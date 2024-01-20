Плов из свинины – это сытное и достаточно калорийное кушанье, которое завоевало сердца миллионов, благодаря своему незамысловатому процессу приготовления и доступности ингредиентов. Используя мясо с жирком, плов всегда получается невообразимо вкусным и рассыпчатым, а если вы любите эксперименты, то в состав можно ввести такие продукты, как грибы, сухофрукты или же белое сало. И на каком из вариантов вы не остановились бы, вкусно будем в любом случае – гарантировано и проверено!

Рассыпчатый плов со свининой на сковороде

Рассыпчатый плов со свининой на сковороде – это в меру жирное и невероятно ароматное основное блюдо, которое каждый кулинар готовится по-своему. Однако советуем вам обратить внимание на этот классический вариант приготовления сытного и вкусного кушанья.

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина 600 гр.

Рис белый 1.5 ст.

Кипяток 3 ст.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок 1 головка

Специи для плова 1 ч.л.

Лавровый лист 1 шт.

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Рассыпчатый плов со свининой легко готовится в домашних условиях. Размороженную свинину ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, режем на кусочки среднего размера. Очищаем лук и нарезаем полукольцами. Сняв кожицу с моркови, измельчаем при помощи терки для овощей по-корейски. Снимаем шелуху с чеснока, промытую рисовую крупу заливаем водой на 40 минут. В сковороде разогреваем подсолнечное масло и на сильном огне жарим мясо до появления аппетитной корочки со всех сторон. К свинине высыпаем овощную нарезку, перемешиваем и жарим все вместе примерно 5-7 минут. Заливаем ингредиент крутым кипятком, приправляем специями и солью. Кипятим зирвак 5 минут и высыпаем рис, разравниваем и закрываем крышкой. Томим на среднем огне до выпаривания влаги. Раскладываем зубцы чеснока. Собираем плов горкой и плотно закрываем крышкой, диметром меньше сковороды. Даем кушанью постоять 10-15 минут. Теплый и ароматный плов со свининой подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Узбекский плов из свинины в казане

Узбекский плов из свинины в казане готовится достаточно просто, весь секрет изысканного и соблазняющего аромата заключается в правильном наборе специй, которые обязательно включают зиру, куркуму и большое количество чеснока. Побалуйте себе азиатской классикой! Несмотря на то, что узбекский плов в своем классическом варианте готовится из баранины или говядины, люди, чье вероисповедание позволяет употреблять свинину в пищу, успешно адаптировали данный рецепт под нее.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Свинина – 600 гр.

Рис для плова – 500 гр.

Вода – 5 ст.

Морковка – 500 гр.

Луковицы – 2 шт.

Чеснок – 2 головки.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Приправа для плова – 1 ч.л.

Шафран – ½ ч.л.

Куркума – 1 щепотка.

Перец острый стручковый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зира – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Одну головку лука нарезаем полукольцами и забрасываем в казан с раскаленным подсолнечным маслом. Подрумяниваем и извлекаем при помощи шумовки.

Шаг 2. Не теряя времени, ополаскиваем и обсушиваем мясо, режем кубиком.

Шаг 3. Крупными брусками нарезаем морковь.

Шаг 4. Нарезаем лук толстыми четверть кольцами.

Шаг 5. В кипящее масло отправляем свинину и постоянно помешивая, добиваемся светло-коричневого оттенка. Добавляем лук, спустя пару минут высыпаем и морковку.

Шаг 6. В момент, когда морковь размягчилась, вводим соль и приправы – вливаем воду и тушим около получаса.

Шаг 7. В нескольких водах промываем рис.

Шаг 8. Распределяем крупу в казане.

Шаг 9. Придавливаем рисинки и забрасываем стручок перца и зубчики чеснока.

Шаг 10. Готовим на умеренном огне 20 минут с момента закипания. Затем верхний слой слегка перемешиваем и собираем в ровную горку (см. фото).

