Блок-контейнеры от производителя. Модульные конструкции под ключ

Блок контейнеры, или проще говоря, бытовки считаются постройками в малых архитектурных формах. В зависимости от предназначения и целевого использования могут меняться их формы.
Блок контейнеры, используемые для грузоперевозок, имеют достаточно простую конструкцию и форму. Перевозка грузов требует соблюдения многих правил, обеспечивающих безопасность и сохранность груза во время транспортировки.
Использовать бытовки начали давно, потому что они полностью подходили по всем параметрам, их было удобно эксплуатировать. И, кроме того, использование блок контейнеров отвечало оптимальным соотношениям цены и качества. Изготовленные из высококачественных материалов, контейнеры служат долго и полностью оправдывают затраты на них. Вы можете в интернет-магазине «Pro Container» купить блок-контейнеры от производителя по доступным ценам.
Что представляет собой металлический блок контейнер?
Чаще всего это металлические конструкции прямоугольной формы. Различаются контейнеры по размерам, в зависимости от их предназначения, то есть от того какие грузы предполагается в них перевозить.
- Сухогрузные. Самый распространенный и чаще всего встречающийся вид контейнеров, используются для транспортировки исключительно сухих грузов.
- Контейнеры с плоским стеллажом, отличаются от стандартных тем, что оборудованы складными стенками. При раскладке стенки образуют плоский стеллаж, на который можно складировать различные виды грузов.
- С открытым верхом. Позволяют перевозить грузы различной высоты.
- Тоннельные контейнеры. Их конструктивная особенность состоит в том, что позволяет открывать их с обеих торцевых сторон. Это позволяет оперативно выполнять погрузо-разгрузочные работы.
- Контейнеры с одной загрузочной стороной. Подобные контейнеры очень востребованы при перевозке определенных видов грузов, которые удобно грузить именно таким способом.
- Контейнеры с двумя дверьми. Такие контейнеры позволяют к тому же увеличивать площадь загрузки.
- Контейнер – рефрижератор, самый сложный по конструкции, так как используется для перевозки грузов, чаще всего скоропортящихся продуктов, которые требуют соблюдения температурного режима.