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Крутой кипяток и капуста. Как долго я искала рецепт этого теста: быстрые пирожки на сковороде

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Крутой кипяток и капуста. Как долго я искала рецепт этого теста: быстрые пирожки на сковороде

Капустные пирожки появились намного раньше, чем картофельные. Некоторые люди не верят в этот факт. Однако, это правда. Картофель был завезен в Европу в XV веке и долгое время считался непригодным в пищу. Капуста сопровождает людей довольно давно. Поэтому, ученые предположили, что второй выпечкой в мире кулинарии стали именно капустные пирожки. На первом месте были мясные.

На протяжении столетий капустная выпечка сохраняла свою актуальность. Капуста была доступной большинству слоев населения. Крестьяне нередко готовили капустные пирожки для обеда, ужина и завтрака.

Сейчас капустные пирожки не такие популярные, как мясные и картофельные. Но, если их приготовить правильно, то эта начинка в пирожках станет фаворитом у вас.

Ингредиенты теста для капустных пирожков:

  • крутой кипяток — 250 мл;
  • теплая вода — 250 мл;
  • дрожжи — 7 г;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • растительное масло — 20 г;
  • мука — 700 г.

Ингредиенты для начинки:

  • капуста — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — зубчик;
  • морковь — шт.;
  • соль — ½ ч.л.

Приготовление капустных пирожков:

В крутой кипяток высыпаем немного муки, замешиваем тесто. Солим муку, высыпаем сахар, вливаем теплую воду.

Добавляем в тесто остатки муки, замешиваем руками тесто. Высыпаем в тесто дрожжи, продолжаем вымешивать колобок.

Постепенно высыпаем в тесто остатки муки, формируем колобок. Вливаем в тесто растительное масло, продолжаем вымешивать эластичный и мягкий ком.

Нарезаем тонкими пластинами чеснок, выкладываем в сковороду с растительным маслом и слегка обжариваем. Нарезаем мелко лук, выкладываем в сковороду и доводим до мягкости.

Натираем очищенную морковь, добавляем к луку, обжариваем. Шинкуем мелко капусту, выкладываем в сковороду с обжаренными овощами, солим и перчим, смешиваем.

Обжариваем капусту с овощами 5-7 минут на среднем огне.

Крутой кипяток и капуста. Как долго я искала рецепт этого теста: быстрые пирожки на сковороде

После этого обминаем тесто, которое должно подняться за время готовки начинки.

Делим тесто на 16 равных частей, формируем колобки.

Крутой кипяток и капуста. Как долго я искала рецепт этого теста: быстрые пирожки на сковороде

Раскатываем колобки в тонкие лепешки руками. Кладем в лепешки начинку из капусты, заворачиваем в рулет, подгибаем концы внутрь.

Крутой кипяток и капуста. Как долго я искала рецепт этого теста: быстрые пирожки на сковороде

Тщательно запечатываем края теста. В сковороде с растительным маслом обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Крутой кипяток и капуста. Как долго я искала рецепт этого теста: быстрые пирожки на сковороде

Получаются мягкие пирожки из тонкого теста и сочной начинки.

Крутой кипяток и капуста. Как долго я искала рецепт этого теста: быстрые пирожки на сковороде

Обязательно стоит попробовать приготовить эти пирожки дома.

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