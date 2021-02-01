Бетон — доставка продукции по Оренбургу и области

Как выбрать бетон для строительства?

При строительстве дома обязательно необходимо делать фундамент, и неважно, какого вида он будет, в любом случае без бетона не обойтись. Но вот как сделать правильный выбор марки строительного материала?

Фундамент дома подвергается большим нагрузкам, поэтому он должен быть прочным. К тому же не очень приятно потратить много денег на строительство, которое развалится через несколько лет. Чтобы этого не произошло необходимо серьезно подойти к выбору марки бетона.

Как выбрать необходимую марку бетона?

Смесь для строительства делится на классы и марки, которые имеют свои характеристики. При покупке раствора для фундамента нужно учитывать:

климатические условия, в каких будет возводиться сооружение;

вес будущей конструкции;

особенности грунтов на участке;

тип фундамента будущей постройки и наличие подвала или паркинга.

Многие спросят, как все эти факторы могут влиять на выбор бетона? Все очень просто. Нагрузка на фундамент строений из разных материалов значительно отличается. Например, дом из кирпича требует бетонную смесь покрепче, чем дом из деревянного бруса. Заказать бетон по Оренбургу и области можно с доставкой на строительный объект вы можете на сайте http://оренобк.рф.

Общий вес объекта зависит от самого размера дома, и из каких материалов он изготовлен:

для небольшой деревянной постройки можно использовать низкую марку бетона;

для средней тяжести дома, например, из керамзитобетона, оптимальный вариант – марка средней плотности;

для кирпичного сооружения с подвалом необходимо использовать самую высокую марку строительной смеси.

Марки и классы бетона

Марка бетона характеризует качество этой смеси. В строительной индустрии принято использовать нумерацию марок от М50 М1000. Самой большой популярностью пользуются смеси марок от М200 до М500.

Также при покупке раствора для фундамента необходимо обращать внимание на класс. Обычно его обозначают буквой В. На современном строительном рынке можно приобрести бетон класса от 1 до 60.

Эти две маркировки имеют разные понятия, но их можно переводить с учетом соотношения компонентов при изготовлении бетонного состава. Обычно, при проектировании крупных строений в документации уже написано, какие марки и классы строительной смеси необходимо использовать. Эти показатели также отвечают за морозостойкость, подвижность и водонепроницаемость раствора. Если же застройщик самостоятельно занимается строительством необходимо самостоятельно разобраться в их показателях и выбрать оптимальный вариант.