Шаг 11. Закрываем посуду крышкой и томим на минимальном огне еще 10-15 минут. Затем готовое кушанье перемешиваем.

Шаг 12. Раскладываем по порционным тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Домашний плов со свининой в мультиварке

Домашний плов со свининой в мультиварке – это безумно вкусное и ароматное кушанье, которое станет для вас и членов вашей семьи изысканным приемом пищи, после которого вы еще долго не испытаете чувство голода. Благодаря использованию техники, кулинару нужно лишь нарезать ингредиенты.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Рис – 2 ст.

Лук – 2 шт.

Приправа для плова – 20 гр.

Морковь – 2 шт.

Вода – 2 ст.

Масло подсолнечное – ½ ст.

Чеснок – 1 головка.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса хорошенько промываем крупу, очищаем и ополаскиваем овощи.

Шаг 2. Морковь режем продолговатой соломкой.

Шаг 3. Произвольно нарезаем репчатый лук.

Шаг 4. В чаше разогреваем подсолнечное масло и выкладываем кубики свинины, щедро посыпаем приправами и солью, добавляем овощи и перемешиваем.

Шаг 5. Ровным слоем распределяем рис.

Шаг 6. Заливаем компоненты водой, еще слегка приправляем и солим, в центр помещаем голову чеснока и закрываем крышку техники.

Шаг 7. Включаем программу «плов» и на час забываем о кухне.

Шаг 8. Ароматный и рассыпчатый плов подаем к столу «с пылу, с жару». Приятного аппетита!

Плов со свининой и томатной пастой

Плов со свининой и томатной пастой отличается от других похожих рецептов своим невероятно насыщенным вкусом и ярким ароматом, который заполнит весь ваш дом еще на этапе тепловой обработки. И попробовав ввести в состав пасту, вы начнете так делать на постоянной основе!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 270 гр.

Свинина – 500 гр.

Лук – 200 гр.

Морковка – 100 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – 2 ч.л.

Специи для плова – 2 ч.л.

Лист лавра – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем основные составляющие: очищаем и измельчаем овощи, промываем крупу до прозрачности воды, режем мясо на кусочки среднего размера.

Шаг 2. В огнеупорной посуде прогреваем растительное масло и обжариваем морковь с луком 5 минут, добавляем чеснок со свининой – перемешиваем и готовим 10-15 минут.

Шаг 3. Затем сдабриваем ингредиенты приправой и томатной пастой – заливаем водой и доводим до кипения, тушим 20 минут.

Шаг 4. Ровным слоем высыпаем рис, добавляем лаврушку, соль и неочищенные зубчики чеснока. Закрываем крышкой и засекаем 30 минут, томим на медленном огне.

Шаг 5. Перед подачей украшаем свежей зеленью и дегустируем. Приятного аппетита!

Настоящий плов из свинины в казане на костре

Настоящий плов из свинины в казане на костре, приготовленный по узбекскому рецепту – это настоящее гастрономическое удовольствие, которое несравнимо ни с чем другим. Пусть вас не пугает большое количество растительного жира, ибо именно благодаря ему, кушанье получается таким сочным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 5-7.

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 900 гр.

Свинина мякоть – 1 кг.

Морковь – 800-900 гр.

Лук – 800-900 гр.

Масло растительное – 250-300 мл.

Чеснок – 2 головки.

Приправа для плова – 1 пакетик.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи очищаем и нарезаем: лук полукольцами, а морковь толстой соломкой, головки чеснока не трогаем. Свинину нарезаем кубиками одинакового размера.

Шаг 2. В казан наливаем большое количество растительного масла и разогреваем, забрасываем мясные ломтики и при частом помешивании готовим 5-7 минут.

Шаг 3. Добавляем лук с морковью и жарим до мягкости (около 6 минут), затем вливаем стакан кипятка и подсыпаем ½ часть всех специй – перемешиваем.

