Вкуснейшие тарталетки за пару минут: простой рецепт закуски

Готовые тарталетки можно украсить красной икрой и зеленью. Так они будут не только вкусными, но и яркими.

Если к вам спешат гости, а времени на готовку чего-то вкусненького у вас в обрез, сделайте тарталетки с начинкой. Запаситесь ими заранее, чтобы при необходимости у вас было во что положить вкусный микс ингредиентов и порадовать себя и друзей или родных. Своим рецептом тарталеток на праздничный стол поделилась известная кулинарный блогер Юлия Симончук. Они получаются очень вкусными и яркими.

Тарталетки на праздничный стол

Ингредиенты:

упаковка тарталеток;

яйца – 2 шт;

свежий огурец – 1 шт;

сыр твердый – 120 гр;

лосось слабосоленый – 100-120 гр;

сливочный сыр – 2-3 ст. л;

сметана – 2-3 ст. л;

укроп и красная икра — для украшения.

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить, натереть на терке. Огурец при желании почистить и порезать на мелкие кусочки, рыбу тоже измельчить. Все перемешать, заправить смешанным сливочным творогом со сметаной. Снова все хорошо перемешать и наполнить тарталетки. Сверху украсить икрой и укропом или другой зеленью.

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