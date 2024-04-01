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Рыба «Царская»

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Рыба «Царская»

Описание приготовления:

Рыба получатся очень сочной и нежной, а сырная корочка с овощами прекрасно сочетается. Рыбу лучше всего взять красную, плотную, толстую часть. Подавать рыбу лучше всего с картофельным пюре или просто со свежими овощами и зеленью.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Филе рыбное 450 Грамм (красной рыбы)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Помидор 1 Штука
  • Перец болгарский 1/2 Штуки
  • Сыр 100 Грамм
  • Майонез 75 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 1 Чайная ложка (для смазывания формы)

Количество порций 3

Калорийность

207 ккал

Калорийность

15 г

Белки

9 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рыба "Царская"»

Рыба "Царская"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рыбы "Царской". Овощи вымойте и обсушите, при необходимости овощи почистите.

Рыба "Царская"

Филе порежьте на порционные куски и выложите в миску. Репчатый лук порежьте полукольцами и добавьте к рыбе. Выложите 50 грамм майонеза, посолите, поперчите, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

Рыба "Царская"

В форму для запекания выложите рыбу, сверху разложите лук с майонезом.

Рыба "Царская"

Помидоры порежьте дольками, болгарский перец соломкой и выложите поверх рыбы, посолите.

Рыба "Царская"

Сыр натрите на средней терке и засыпьте рыбу. Из оставшегося майонеза сделайте сеточку.

Рыба "Царская"

Форму с рыбой поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Готовую рыбу достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.

Рыба "Царская"

Приятного аппетита!

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