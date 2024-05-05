Советские пончики: пышные и мягкие, как в детстве. Простой рецепт

Пончики — это кондитерское изделие из жареного теста с дыркой посередине. Они популярны во многих странах мира и имеют богатую историю. Точных данных о том, где и когда появились первые пончики, нет.

По одной из версий, первые пончики появились в Древнем Риме. Римляне готовили блюдо, похожее на современные пончики, из теста, обжаренного в жире. В Европе пончики стали популярны в средние века. Тогда их готовили из дрожжевого теста, которое обжаривали в масле. В Америку пончики попали вместе с европейскими переселенцами. Здесь они стали особенно популярными и приобрели свой современный вид. Сегодня пончики остаются любимым лакомством во многих странах мира.

Их готовят по разным рецептам, с разными начинками и посыпками.

Ингредиенты:

Мука — 500 г;

Яйцо — 20 г;

Вода — 310 г;

Сахар — 60 г;

Дрожжи сухие — 6 г;

Маргарин — 30 г;

Соль — 5 г;

Растительное масло — 500 г.

Приготовление пончиков:

В углубление в муке выливаем воду, добавляем яйцо. Высыпаем в смесь сахар, соль и сухие дрожжи, смешиваем компоненты.

К общей массе добавляем маргарин, вымешиваем тесто в течение 10 минут. Сформированный колобок перекладываем в тару, смазанную растительным маслом.

Смазываем колобок тоже растительным маслом, оставляем под целлофаном на 1.5 часа. Обминаем тесто и делим на колобки по 25 грамм.

Оставляем колобки на 8 минут на столе, а затем делаем в каждом отверстие. Оставляем пончики еще 10 минут на столе.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем в него пончики. Обжариваем пончики с каждой стороны по паре минут.

Получаются пышные мягкие пончики. Их можно посыпать сахарной пудрой после приготовления.