Шаг 4. Засекаем 5 минут и вводим промытую крупу, подливаем еще горячей воды, чтобы жидкость покрывала рис на два пальца и высыпаем остатки приправ. Слегка перемешиваем и по центру практически полностью утапливаем головки чеснока, закрываем крышку и томим в течение 20 минут.

Шаг 5. По истечении времени убираем казан с огня и оставляем под крышкой еще на 20 минут.

Шаг 6. Рассыпчатое кушанье подаем к столу в большом блюде и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Плов со свининой и салом

Плов со свининой и салом – это популярное кушанье, которое славится своей сытностью и питательностью. Для рецепта нам потребуются классические компоненты: рис, мясо, овощи и, конечно же, целый букет ароматный специй, которые раскрываются во время тепловой обработки.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Рис пропаренный – 1 ст.

Свинина – 500 гр.

Сало – 100 гр.

Луковицы – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Чеснок – 7 зуб.

Кипяток – 2,5 ст.

Соль – по вкусу.

Специи для плова – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовительный этап включает в себя очистку овощей, а также ополаскивание и обсушивание свинины.

Шаг 2. В казан забрасываем мелкие кусочки сала, вытапливаем весь жир и жарим до состояния шкварок – убираем шумовкой.

Шаг 3. В растопленный жир забрасываем ломтики свинины, подрумяниваем и хорошенько солим.

Шаг 4. В момент, когда мясо изменило цвет, добавляем нарезку лука и чеснока – мешаем.

Шаг 5. Через 3-4 минуты засыпаем крупные брусочки моркови.

Шаг 6. Посыпаем зирвак ароматными специями, тщательно перемешиваем и готовим на умеренном пламени еще 15 минут.

Шаг 7. Далее вводим в состав рис.

Шаг 8. Заливаем ингредиенты кипятком и убавляем нагрев до минимума, томим под крышкой 40 минут. Не перемешиваем.

Шаг 9. Затем заворачиваем казан в теплое одеяло и оставляем в таком виде на 10-15 минут, чтобы крупа дошла до готовности.

Шаг 10. Приятного аппетита!

Плов со свининой и изюмом

Плов со свининой и изюмом – это сбалансированное кушанье, которое любимо многими, за счет его яркого вкуса и насыщенного приятного аромата с чесночными нотками. Помимо изюма, вы также можете дополнить основной состав такими сухофруктами, как чернослив и курага.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Рис – 150 гр.

Свинина – 100 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук – ¼ шт.

Вода – 1 ст.

Масло подсолнечное – 30 мл.

Изюм – 20 гр.

Курага – 40 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, указанные в списке выше, выкладываем на рабочую поверхность: с овощей снимаем кожицу и шелуху, свинину промываем и обсушиваем.

Шаг 2. В сковородку наливаем подсолнечное масло и забрасываем натертую на терке морковь, кубики свинины и лука – помешивая, обжариваем около 3 минут.

Шаг 3. Сверху ровным слоем раскладываем промытую крупу.

Шаг 4. Добавляем промытый изюм и измельченную курагу.

Шаг 5. Ингредиенты заливаем водой, приправляем молотым перцем и солью.

Шаг 6. Тушим под крышкой 15-20 минут и убираем с конфорки, не снимая крышки, пропариваем рис еще 15 минут.

Шаг 7. Ароматный плов распределяем по порционным пиалам и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Плов со свининой и грибами

Плов со свининой и грибами приятно удивит вас и ваших домочадцев своим оригинальным ароматом и необычным вкусом, который покоряет при первой же пробе. Состав остается классическим, за исключением того, что мы добавим душистые грибы, которые сбалансируют вкус.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Грибы – 350 гр.

Свинина – 300 гр.

Лук – 2 шт.

Масло растительное – 80 мл.

Морковка – 2 шт.

Приправа для плова – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на стол.

Шаг 2. Мясо тщательно промываем и насухо промакиваем салфетками, режем на сегменты среднего размера.

Шаг 3. Свинину подрумяниваем на разогретом растительном масле.

Шаг 4. В отдельной огнеупорной посуде обжариваем пластинки шампиньонов до испарения лишней влаги.

