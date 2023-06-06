Базовым элементом гардероба блузка

Зима взяла свои права и уже вовсю радует нас морозом и снегом. Сейчас самое время пополнить свой гардероб модными вещами.В том случае, если не хочется ничего покупать, модные вещи можно сделать и самому: в моде лоскутная техника и крупная ручная вязка. Сегодня милые блузки для девочек в секонд хенд сейчас набирают огромную популярность, ее вы можете купить по хорошей цене там в первые же дни продажи. В этой статье мы поговорим о самых модных тенденциях этой зимы и вместе подумаем, как с помощью рукоделия сделать свой привычный гардероб разнообразнее.

1. Основная тенденция зимнего сезона — многослойность. В том случае, если вы умеете вязать, тогда всего за пару вечеров свяжете жилет из толстых ниток. Его можно одеть вместе с блузкой и длинным шарфом в тон цвета жилета. Не хочется возиться с нитками? Сшейте меховую накидку из старой надоевшей шубы или кусочков меха. Сейчас мех — это не просто материал, который греет, а главный хит сезона. Не хватает меха на накидку, шейте шарф или муфточку.

2. Фавориты зимы — металлические клепки и бахрома. Посетив магазин рукоделия, вы сможете преобразить старые вещи и придать им абсолютно новый вид. Возьмите несколько кусочков ткани и скрепите их без помощи ниток одними клепками. Так вы сможете «склепать» симпатичный шарф или ремень. Кстати, модные женские сумки в этом сезоне также украшены клепками. Не бойтесь фантазировать и творить.

3. Брюки нынешней зимой вы можете выбирать любые — от классических широких и укороченных, до обтягивающих трегинсов и широких бананов. Выбирайте те, которые подходят вам идеально. Бананы можно сочетать с блузами в восточном стиле и ботильонами. Трегинсы будут смотреться наиболее выигрышно с сапогами на высоком каблуке и удлиненным топом.

4. Стиль хиппи не покинет модниц и в новом году. Можно купить удлиненную и свободную юбку и сочетать её с этникой Востока и Южной Америки. Пестрые туники и джинсы с вышивкой никого не оставят равнодушными.

5. Яркие плотные колготки согреют ножки и дадут возможность почувствовать себя игривым ребенком. Колготки с модными этническими орнаментами и меховыми помпонами смотрятся эффектно и стильно. Также в моду вернулась сетка. Черные колготки в сетку — отличный вариант для похода в кино или в клуб.