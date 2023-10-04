Картофельный пирог с грибами и сыром

У вас есть 3 картофелины и 1 яйцо? Считайте, что основа для изумительно вкусного пирога уже готова. Возиться с раскатыванием теста вам точно не придется. Ведь сегодня вы узнаете, как испечь румяный картофельный пирог с грибами и тянущимся сыром.

После его дегустации есть обычное пюре уже не захочется. Так как оно служит идеальной основой для ароматного пирога с начинкой. К тому же готовится такое улетное блюдо не больше чем за 40 минут.

Как приготовить картофельный пирог с грибами

Чтобы сделать ужин более сытным, можете добавить в начинку фарш или просто заменить им грибы. Только мясо сперва необходимо будет обжарить на сковороде. Во время термообработки фарша можете добавить к нему сушеную зелень или те специи, которые посчитаете нужными.

Ингредиенты

Картофель3 шт. Яйцо1 шт. Пшеничная мука150 г Молоко50 мл Соль2 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Лук1 шт. Морковь1 шт. Сливочное масло30 г Шампиньоны500 г Твердый сыр150 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очищаем крупные картофелины. Нарезаем их кусочками. Заливаем картошку водой. Отправляем картофель на плиту. Отвариваем его до готовности.Разминаем картошку со сливочным маслом толкушкой до состояния пюре (без комочков). Вливаем молоко. Снова измельчаем картошку до однородности.Делаем по центру пюре углубление. Вбиваем в него яйцо. Перемешиваем всё до однородной массы. Добавляем 1 ч. л. соли. Снова перемешиваем. В полученную массу всыпаем просеянную пшеничную муку. Замешиваем ложкой мягкое картофельное тесто, которое должно быть однородным.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Обжариваем лук на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до легкой золотистости.Очищаем морковь. Натираем ее на крупной терке. Добавляем морковь и соль к репчатому луку. Хорошенько перемешиваем. Обжариваем овощи до золотистости моркови. Даем им остыть.Нарезаем шампиньоны пластинами. Обжариваем их на сковороде с добавлением соли, черного молотого перца и подсолнечного масла. Готовим грибы до золотистости.Форму для выпекания диаметром 22 см застилаем пергаментом. Выкладываем в нее картофельное пюре. Ровняем его при помощи ложки, смазанной подсолнечным маслом. Формируем из пюре не слишком толстые, но высокие бортики.Выкладываем на картофель половину от общего количества грибов, равномерно их распределяем. Сверху на шампиньоны помещаем обжаренные овощи. Ровняем их, используя ложку. Сверху выкладываем оставшиеся шампиньоны. Накрываем всё фольгой. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут, установив нижний нагрев.Натираем на крупной терке твердый сыр. Посыпаем им пирог. Отправляем форму в духовку еще на 7–10 минут при 180 градусах (на верхний нагрев).

Когда пирог слегка остынет, достаньте его из формы. Порубите мелко укроп или петрушку, чтобы украсить зеленью блюдо. Рекомендуем подать такой картофельный пирог с пиалочкой, наполненной сметаной. При желании ее можно будет добавить к пирогу, сделав его вкус еще нежнее.