Шаг 5. Параллельно мелко нарезаем луковицы и натираем на терке морковь.

Шаг 6. Овощи высыпаем к грибам и перемешиваем.

Шаг 7. Готовим компоненты до мягкости оранжевого овоща, добавляем свинину, соль и приправы – мешаем и жарим еще 5-7 минут.

Шаг 8. Засыпаем зирвак промытым рисом.

Шаг 9. Заливаем воду так, чтобы жидкость была выше крупы на 2-3 сантиметра.

Шаг 10. Готовим на умеренном пламени практически до полного испарения влаги при частом помешивании, затем убавляем огонь до минимального и томим под крышкой 5-10 минут. Далее, не трогая крышку, настаиваем еще 10-15 минут. Приятного аппетита!

Плов из булгура со свининой

Плов из булгура со свининой – это оригинальный вариант приготовления всем знакомого блюда узбекской кухни. Заменив один из основных ингредиентов: рис – булгуром, вкус не становится хуже, а лишь слегка меняется и получается весьма оригинальным. Такой плов всегда выходит рассыпчатым и ароматным.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Свинина – 800 гр.

Булгур – 300 гр.

Вода – 800 мл.

Морковь – 270 гр.

Чеснок – 20 гр.

Луковицы – 250 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Зира – 1 ч.л.

Куркума – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с подготовки составляющих: промытое мясо режем на порционные кусочки, предварительно избавившись от пленочек и излишек жира. Промываем овощи, кольцами нарезаем лук, морковь – соломкой, головку чеснока разделяем на зубцы.

Шаг 2. Займемся приготовлением зирвака: в сковороду наливаем и прогреваем растительное масло, в течение 5-7 минут пассеруем лук и добавляем свинину, подрумяниваем еще 10-12 минут. Далее вводим морковку и доводим ингредиент до мягкости, как правило, 5-6 минут достаточно.

Шаг 3. Заливаем состав водой, приправляем и солим, забрасываем зубцы чеснока – тушим на медленном огне около 40 минут.

Шаг 4. Затем, на мясо с овощами ровным слоем высыпаем промытый булгур, вводим куркуму и подливаем еще немного горячей воды, выдерживаем на минимальном нагреве еще 20 минут. По окончании термической обработки, настаиваем плов под крышкой ещё 15-20 минут.

Шаг 5. Горячее блюдо сервируем и по желанию дополняем ломтиками острого перца и зеленью. Приятного аппетита!

Рассыпчатый плов из бурого риса со свининой

Рассыпчатый плов из бурого риса со свининой просто невозможно испортить и превратить в чашу, передержав на огне. Благодаря использованию бурой крупы, рисинки которого не разваливаются и не слипаются, готовое кушанье всегда получается идеальным.

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина – 600 гр.

Рис бурый – 200 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Приправа для плова – ½ ч.л.

Приправа для мяса – ½ ч.л.

Зира – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления очищаем и промываем овощи, тщательно ополаскиваем кусок мяса и даем ему время обсохнуть.

Шаг 2. Свинину нарезаем достаточно крупными сегментами и выкладываем в сковородку с горячим подсолнечным маслом, на сильном огне жарим до образования корочки. Затем выливаем немного воды и убавляем нагрев, накрываем крышкой и тушим около 20 минут.

Шаг 3. По истечении времени, засыпаем к мясу мелко нарезанные овощи: лук, чеснок и морковку.

Шаг 4. Примерно через 5 минут высыпаем промытую крупу, перемешиваем и жарим еще одну минуту.

Шаг 5. Состав приправляем, солим и заливаем кипятком на 2 сантиметра выше ингредиентов. Закрываем посуду крышкой и томим на медленном огне 40-50 минут.

Шаг 6. Готовое кушанье аккуратно перемешиваем лопаткой и оставляем под крышкой еще на 10-15 минут, чтобы рис дошел.

Шаг 7. Раскладываем рассыпчатый плов по пиалам и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!