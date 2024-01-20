Плов из свинины – это сытное и достаточно калорийное кушанье, которое завоевало сердца миллионов, благодаря своему незамысловатому процессу приготовления и доступности ингредиентов. Используя мясо с жирком, плов всегда получается невообразимо вкусным и рассыпчатым, а если вы любите эксперименты, то в состав можно ввести такие продукты, как грибы, сухофрукты или же белое сало. И на каком из вариантов вы не остановились бы, вкусно будем в любом случае – гарантировано и проверено!
Рассыпчатый плов со свининой на сковороде
Рассыпчатый плов со свининой на сковороде – это в меру жирное и невероятно ароматное основное блюдо, которое каждый кулинар готовится по-своему. Однако советуем вам обратить внимание на этот классический вариант приготовления сытного и вкусного кушанья.
Ингредиенты –+4 порц.
- Свинина 600 гр.
- Рис белый 1.5 ст.
- Кипяток 3 ст.
- Морковь 1 шт.
- Лук репчатый 2 шт.
- Чеснок 1 головка
- Специи для плова 1 ч.л.
- Лавровый лист 1 шт.
- Масло подсолнечное 2 ст.л.
- Зелень по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 60 мин.
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Рассыпчатый плов со свининой легко готовится в домашних условиях. Размороженную свинину ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, режем на кусочки среднего размера. Очищаем лук и нарезаем полукольцами.
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Сняв кожицу с моркови, измельчаем при помощи терки для овощей по-корейски. Снимаем шелуху с чеснока, промытую рисовую крупу заливаем водой на 40 минут.
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В сковороде разогреваем подсолнечное масло и на сильном огне жарим мясо до появления аппетитной корочки со всех сторон.
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К свинине высыпаем овощную нарезку, перемешиваем и жарим все вместе примерно 5-7 минут.
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Заливаем ингредиент крутым кипятком, приправляем специями и солью.
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Кипятим зирвак 5 минут и высыпаем рис, разравниваем и закрываем крышкой. Томим на среднем огне до выпаривания влаги.
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Раскладываем зубцы чеснока.
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Собираем плов горкой и плотно закрываем крышкой, диметром меньше сковороды. Даем кушанью постоять 10-15 минут.
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Теплый и ароматный плов со свининой подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Узбекский плов из свинины в казане
Узбекский плов из свинины в казане готовится достаточно просто, весь секрет изысканного и соблазняющего аромата заключается в правильном наборе специй, которые обязательно включают зиру, куркуму и большое количество чеснока. Побалуйте себе азиатской классикой! Несмотря на то, что узбекский плов в своем классическом варианте готовится из баранины или говядины, люди, чье вероисповедание позволяет употреблять свинину в пищу, успешно адаптировали данный рецепт под нее.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Свинина – 600 гр.
- Рис для плова – 500 гр.
- Вода – 5 ст.
- Морковка – 500 гр.
- Луковицы – 2 шт.
- Чеснок – 2 головки.
- Масло подсолнечное – 100 мл.
- Приправа для плова – 1 ч.л.
- Шафран – ½ ч.л.
- Куркума – 1 щепотка.
- Перец острый стручковый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Зира – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Одну головку лука нарезаем полукольцами и забрасываем в казан с раскаленным подсолнечным маслом. Подрумяниваем и извлекаем при помощи шумовки.
Шаг 2. Не теряя времени, ополаскиваем и обсушиваем мясо, режем кубиком.
Шаг 3. Крупными брусками нарезаем морковь.
Шаг 4. Нарезаем лук толстыми четверть кольцами.
Шаг 5. В кипящее масло отправляем свинину и постоянно помешивая, добиваемся светло-коричневого оттенка. Добавляем лук, спустя пару минут высыпаем и морковку.
Шаг 6. В момент, когда морковь размягчилась, вводим соль и приправы – вливаем воду и тушим около получаса.
Шаг 7. В нескольких водах промываем рис.
Шаг 8. Распределяем крупу в казане.
Шаг 9. Придавливаем рисинки и забрасываем стручок перца и зубчики чеснока.
Шаг 10. Готовим на умеренном огне 20 минут с момента закипания. Затем верхний слой слегка перемешиваем и собираем в ровную горку (см. фото).
