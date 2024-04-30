Они просто бесподобно вкусные. Лепешки из муки, воды и зеленого лука: готовлю быстро на сковороде

Лепешки — это популярный вид хлеба, который имеет вековую историю. В разных странах есть свои традиционные лепёшки. Тандырная лепешка — национальное блюдо народов Кавказа, Средней Азии и Индии. Традиционно выпекается в тандыре — глиняной печи в форме кувшина. Лаваш — лепёшка из пшеничной муки, распространённая у народов Кавказа и Ближнего Востока.

Фокачча — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста. Тортилья — тонкая лепёшка из Испании, которую готовят на оливковом масле из картофеля, яиц и лука.

Есть много разных видов лепешек. Приготовим классическую лепешку дома.

Ингредиенты:

мука — 300 г;

вода — 100 мл;

кипяток — 100 мл;

соль — ½ ч.л.;

сахар — щепотка;

зеленый лук — пучок;

сливочное масло — 20 г.

Приготовление лепешек:

Делим тесто на две равные части, в одну из частей выливаем холодную воду, слегка замешиваем. В кипяток высыпаем соль и сахар, перемешиваем и вливаем ко второй части муки.

Слегка замешиваем тесто на кипятке, а затем соединяем со вторым комком. Вымешиваем тесто руками на столе 2-3 минуты.

Шинкуем мелко зеленый лук. Делим тесто на 3 части, раскатываем каждую в тонкий круглый пласт. Смазываем каждый пласт теста сливочным растопленным маслом.

Посыпаем луком верхушки лепешек, сворачиваем каждую в рулет.

Сворачиваем все рулеты в улитки.

Раскатываем каждую улитку в лепешку потоньше.

В сковороде на растительном масле обжариваем каждую лепешку до румяной корочки.

Подавать такие лепешки можно с любым супом.

Получаются вкусные лепешки с зеленым луком.