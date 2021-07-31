Балконные рамы ПВХ (теплое остекление) в Минске

Разнообразие металлопластиковых окон

В XXI веке металлопластиковые окна являются не роскошью, а элементом практичного и комфортного жилья. В современном интернет — магазине оконных и дверных систем, который легко найти в Минске, можно заказать раму на балкон преобладающее большинство занимают металлопластиковые окна. И это не удивительно, ведь они имеют большой срок службы и обладают высокими показателями шумоизоляции и теплоизоляции. При выборе оконной системы многие покупатели, большое значение уделяют таким характеристикам как: лёгкость в обслуживании, теплоизоляция, шумоизоляция, внешний вид.

Хорошую шумоизоляцию дают окна, состоящие из стёкол различной толщины. Такое свойство помогает избежать резонанса. Так же важным показателем шумоизоляции является расстояние между стёклами в стеклопакете. Чем больше это расстояние, тем хуже будет проходить звук. Так же практикуется нанесение специальных шумоизоляционных плёнок.

Важную роль в теплоизоляционных качествах окна, играет материал, из которого изготовлено стекло. Высокими показателями теплоизоляции обладает низкоэмиссионое стекло. Низкоэмиссионное стекло имеет эмиссивитет 0, 17 – это очень низкое значение, оно теряет тепло медленнее чем обычное(Эмиссивитет поверхности обычного стекла = 0, 9), поэтому является хорошим изолятором. Так же на показатели сохранения тепла влияет фурнитура, используемая в стеклопакете.

Сейчас технологии позволяют подобрать цвет и форму окна. Цветные окна могут быть изготовлены по разным технологиям.

Один из распространённых методов декорирования – это ламинация. При таком подходе происходит покрытие конструкции окна специальной плёнкой. Плёнка может иметь самую разнообразную расцветку. Она имеет плотную структуру, что способствует хорошей стойкости к агрессивным воздействиям и защите от механических повреждений: дождь, град, снег, перепады температур.

Следующий способ – это изготовление окон из цветного пластика. При производстве такого материала, добавляется краситель, который и предаёт желаемый цвет пластику. При таком способе окраски не будет не закрашенных мест. Цвет как внутри окна, так и снаружи будет одинаковый.

И ещё один способ – это нанесение красителя непосредственно на окно. При таком способе происходит напыление специального красителя, который и придаёт желаемый цвет. Для окраски доступна широкая цветовая гамма. Напыление устойчиво к перепадам температур.

Окна бывают нескольких видов. Глухие окна – не имеют открывающихся створок. Соответственно – это самый дешевый вид. Поворотные окна – створки открываются как в обычном деревянном окне. Откидные – открываются только в верхней части, а нижняя часть проворачивается на петлях. Поворотно-откидные сочетают в себе, свойства двух типов приведённых выше. Поворотно-откидной тип окон, является наиболее дорогим из всех представленных видов стеклопакетов.