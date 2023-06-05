Беру картофель и куриное филе. Такие пирожки готовлю регулярно: вкусно и сытно

Родиной картофеля считается Южная Америка. Истоки его истории начинаются около 7000 лет назад вблизи озера Титикака. Именно там индейцы пытались вырастить дикий картофель. Однако сельскохозяйственной культурой растение стало только через 5000 лет.

На сегодняшний день картофель – ингредиент многих блюд, его готовят в каждом доме. Однако далеко не каждый может приготовить что-то вкусное из обычной картошки, поэтому мы расскажем один рецепт, который точно вас порадует.

Ингредиенты:

Картофель – 8-9 штук;

Соль – 1ч.л;

Перец – 0,5 ч.л;

Кинза, укроп – по вкусу;

Куриное филе – 300 гр;

Лук – 1 шт;

Соль – 0,5 ч.л;

Перец – 0,4 ч.л;

Яйцо – 1 штука;

Мука, панировочные сухари – для панировки.

Пошаговый рецепт приготовления:

Подготовленный картофель необходимо почистить и поставить вариться. В это время можно заняться мясом: его необходимо мелко нарезать и обжарить до полной готовности на сковороде вместе с мелконарезанным луком, солью и перцем.

После того, как картошка сварилась, ее не обходимо размять до состояния однородной массы.

После этого туда необходимо добавить всю подготовленную зелень и хорошо всё перемешать.

Теперь в какую-то небольшую емкость по типу кружки необходимо поместить целлофан для удобства дальнейшей готовки. Далее по всей поверхности емкости распределяем картофель однородным слоем, после чего помещаем туда начинку.

С помощью целлофана формируем однородный слой со всех сторон.

Далее полученные картофельные шарики необходимо поместить сначала в муку, потом в яичный желток и в панировочные сухари.

После этого необходимо слегка обжарить наше блюдо со всех сторон. Такую операцию необходимо проделать с каждой порцией.

Готовка такого блюда занимает совсем немного времени, но при этом им также можно удивить гостей.

Такое необычное блюдо станет фаворитом ваших праздничных столов.