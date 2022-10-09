Большой стране – большой туризм

Сознательное путешествие в экологичных отелях

Многим туристам сегодня интересно по каким критериям глобальная туристическая компания серьезно относится к своей ответственности за людей и природу в странах путешествий. Это можно увидеть во многих устойчивых проектах, которые мы поддерживаем по всему миру, а также в наших туристических предложениях можете найти здесь https://bolshayastrana.com/.

Осознанное путешествие означает:

поддерживать устойчивое управление отелями

укреплять местное сообщество

продвигать культурное наследие

минимизируйте экологический след с помощью экологичного отдыха

Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение красоты планеты Земля для будущих поколений. Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь пребыванием в избранных отелях с чистой совестью, которые не только сертифицированы в соответствии с экологическими стандартами, но и предлагают настоящий отдых с широким спектром удобств. Сделайте свой следующий отпуск экологически безопасным и забронируйте один из наших экологически чистых отелей прямо сейчас! Регионы России стали мега популярными среди наших граждан за последние года! Внутренний туризм активно развивается.

Глобальным советом по устойчивому туризму, и продолжают работать над достижением своих амбициозных целей в области устойчивого развития, будь то переработка, сокращение отходов и пластика, экономия энергии и воды, сокращение пищевых отходов или социальные обязательства.

Экологичные отели, сертифицированные по стандарту

Чтобы установить глобальное понимание устойчивого туризма, в качестве минимальных стандартов были установлены специальные критерии, которые сгруппированы по четырем основным темам: устойчивое управление, социальные и экономические аспекты, культурные аспекты и окружающая среда (некоторые примеры можно найти ниже).

Устойчивые отели устанавливают разные приоритеты в своих мерах, но их объединяет то, что они сертифицированы по стандарту, соответствующему требованиям. Это проверяется в виде регулярных аудитов.

Устойчивое управление отелем

Отель обязательно соблюдает минимальные требования и стандарты. Он соблюдает соответствующие национальные и международные правила в отношении здоровья, безопасности, труда и окружающей среды, постоянно работает над улучшениями и привлекает свои заинтересованные группы в отношение решений.