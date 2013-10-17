База пиломатериалов в СПб. Продажа пиломатериалов с доставкой

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Дерево – волшебный материал, способный создать в доме атмосферу тепла и уюта. Его с давних пор используют в строительстве, отделке и оформлении интерьеров во всём мире. Древесина легко поддаётся обработке, одним из результатов которой являются пиломатериалы. Производят их на специальных предприятиях. Первичным сырьём может служить практически любое дерево. Лиственные породы чаще всего используют для отделочных работ, а хвойные – для изготовления несущих конструкций. Заказать пиломатериалы с доставкой в СПб вы можете на сайте https://www.pilorama98.ru.

Основные виды и характеристика пиломатериалов

Штапики, плинтусы, наличники, уголки, вагонку, фанеру и многое другое делают из дерева. Это отличный строительный и отделочный материал, которому необходимо только придать соответствующий вид, то есть, обработать. Пиломатериалы бывают следующих типов:

брус;

доски;

бруски;

шпалы;

обапол.

Область применения каждого типа изделия широкая. Брус используют для возведения домов и изготовления крупных элементов, например, лестниц. Доски отлично подходят для межэтажных перегородок, пола. Из них делают вагонку. Бруски применяются для изготовления мебели, настилов, каркасов и др. Шпалы – это опоры для всех видов рельсовых путей. Обапол используют для крепёжных целей, опалубки. Это далеко не весь перечень применения разных видов пиломатериалов. Этот уникальный продукт переработки древесины важен для мебельного производства, судо- и машиностроения.

Нюансы выбора

Купить пиломатериалы в СПб несложно. Многие строительные базы предлагают большой ассортимент разных видов продукции. Но критерии выбора должны быть достаточно строгими, ведь от качества материала зависит очень многое. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

Сорт древесины. Он определяется по ряду параметров. Зависит от наличия и количества сучков, гнили, трещин, поросли и т. п. Чем выше сорт, тем лучше качество. Соответствие размеров заявленным параметрам. Отправляясь покупать пиломатериалы, возьмите с собой рулетку. Разброс в одной партии может быть по длине, ширине и конфигурации. Если вовремя не заметить отклонения, то такая покупка – это зря потраченные деньги. Прочность. Этот критерий один из самых важных. Для определения существует специальная маркировка. Обращать внимание необходимо на класс прочности. На производстве для идентификации этого показателя используют различные методы: оптический замер, испытания материала изгибом. Могут применяться рентген и ультразвук. Показатели уровня влажности. Хорошо просушенная древесина долговечнее. Этот критерий определяют по-разному. Можно использовать влагомер. Часто разница видна зрительно. Свежая древесина имеет более светлый оттенок, чем просушенная.

Таким образом, купить качественный пиломатериал просто. Застраховаться от неприятностей можно, если приобретать продукцию у ответственного производителя.

Как выбрать надёжного продавца

Процесс изготовления пиломатериалов должен проводиться с соблюдением требований ГОСТа. Помимо этого, необходимо удостовериться в экологической безопасности продукции. Ещё один важный момент – ценовая политика. Если у производителя грамотно отлажена работа, продумана система доставки, то он может предложить клиенту более привлекательную стоимость на пиломатериалы, чем другие продавцы.