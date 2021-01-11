Блефаропластика в Киеве

Пластика век в Киеве
Правду говорят, что глаза являются зеркалом души. К сожалению, возраст приводит мудрость, но не добавляет красоты. Также бывают ситуации, когда и в молодости глаза выглядят хмуро и невыразительно из-за анатомических особенностей.
Но есть отличная новость! Практически все недостатки фигуры и лица сегодня уже можно исправить и подкорректировать. Ведь так важно нравится себе в первую очередь. В случае избытка кожи вокруг глаз необходима операция, которая носит название пластика век. Киев уже давно забит пластическими клиниками, но только у клиники Coolaser.clinic вы сможете найти только самые передовые технологии, которые без вреда для здоровья помогут исправить вашу внешность.
Пластика век абсолютно безопасная процедура. При избытке кожи век и жировых грыж может портиться зрение, поэтому такая манипуляция часто назначается офтальмологами.
Мешки под глазами – частая проблема, которая проявляется не только с возрастом, когда кожа теряет эластичность. У некоторых – это анатомическая особенность. В таких случаях блефаропластика просто необходима.
Для пациентов в возрасте порой одной пластики недостаточно. Ведь она только устраняет лишние слои кожи, но не омолаживает. В таких случаях дополнительно стоит задуматься о липофилинге.
Сама процедура блефаропластики проводится в таких случаях:
- При мешках под глазами. Их еще называют жировыми грыжами.
- Нависании век. В этом случае офтальмолог всегда советуют для улучшения видимости и зрения сделать пластику.
- Глубоких морщинах. Не стоит путать с «гусиными лапками», их убрать с помощью манипуляции невозможно.
- При избыточной коже вокруг глаз.
- При узком разрезе глаз.
Процедура бывает трех типов:
- Верхняя, когда происходит нависание век.
- Нижняя при отечности и мешках под глазами.
- Круговая. В этом случае полностью меняется форма и разрез глаз.
Пластика век может проводиться как под общим наркозом, так и под местным. Зависит от состояния здоровья пациента и типа операции. Если проводится общая анестезия, то клиент сутки остается под присмотром врачей клиники.
После блефаропластики крайне важна правильная реабилитация. На 4-й день снимают швы. Пациенту нельзя использовать косметику первые две недели после процедуры, перенапрягать глаза, устанавливать линзы. Могут быть дополнительно прописаны антибиотики.
Заключение
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