Рассольник классический

Классический рассольник – это очень вкусное и ароматное блюдо для семейного обеда. Такой питательный суп никого не оставит равнодушным. Чтобы приготовить его по всем традициям, воспользуйтесь готовой кулинарной подборкой из пошаговых рецептов. Порадуйте себя и близких аппетитным домашним угощением.

Классический рецепт рассольника с перловкой и солеными огурцами

Ароматный рассольник по классическому рецепту готовят с добавлением перловки и соленых огурцов. Горячий суп послужит идеальным вариантом для сытного домашнего обеда.

Ингредиенты –+8 порц.

Телятина 400 гр.

Перловая крупа 200 гр.

Картофель 4 шт.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Огурцы соленые 5 шт.

Огуречный рассол 1 ст.

Лавровый лист 2 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный горошек 8 шт.

Масло растительное для жарки

Томатная паста 2 ст.л.

Шаги 75 мин.

Чтобы приготовить рассольник по классическому рецепту, отдельно отвариваем до готовности перловую крупу. Оставляем ее на время. Промываем телятину, при необходимости разрезаем ее на кусочки поменьше, заливаем водой и ставим на огонь. Также добавляем в кастрюлю соль, очищенную луковицу и лавровые листья. Варим около 1 часа. Очищаем оставшиеся овощи. Картофель режем тонкими дольками, а морковь натираем на терке. Также измельчаем соленые огурцы. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем картофель 10-15 минут. Достаем из сковороды картофель и отправляем в нее морковь, соленые огурцы и томатную пасту. Готовим на слабом огне около 5 минут. Выкладываем все обжаренные овощи в кастрюлю с бульоном. Сюда же вливаем огуречный рассол, вводим отваренную перловку и добавляем по вкусу соль. Варим блюдо еще 10-15 минут. Горячий суп разливаем по тарелкам. Его можно дополнить свежей зеленью и сметаной. Готово, можно подавать к столу!

Как приготовить вкусный рассольник с рисом и солеными огурцами?

Рассольник с добавлением риса и соленых огурцов выходит питательным, но при этом легким. Приготовьте простое домашнее блюдо для вашего семейного обеда. Порадуйте близких ароматным горячим.

Время готовки: 1 час 20 минут

Время приготовления: 40 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Бедро куриное – 1 шт.

Рис – 150 гр.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Огурец соленый – 3 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Укроп – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Подготовим необходимые продукты. Лук с морковью очищаем и промываем.

2. Далее измельчаем овощи. Картофель, огурцы и лук режем кубиками, а морковь натираем на крупной терке.

3. Отвариваем куриное филе в воде с солью, специями и лавровым листком.

4. Разогреваем сковороду с растительным маслом, где обжариваем лук и с морковью и томатной пастой.

5. Отправляем поджарку в бульон. Сюда же выкладываем хорошо промытый рис и порезанный кубиками картофель.

6. Варим суп около 30 минут и отправляем в него измельченные соленые огурцы.

7. Доводим блюдо до кипения, добавляем укроп для аромата и снимаем с огня.

8. Разливаем горячий рассольник с рисом и солеными огурцами по тарелкам и подаем к столу. По вкусу можно добавить сметану. Приятного аппетита!

Классический рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами

Домашний рассольник по классическому рецепту часто готовят на бульоне из говядины. Мясо сделает суп наваристым и сытным, а соленые огурцы добавят приятную кислинку и особый аромат.

Время готовки: 1 час 40 минут

Время приготовления: 40 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Говядина – 600 гр.

Крупа перловая – 100 гр.

Картофель – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Огурец соленый – 4 шт.

Рассол огуречный – 0,5 ст.

Лист лавровый – 2 шт.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Говядину заливаем водой. Добавляем соль и ставим кастрюлю на плиту на 1 час.

2. Перловку тщательно промываем, заливаем холодной водой и оставляем на время в стороне.

3. Спустя час достаем из бульона мясо. Даем ему остыть и режем на небольшие кусочки. Кладем обратно в кастрюлю.