Шаг 11. Закрываем посуду крышкой и томим на минимальном огне еще 10-15 минут. Затем готовое кушанье перемешиваем.
Шаг 12. Раскладываем по порционным тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!
Домашний плов со свининой в мультиварке
Домашний плов со свининой в мультиварке – это безумно вкусное и ароматное кушанье, которое станет для вас и членов вашей семьи изысканным приемом пищи, после которого вы еще долго не испытаете чувство голода. Благодаря использованию техники, кулинару нужно лишь нарезать ингредиенты.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Свинина – 500 гр.
- Рис – 2 ст.
- Лук – 2 шт.
- Приправа для плова – 20 гр.
- Морковь – 2 шт.
- Вода – 2 ст.
- Масло подсолнечное – ½ ст.
- Чеснок – 1 головка.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса хорошенько промываем крупу, очищаем и ополаскиваем овощи.
Шаг 2. Морковь режем продолговатой соломкой.
Шаг 3. Произвольно нарезаем репчатый лук.
Шаг 4. В чаше разогреваем подсолнечное масло и выкладываем кубики свинины, щедро посыпаем приправами и солью, добавляем овощи и перемешиваем.
Шаг 5. Ровным слоем распределяем рис.
Шаг 6. Заливаем компоненты водой, еще слегка приправляем и солим, в центр помещаем голову чеснока и закрываем крышку техники.
Шаг 7. Включаем программу «плов» и на час забываем о кухне.
Шаг 8. Ароматный и рассыпчатый плов подаем к столу «с пылу, с жару». Приятного аппетита!
Плов со свининой и томатной пастой
Плов со свининой и томатной пастой отличается от других похожих рецептов своим невероятно насыщенным вкусом и ярким ароматом, который заполнит весь ваш дом еще на этапе тепловой обработки. И попробовав ввести в состав пасту, вы начнете так делать на постоянной основе!
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Рис длиннозерный – 270 гр.
- Свинина – 500 гр.
- Лук – 200 гр.
- Морковка – 100 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Соль – 2 ч.л.
- Специи для плова – 2 ч.л.
- Лист лавра – 2 шт.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем основные составляющие: очищаем и измельчаем овощи, промываем крупу до прозрачности воды, режем мясо на кусочки среднего размера.
Шаг 2. В огнеупорной посуде прогреваем растительное масло и обжариваем морковь с луком 5 минут, добавляем чеснок со свининой – перемешиваем и готовим 10-15 минут.
Шаг 3. Затем сдабриваем ингредиенты приправой и томатной пастой – заливаем водой и доводим до кипения, тушим 20 минут.
Шаг 4. Ровным слоем высыпаем рис, добавляем лаврушку, соль и неочищенные зубчики чеснока. Закрываем крышкой и засекаем 30 минут, томим на медленном огне.
Шаг 5. Перед подачей украшаем свежей зеленью и дегустируем. Приятного аппетита!
Настоящий плов из свинины в казане на костре
Настоящий плов из свинины в казане на костре, приготовленный по узбекскому рецепту – это настоящее гастрономическое удовольствие, которое несравнимо ни с чем другим. Пусть вас не пугает большое количество растительного жира, ибо именно благодаря ему, кушанье получается таким сочным.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 5-7.
Ингредиенты:
- Рис длиннозерный – 900 гр.
- Свинина мякоть – 1 кг.
- Морковь – 800-900 гр.
- Лук – 800-900 гр.
- Масло растительное – 250-300 мл.
- Чеснок – 2 головки.
- Приправа для плова – 1 пакетик.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Овощи очищаем и нарезаем: лук полукольцами, а морковь толстой соломкой, головки чеснока не трогаем. Свинину нарезаем кубиками одинакового размера.
Шаг 2. В казан наливаем большое количество растительного масла и разогреваем, забрасываем мясные ломтики и при частом помешивании готовим 5-7 минут.
Шаг 3. Добавляем лук с морковью и жарим до мягкости (около 6 минут), затем вливаем стакан кипятка и подсыпаем ½ часть всех специй – перемешиваем.
