Беговые кроссовки – залог успешных тренировок

Люди, которые подходят к занятиям бегом со всей серьезностью и ответственностью, знают, какое большое значение в этом деле имеет спортивная обувь. Благодаря грамотно подобранным беговым кроссовкам можно снизить усталость ног и вероятность травмирования. И, что также немаловажно, «правильные» кроссовки позволят получить от бега максимум удовольствия. Купить беговые кроссовки легко и просто. Более того, сделать это можно по скидке. Подробности на сайте https://www.0629.com.ua/list/103548. А вот выбрать их не так-то просто, несмотря на разнообразие моделей.

Если бег — занятие для вас относительно не частое, а проблем со стопами нет, то вам будет достаточно обычных кроссовок, которые может предложить любой известный бренд. Если же вы выходите на пробежку часто (больше пары-тройки раз в неделю), бежите, как правило, быстро или имеете лишний вес, который дополнительно нагружает ваши стопы, то обязательно стоит подобрать себе отдельную обувь для пробежек.

Беговые кроссовки бывают как тренировочные, так и «соревновательные». Первый вариант кроссовок может уберечь легкоатлета от повреждений и травм. Во втором случае защиты от небольших травм нет, но благодаря такой обуви спортсмен может показать наилучший для себя результат.

Беговая обувь значительно отличается от прогулочной. Важной является амортизация, располагающаяся на подошве — в пятке или носке. Беговые кроссовки впереди мягкие и гибкие, а их подошвы оснащены износоустойчивой резиной. Немаловажной характеристикой беговых кроссовок также является их вентиляция, поэтому их шьют из «дышащих» материалов. Шнуровка на такой обуви размещена ближе к внутренней стороне стопы. Стельки в подобных кроссовках для удобства делают съемными: так их проще заменить на ортопедические. Ну и, конечно же, кроссовки не должны сильно утяжелять ногу при беге, поэтому они должны весить до 400 граммов.

Стоит принять во внимание тот факт, что мужские и женские кроссовки имеют гораздо больше отличий, чем разница в цветовом оформлении. Так, в женских кроссовках производители используют дополнительные «фишки», поскольку стопа представительниц слабого пола более требовательна к обуви.

Колодка женских кроссовок более узкая, чем у мужских – это сделано с учетом отличия пропорций ног слабой и сильной половин человечества. Также женские модели выпускают с дополнительной высотой пятки, что позволяет снизить вероятность повреждения ахиллова сухожилия. Помимо этого, разработчики кроссовок учли и тот факт, что слабый пол имеет меньший вес, поэтому амортизация у этого вида женской спортивной обуви гораздо мягче.