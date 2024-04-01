Описание приготовления:
Рыба получатся очень сочной и нежной, а сырная корочка с овощами прекрасно сочетается. Рыбу лучше всего взять красную, плотную, толстую часть. Подавать рыбу лучше всего с картофельным пюре или просто со свежими овощами и зеленью.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Филе рыбное 450 Грамм (красной рыбы)
- Лук репчатый 1 Штука
- Помидор 1 Штука
- Перец болгарский 1/2 Штуки
- Сыр 100 Грамм
- Майонез 75 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Чайная ложка (для смазывания формы)
Количество порций 3
Калорийность
207 ккал
Калорийность
15 г
Белки
9 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рыба "Царская"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рыбы "Царской". Овощи вымойте и обсушите, при необходимости овощи почистите.
Филе порежьте на порционные куски и выложите в миску. Репчатый лук порежьте полукольцами и добавьте к рыбе. Выложите 50 грамм майонеза, посолите, поперчите, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.
В форму для запекания выложите рыбу, сверху разложите лук с майонезом.
Помидоры порежьте дольками, болгарский перец соломкой и выложите поверх рыбы, посолите.
Сыр натрите на средней терке и засыпьте рыбу. Из оставшегося майонеза сделайте сеточку.
Форму с рыбой поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Готовую рыбу достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!