Шаг 4. Засекаем 5 минут и вводим промытую крупу, подливаем еще горячей воды, чтобы жидкость покрывала рис на два пальца и высыпаем остатки приправ. Слегка перемешиваем и по центру практически полностью утапливаем головки чеснока, закрываем крышку и томим в течение 20 минут.
Шаг 5. По истечении времени убираем казан с огня и оставляем под крышкой еще на 20 минут.
Шаг 6. Рассыпчатое кушанье подаем к столу в большом блюде и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!
Плов со свининой и салом
Плов со свининой и салом – это популярное кушанье, которое славится своей сытностью и питательностью. Для рецепта нам потребуются классические компоненты: рис, мясо, овощи и, конечно же, целый букет ароматный специй, которые раскрываются во время тепловой обработки.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Рис пропаренный – 1 ст.
- Свинина – 500 гр.
- Сало – 100 гр.
- Луковицы – 2 шт.
- Морковка – 2 шт.
- Чеснок – 7 зуб.
- Кипяток – 2,5 ст.
- Соль – по вкусу.
- Специи для плова – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовительный этап включает в себя очистку овощей, а также ополаскивание и обсушивание свинины.
Шаг 2. В казан забрасываем мелкие кусочки сала, вытапливаем весь жир и жарим до состояния шкварок – убираем шумовкой.
Шаг 3. В растопленный жир забрасываем ломтики свинины, подрумяниваем и хорошенько солим.
Шаг 4. В момент, когда мясо изменило цвет, добавляем нарезку лука и чеснока – мешаем.
Шаг 5. Через 3-4 минуты засыпаем крупные брусочки моркови.
Шаг 6. Посыпаем зирвак ароматными специями, тщательно перемешиваем и готовим на умеренном пламени еще 15 минут.
Шаг 7. Далее вводим в состав рис.
Шаг 8. Заливаем ингредиенты кипятком и убавляем нагрев до минимума, томим под крышкой 40 минут. Не перемешиваем.
Шаг 9. Затем заворачиваем казан в теплое одеяло и оставляем в таком виде на 10-15 минут, чтобы крупа дошла до готовности.
Шаг 10. Приятного аппетита!
Плов со свининой и изюмом
Плов со свининой и изюмом – это сбалансированное кушанье, которое любимо многими, за счет его яркого вкуса и насыщенного приятного аромата с чесночными нотками. Помимо изюма, вы также можете дополнить основной состав такими сухофруктами, как чернослив и курага.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Рис – 150 гр.
- Свинина – 100 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Лук – ¼ шт.
- Вода – 1 ст.
- Масло подсолнечное – 30 мл.
- Изюм – 20 гр.
- Курага – 40 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Продукты, указанные в списке выше, выкладываем на рабочую поверхность: с овощей снимаем кожицу и шелуху, свинину промываем и обсушиваем.
Шаг 2. В сковородку наливаем подсолнечное масло и забрасываем натертую на терке морковь, кубики свинины и лука – помешивая, обжариваем около 3 минут.
Шаг 3. Сверху ровным слоем раскладываем промытую крупу.
Шаг 4. Добавляем промытый изюм и измельченную курагу.
Шаг 5. Ингредиенты заливаем водой, приправляем молотым перцем и солью.
Шаг 6. Тушим под крышкой 15-20 минут и убираем с конфорки, не снимая крышки, пропариваем рис еще 15 минут.
Шаг 7. Ароматный плов распределяем по порционным пиалам и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!
Плов со свининой и грибами
Плов со свининой и грибами приятно удивит вас и ваших домочадцев своим оригинальным ароматом и необычным вкусом, который покоряет при первой же пробе. Состав остается классическим, за исключением того, что мы добавим душистые грибы, которые сбалансируют вкус.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Рис – 1 ст.
- Грибы – 350 гр.
- Свинина – 300 гр.
- Лук – 2 шт.
- Масло растительное – 80 мл.
- Морковка – 2 шт.
- Приправа для плова – 2 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Все необходимое выкладываем на стол.
Шаг 2. Мясо тщательно промываем и насухо промакиваем салфетками, режем на сегменты среднего размера.
Шаг 3. Свинину подрумяниваем на разогретом растительном масле.
