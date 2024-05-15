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Пицца «Том Ям»

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Пицца «Том Ям»

Описание приготовления:

В качестве начинки подойдет готовая паста "Том Ям" и консервированные морепродукты. Если вы используете свежие, заранее отварите или обжарьте их. Тесто я приготовила на закваске.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

  • Тесто 930 Грамм (готовое)
  • Морской коктейль 500 Грамм
  • Помидоры черри 10 Штук
  • Шампиньоны 6 Штук
  • Моцарелла 200 Грамм
  • Паста том ям 50 Грамм
  • Петрушка 2 Ст. ложки (рубленая)

Количество порций 4

Калорийность

187 ккал

Калорийность

12 г

Белки

10 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца "Том Ям"»

Пицца "Том Ям"

Для приготовления пиццы "Том Ям" подготовьте ингредиенты.

Пицца "Том Ям"

Для теста смешайте 200 граммов закваски, 425 граммов пшеничной муки, 11 граммов соли, 265 мл. теплой воды, 25 граммов меда и 25 мл. растительного масла. Подробный рецепт теста на закваске для пиццы можно найти на нашем сайте.

Пицца "Том Ям"

Замесите липкое, мягкое тесто, выложите в миску, смазанную растительным маслом и поставьте в теплое место для подъема на 1 час. Миску с тестом обязательно накройте пищевой пленкой, чтобы тесто не сохло и не заветрилось.

Пицца "Том Ям"

Разделите тесто на три части, весом по 310 граммов каждая. Каждую часть распределите на силиконизированной пергаментной бумаге и растяните ее руками, смазанными растительным маслом, в лепешку. Смажьте поверхность теста пастой "Том Ям".

Пицца "Том Ям"

Подготовьте начинку для пиццы. С консервированных морепродуктов слейте маринад и добавьте в них 1 ст.л. пасты "Том Ям", перемешайте. Моцареллу нарежьте кружочками. Произвольно нарежьте грибы шампиньоны и помидоры черри.

Пицца "Том Ям"

На тесто разложите морепродукты.

Пицца "Том Ям"

Выложите кружочки помидоров, моцареллы и пластинки шампиньонов.

Пицца "Том Ям"

Выпекайте пиццу в разогретой до 200-230 градусов духовке 10-12 минут.

Пицца "Том Ям"

Для любителей остренького, пиццу можно дополнить колечками красного перца. При подаче можно посыпать рубленой зеленью петрушки.

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