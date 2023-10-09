ГлавнаяРецептыБез автоклава и других девайсов: как приготовить тушенку из свинины Без автоклава и других девайсов: как приготовить тушенку из свинины На чтение: 2 минуты Тушенка из свинины является настоящей классикой осенних закруток. Это блюдо просто замечательное: приготовьте любой гарнир, откройте банку с тушенкой – и вкусный обед или ужин готовы! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Есть определенный вид консервации, которую обожают практически все. Тушенка из свинины является одной из них. Зная несколько секретов, ее можно приготовить без усилий и затрат времени. Интересно Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра Рецепт тушенки из свинины Время: 3 часа Порций: 4 Ингредиенты: – 500 грамм свинины; – 1 чайная ложка соли; – пол чайной ложки сахара; – пол чайной ложки черного перца; – пол чайной ложки паприки. Приготовление: Для начала следует обработать мясо – удалите жир или волокна. Порежьте мясо на небольшие кубики или полоски – главное условие – все куски должны быть одинакового размера. Добавьте в мясо все специи. Заполните простерилизованные банки мясом. Делать это нужно очень плотно, чтоб не осталось свободного места. Плотно закройте банку крышкой. Поставьте банку в большую кастрюлю и заполните ее водой так, чтобы она покрывала банку на 2/3. Поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого убавьте огонь и тушите мясо в банке в течение 2 – 3 часов на малом огне. После тушения банка с тушенкой оставьте остыть при комнатной температуре, а затем храните в прохладном и сухом месте. К зиме нужно готовиться раньше времени: как приготовить капусту по-грузински. Поделитесь с друзьями