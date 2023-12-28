Рецепт: Салат с солеными грибами — Очень простой и вкусный! Быстро готовится, быстро съедается!

Ингредиенты:
грибы соленые — 500 гр;
лук репчатый — 1 шт;
сметана — 100 мл
Способ приготовления: Обожаю простые и вкусные салатики. Они так выручают! Кстати, этот салат можно и в пост готовить, только заменить сметану на домашний постный майонез. Да и в продаже сейчас постных майонезов много.
Я всегда много солю разных грибов. Вот грузди, например.
Но в данный салат пойдут любые соленые грибы — валуи, подтопольники, сыроежки,
волнушки.
Какие там ещё грибы солите, подскажите! Все годятся!
Крупные грибочки нарезаю мелкими ломтиками, а маленькие грибочки-пупсики идут в салат целиком.
Добавляем репчатый лук соломкой и сметану. Всё! Салат готов!
Можно украсить сверху любой зеленью.
Это очень вкусно! Добавилось всего два ингредиента, а грибы заиграли совсем другим, более насыщенным вкусом! С вареной или жареной картошечкой ммм как вкусно! И закуска это отменная, всегда быстро съедается.
По цене, с учетом самостоятельно собранных грибов, это самый дешевый салат. Ну, разве что батюшка винегрет посоревнуется в низком ценнике))
С наступающим всех Новым Годом! Пусть он в каждый дом принесёт тепло и радость! А из оригинальных блюд для новогоднего стола рекомендую приготовить красивые ёлочки из холодца! Будьте здоровы, спасибо за внимание!
Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 10 руб.