Шаг 4. В отдельной огнеупорной посуде обжариваем пластинки шампиньонов до испарения лишней влаги.
Шаг 5. Параллельно мелко нарезаем луковицы и натираем на терке морковь.
Шаг 6. Овощи высыпаем к грибам и перемешиваем.
Шаг 7. Готовим компоненты до мягкости оранжевого овоща, добавляем свинину, соль и приправы – мешаем и жарим еще 5-7 минут.
Шаг 8. Засыпаем зирвак промытым рисом.
Шаг 9. Заливаем воду так, чтобы жидкость была выше крупы на 2-3 сантиметра.
Шаг 10. Готовим на умеренном пламени практически до полного испарения влаги при частом помешивании, затем убавляем огонь до минимального и томим под крышкой 5-10 минут. Далее, не трогая крышку, настаиваем еще 10-15 минут. Приятного аппетита!
Плов из булгура со свининой
Плов из булгура со свининой – это оригинальный вариант приготовления всем знакомого блюда узбекской кухни. Заменив один из основных ингредиентов: рис – булгуром, вкус не становится хуже, а лишь слегка меняется и получается весьма оригинальным. Такой плов всегда выходит рассыпчатым и ароматным.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 6-7.
Ингредиенты:
- Свинина – 800 гр.
- Булгур – 300 гр.
- Вода – 800 мл.
- Морковь – 270 гр.
- Чеснок – 20 гр.
- Луковицы – 250 гр.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Зира – 1 ч.л.
- Куркума – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Готовку начинаем с подготовки составляющих: промытое мясо режем на порционные кусочки, предварительно избавившись от пленочек и излишек жира. Промываем овощи, кольцами нарезаем лук, морковь – соломкой, головку чеснока разделяем на зубцы.
Шаг 2. Займемся приготовлением зирвака: в сковороду наливаем и прогреваем растительное масло, в течение 5-7 минут пассеруем лук и добавляем свинину, подрумяниваем еще 10-12 минут. Далее вводим морковку и доводим ингредиент до мягкости, как правило, 5-6 минут достаточно.
Шаг 3. Заливаем состав водой, приправляем и солим, забрасываем зубцы чеснока – тушим на медленном огне около 40 минут.
Шаг 4. Затем, на мясо с овощами ровным слоем высыпаем промытый булгур, вводим куркуму и подливаем еще немного горячей воды, выдерживаем на минимальном нагреве еще 20 минут. По окончании термической обработки, настаиваем плов под крышкой ещё 15-20 минут.
Шаг 5. Горячее блюдо сервируем и по желанию дополняем ломтиками острого перца и зеленью. Приятного аппетита!
Рассыпчатый плов из бурого риса со свининой
Рассыпчатый плов из бурого риса со свининой просто невозможно испортить и превратить в чашу, передержав на огне. Благодаря использованию бурой крупы, рисинки которого не разваливаются и не слипаются, готовое кушанье всегда получается идеальным.
Время готовки – 80 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Свинина – 600 гр.
- Рис бурый – 200 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Приправа для плова – ½ ч.л.
- Приправа для мяса – ½ ч.л.
- Зира – ½ ч.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления очищаем и промываем овощи, тщательно ополаскиваем кусок мяса и даем ему время обсохнуть.
Шаг 2. Свинину нарезаем достаточно крупными сегментами и выкладываем в сковородку с горячим подсолнечным маслом, на сильном огне жарим до образования корочки. Затем выливаем немного воды и убавляем нагрев, накрываем крышкой и тушим около 20 минут.
Шаг 3. По истечении времени, засыпаем к мясу мелко нарезанные овощи: лук, чеснок и морковку.
Шаг 4. Примерно через 5 минут высыпаем промытую крупу, перемешиваем и жарим еще одну минуту.
Шаг 5. Состав приправляем, солим и заливаем кипятком на 2 сантиметра выше ингредиентов. Закрываем посуду крышкой и томим на медленном огне 40-50 минут.
Шаг 6. Готовое кушанье аккуратно перемешиваем лопаткой и оставляем под крышкой еще на 10-15 минут, чтобы рис дошел.
Шаг 7. Раскладываем рассыпчатый плов по пиалам и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!