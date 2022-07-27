Обожаете играть в слоты? Приняв участие в новом акционном предложении Большие выигрыши от букмекерской конторы Бетвиннер, вы можете каждую неделю выигрывать дополнительные денежные призы до 3.000 евро. Подробнее об условиях акции расскажет популярный сайт о спорте и беттинге Betslive.

Условия промо-акции Большие выигрыши в Бетвиннер

Акционное предложение от букмекерской конторы Бетвиннер под названием Большие выигрыши стартовало 4-го апреля 2022-го года и продлится ровно год – до 2-го апреля 2023-го года. Любителям игровых автоматов предлагается активно играть во все слоты от провайдера BarbaraBang, накапливать в играх бонусные очки за достижения и выигрывать дополнительные денежные призы до 3.000 евро.

Общий призовой фонд промо-акции составляет рекордные 500.000 евро.

Каждую игровую неделю между собой будут чередоваться турниры:

Одну неделю будет проходить турнир под названием Megarush.

Следующую неделю будет проходить турнир Multirush.

В ту игровую неделю, когда будет проходить турнир Megarush, игроки смогут зарабатывать баллы за выигрыши. При этом сумма выигрыша будет умножаться на 1000 – это и будет конечная сумма, которая пойдет в зачет общего лидерборда.

Общий призовой фонд турнира составляет 10.000 евро. Он будет разделен между 250 лучшими участниками:

1-е место = 3.000 евро.

2-е место = 1.000 евро.

3-е место = 500 евро.

4-е место = 300 евро.

5-е место = 250 евро.

6-е место = 200 евро.

7-е место = 175 евро.

8-е место = 150 евро.

9-е место = 125 евро.

10-е место = 100 евро.

1-20-е места = 75 евро.

21-30-е места = 50 евро.

31-40-е места = 40 евро.

41-50-е места = 30 евро.

51-100-е места = 15 евро.

101-250-е места = 10 евро.

В ту игровую неделю, в которую будет действовать турнир Multirush, пользователи смогут зарабатывать бонусные баллы за 100 вращений. Выигрыш будет определяться коэффициентом. При этом ставка гемблера не будет влиять на шансы.

Общий призовой фонд турнира Megarush в размере 10.000 евро будет разделен между 250 лучшими участниками. Победителю будет зачислено 1.000 евро:

1-е место = 1.000 евро.

2-е место = 750 евро.

3-е место = 500 евро.

4-е место = 325 евро.

5-е место = 300 евро.

6-е место = 275 евро.

7-е место = 250 евро.

8-е место = 225 евро.

9-е место = 200 евро.

10-е место = 175 евро.

11-20-е места = 125 евро.

21-30-е места = 100 евро.

31-40-е места = 75 евро.

41-50-е места = 50 евро.

51-100-е места = 20 евро.

101-250-е места = 10 евро.

Важные правила промо-акции

Основные правила акционного предложения от букмекерской конторы Бетвиннер Большие выигрыши:

Принять участие в данной акции могут только действующие клиенты онлайн-платформы Бетвиннер. Если у вас еще нет игрового аккаунта, вы можете создать его, использовав специальный промокод, чтобы получить повышенный приветственный бонус в размере до 25.000 российских рублей.

Ставки в слотах должны заключаться только на реальную валюту.

Минимальная ставка за спин составляет 0,40 евро.

Если несколько игроков получат одинаковое количество баллов в турнирной таблице, то более высокую позицию в лидерборде займет тот пользователь, который раньше всех набрал данное количество очков.

Все денежные призы будут зачислены на основной счет игрока в течение трех рабочих дней.

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь в службу поддержки букмекерской конторы Бетвиннер.