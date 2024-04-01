Описание приготовления:

Рыба получатся очень сочной и нежной, а сырная корочка с овощами прекрасно сочетается. Рыбу лучше всего взять красную, плотную, толстую часть. Подавать рыбу лучше всего с картофельным пюре или просто со свежими овощами и зеленью.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Филе рыбное 450 Грамм (красной рыбы)

Лук репчатый 1 Штука

Помидор 1 Штука

Перец болгарский 1/2 Штуки

Сыр 100 Грамм

Майонез 75 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Чайная ложка (для смазывания формы)

Количество порций 3

Калорийность

207 ккал

Калорийность

15 г

Белки

9 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рыба "Царская"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рыбы "Царской". Овощи вымойте и обсушите, при необходимости овощи почистите.

Филе порежьте на порционные куски и выложите в миску. Репчатый лук порежьте полукольцами и добавьте к рыбе. Выложите 50 грамм майонеза, посолите, поперчите, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

В форму для запекания выложите рыбу, сверху разложите лук с майонезом.

Помидоры порежьте дольками, болгарский перец соломкой и выложите поверх рыбы, посолите.

Сыр натрите на средней терке и засыпьте рыбу. Из оставшегося майонеза сделайте сеточку.

Форму с рыбой поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Готовую рыбу достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!