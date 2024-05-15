Описание приготовления:

В качестве начинки подойдет готовая паста "Том Ям" и консервированные морепродукты. Если вы используете свежие, заранее отварите или обжарьте их. Тесто я приготовила на закваске.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Тесто 930 Грамм (готовое)

Морской коктейль 500 Грамм

Помидоры черри 10 Штук

Шампиньоны 6 Штук

Моцарелла 200 Грамм

Паста том ям 50 Грамм

Петрушка 2 Ст. ложки (рубленая)

Количество порций 4

Калорийность

187 ккал

Калорийность

12 г

Белки

10 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца "Том Ям"»

Для приготовления пиццы "Том Ям" подготовьте ингредиенты.

Для теста смешайте 200 граммов закваски, 425 граммов пшеничной муки, 11 граммов соли, 265 мл. теплой воды, 25 граммов меда и 25 мл. растительного масла. Подробный рецепт теста на закваске для пиццы можно найти на нашем сайте.

Замесите липкое, мягкое тесто, выложите в миску, смазанную растительным маслом и поставьте в теплое место для подъема на 1 час. Миску с тестом обязательно накройте пищевой пленкой, чтобы тесто не сохло и не заветрилось.

Разделите тесто на три части, весом по 310 граммов каждая. Каждую часть распределите на силиконизированной пергаментной бумаге и растяните ее руками, смазанными растительным маслом, в лепешку. Смажьте поверхность теста пастой "Том Ям".

Подготовьте начинку для пиццы. С консервированных морепродуктов слейте маринад и добавьте в них 1 ст.л. пасты "Том Ям", перемешайте. Моцареллу нарежьте кружочками. Произвольно нарежьте грибы шампиньоны и помидоры черри.

На тесто разложите морепродукты.

Выложите кружочки помидоров, моцареллы и пластинки шампиньонов.

Выпекайте пиццу в разогретой до 200-230 градусов духовке 10-12 минут.

Для любителей остренького, пиццу можно дополнить колечками красного перца. При подаче можно посыпать рубленой зеленью петрушки.