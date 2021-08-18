Биография Александра Якубовского

Александр Якубовский Владимирович родился 7 мая 1985 года. Большая семья Якубовских: родители Владимир Викторович и Лариса Аронова, а также трое их детей (Александр и его сестры) жили в Иркутске. Здесь же большую часть времени прожил будущий народный избранник. В семье Якубовских большое внимание уделяли воспитанию и разностороннему развитию детей. Кроме школы, Саша с сестрами посещали множество кружков и секций.

В детстве Якубовский сменил две школы. Сначала, до десятого класса, учился в общеобразовательной школе №11, а затем, за год до выпускного перешел в лицей №2. Окончил его будущий политик с золотой медалью в 2002 году. Летом этого же года талантливый молодой человек подал документы в Байкальский государственный университет, расположенный в Иркутске. Изучать абитуриент решил систему формирования налогов и налогообложения.

Учеба в вузе и бизнес-карьера

Интерес к экономике юноша «унаследовал» от своего отца, Владимира Якубовского. Тот тоже учился в Байкальском госуниверситете, правда, тогда учебное заведение называлось Иркутским институтом народного хозяйства. Отец Александра Якубовского изучал экономику и организацию строительства. Будущий народный избранник во многом будет следовать примеру отца начиная от карьеры в строительстве и заканчивая политикой.

С детства привыкший упорно трудиться, на третьем курсе университета молодой человек решает, что одного образования ему недостаточно. И параллельно с первым начинает получать второе — поступает на факультет экономики и управления на предприятии в строительной отрасли (все того же Байкальского государственного университета). Так с разницей в два года: в 2007 и 2009 Александр Якубовский получил сразу два диплома.

Как и Якубовский-старший, молодой специалист решил, что после университета начнет карьеру в строительной отрасли. Работать Александр Владимирович начал еще в вузе: устроился в компанию, занимающуюся установкой пластиковых окон. Должность получил самую простую — монтажника. После нескольких повышений «вырос» до начальника строительно-монтажного управления. А затем решил, что пора учиться управлять целой компанией.

Первым опытом ведения бизнеса для Александра Владимировича Якубовского стала фирма «Элит лайн». Будущему народному избраннику предложили создать розничную торговую сеть, через которую компания могла бы продавать окна собственного производства. С этой задачей Якубовский справился вполне успешно, и в 2006 году, еще до окончания университета, получил статус управляющего партнера группы компаний «Элит лайн».

С этого момента карьера будущего политика начинает идти в гору. Он активно изучает строительную отрасль и работает в профильных компаниях. Так, до 2009 года он проходит путь от мастера до заместителя гендиректора в еще одной сибирской фирме — «Иркутскпромстрой». Затем Александра Владимировича пригласили в Красноярск. В соседнем регионе ему предложили должность исполнительного директора ООО «МонолитХолдинг».

Информация взята тут: https://gipoteza.org/persons/yakubovskij-aleksandr-vladimirovich/