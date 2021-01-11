Блефаропластика в Киеве

Пластика век в Киеве

Правду говорят, что глаза являются зеркалом души. К сожалению, возраст приводит мудрость, но не добавляет красоты. Также бывают ситуации, когда и в молодости глаза выглядят хмуро и невыразительно из-за анатомических особенностей.

Но есть отличная новость! Практически все недостатки фигуры и лица сегодня уже можно исправить и подкорректировать. Ведь так важно нравится себе в первую очередь. В случае избытка кожи вокруг глаз необходима операция, которая носит название пластика век. Киев уже давно забит пластическими клиниками, но только у клиники Coolaser.clinic вы сможете найти только самые передовые технологии, которые без вреда для здоровья помогут исправить вашу внешность.

Пластика век абсолютно безопасная процедура. При избытке кожи век и жировых грыж может портиться зрение, поэтому такая манипуляция часто назначается офтальмологами.

Мешки под глазами – частая проблема, которая проявляется не только с возрастом, когда кожа теряет эластичность. У некоторых – это анатомическая особенность. В таких случаях блефаропластика просто необходима.

Для пациентов в возрасте порой одной пластики недостаточно. Ведь она только устраняет лишние слои кожи, но не омолаживает. В таких случаях дополнительно стоит задуматься о липофилинге.

Сама процедура блефаропластики проводится в таких случаях:

При мешках под глазами. Их еще называют жировыми грыжами.

Нависании век. В этом случае офтальмолог всегда советуют для улучшения видимости и зрения сделать пластику.

Глубоких морщинах. Не стоит путать с «гусиными лапками», их убрать с помощью манипуляции невозможно.

При избыточной коже вокруг глаз.

При узком разрезе глаз.

Процедура бывает трех типов:

Верхняя, когда происходит нависание век.

Нижняя при отечности и мешках под глазами.

Круговая. В этом случае полностью меняется форма и разрез глаз.

Пластика век может проводиться как под общим наркозом, так и под местным. Зависит от состояния здоровья пациента и типа операции. Если проводится общая анестезия, то клиент сутки остается под присмотром врачей клиники.

После блефаропластики крайне важна правильная реабилитация. На 4-й день снимают швы. Пациенту нельзя использовать косметику первые две недели после процедуры, перенапрягать глаза, устанавливать линзы. Могут быть дополнительно прописаны антибиотики.

Заключение

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