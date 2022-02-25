Бильярд — виды игр со всего мира

Франция

В традиционном французском бильярде следует обратить внимание на уникальный дизайн стола. В нем нет ни кроватей, ни карманов (отверстий для мячей). Как правило, используется небольшое количество шаров, например, три. Мы обсудим самый важный из французских видов бильярда, а именно.

Карамбола — у каждого игрока свой шар для кворинга. Для лучшего различения на одном из них рисуется точка или он становится другого цвета — тогда он обычно желтый, а не белый. Третий шар, всегда красный, является общим. Как же выглядит игра, если на столе нет кроватей? Название игры может дать вам подсказку — игра заключается в том, чтобы вызвать как можно больше столкновений (фр. carambolage). Столкновение засчитывается, когда мяч игрока касается двух других мячей.

Россия

В русском бильярде используются шары довольно большого размера — их диаметр обычно составляет 60,3 или 68 мм, а другие вообще редко превышают 6 см. Из-за этого оболочки в таблицах немного увеличиваются, хотя размер таблицы не меняется. Однако разница настолько мала, что забить мяч в лузу может показаться сложнее. Какой вид игры в бильярд наиболее популярен в России?

Русская пирамида — на столе лежат 15 белых пронумерованных шаров, расположенных треугольником, и один другого цвета. Цель: сбить белые шары в шар кия, приведя его в соприкосновение с другим шаром. Вы думаете, это все? Ничто не может быть дальше от истины! Даже русская пирамида имеет еще больше вариаций.

Московская пирамида — здесь необходимо, чтобы каждый игрок загнал в лузы по 8 шаров. Если игрок загнал в лузу красный шар, противник может взять со стола выбранный белый шар и положить его в свою лузу. В случае фола он должен будет вернуть его с 1 очком.

Русская пирамида — на столе 15 белых шаров и один черный шар. Во время игры игрок пытается разбить белый шар, одновременно выбивая черный шар в лузу. Остальное делается по правилам базовой игры, за каждый мяч начисляется 1 очко. Черный шар не возвращается на стол после попадания в лузу, а белый — возвращается. Первый игрок, набравший 8 очков, побеждает.

Санкт-Петербургская пирамида — на столе 15 белых шаров, а кий бьет по 16-му, желтому шару. Если игрок выбивает желтый шар в лузу, он может положить его в любое место и выбить белый шар в лузу, ударив кием по желтому шару. После каждого извлечения желтого из кармана, его можно вернуть на стол и положить на нужное место, но это нельзя делать два раза подряд. Подсчет очков аналогичен остальным: +1 очко за удар по шару, -1 очко за фол.