4. На сковороде обжариваем тертую морковь и измельченные соленые огурцы. Достаточно подержать содержимое на среднем огне 5-7 минут.

5. Чистим картофель, режем его на небольшие кусочки и отправляем в бульон вместе с перловкой. Держим суп на плите до готовности овоща.

6. Выкладываем в кастрюлю поджарку из моркови и огурцов, кладем лавровый лист, а также вливаем рассол. Продолжаем готовить еще 20 минут.

7. Разливаем готовый суп по тарелкам, дополняем его измельченной зеленью и подаем к столу. Готово!

Классический рецепт рассольника со свининой, перловкой и солеными огурцами

Ароматный и наваристый рассольник выходит на свином бульоне с добавлением перловой крупы и соленых огурцов. Приготовьте домашний суп по простому классическому рецепту. Угостите родных сытным обедом.

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Свинина на кости – 0,3 кг.

Крупа перловая – 100 гр.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Огурец соленый – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Сметана – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Отвариваем мясо в подсоленной воде со специями. После готовности отделяем мякоть от косточки и возвращаем ее в бульон.

2. Измельчаем лук и натираем морковь. На растительном масле обжариваем овощи несколько минут.

3. Соленые огурцы нарезаем мелкими кубиками. При необходимости удаляем семена.

4. Тушим огурцы на раскаленной сковороде около 5 минут.

5. Чистим картофель, режем его кубиками и выкладываем в бульон вместе с промытой и замоченной на ночь перловой крупой.

6. Когда перловка и картофель станут мягкими, добавляем в суп лук с морковью и соленые огурцы. Держим на огне еще 10-15 минут и убираем с плиты.

7. Готовый суп дополняем сметаной и ароматным укропом по вкусу. Готово, можно подавать к столу!

Очень вкусный рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами

Питательный рассольник можно приготовить на курице, благодаря чему блюдо получится легким и ароматным. Подавайте суп горячим для вашего семейного обеда.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Курица – 0,5 кг.

Крупа перловая – 100 гр.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Огурец соленый – 4 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Курицу заливаем водой, посыпаем солью и отвариваем. Для супа идеально подойдут голени.

2. Перловую крупу промываем и заливаем холодной водой на время.

3. Подготовим и остальные ингредиенты. Картофель, лук и огурцы нарезаем небольшими кубиками. Морковь натираем на крупной терке.

4. На растительном масле обжариваем лук с морковью. Достаточно подержать на слабом огне в течение 3-5 минут.

5. Отдельно обжариваем соленые огурцы с измельченным зубчиком чеснока. Томим пару минут.

6. Далее к огурцам добавляем немного куриного бульона. Кипятим содержимое и убираем с огня.

7. Перекладываем овощи и огурцы в кастрюлю. Сюда же высыпаем перловку и специи. Куриное мясо можно отделить от кости. Варим суп 25-30 минут до готовности картошки и крупы.

8. Горячий суп разливаем по тарелкам и дополняем его зеленью. Также можно добавить сметану. Готово!

Простой рецепт рассольника на курином бульоне с рисом и солеными огурцами

Аппетитный домашний рассольник на курином бульоне можно дополнить сметаной или сухариками. Наваристое и ароматное блюдо идеально для семейного обеда. Оцените простой и увлекательный процесс приготовления!

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 30 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Картофель – 5 шт.

Рис – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Огурец соленый – 5 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Паста томатная – 1 ст.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Курицу отвариваем до готовности в большом количестве подсоленной воды. После продукт извлекаем из кастрюли и даем ему остыть. Бульон оставляем для дальнейшего приготовления супа.

2. Остывшую курицу разделываем на небольшие кусочки. Отправляем мясо обратно в бульон.

3. Чистим и промываем овощи: лук, морковь и картофель.

4. Картошку нарезаем небольшими кубиками. Лук измельчаем, а морковь пропускаем через терку.

5. Нагреваем сковороду с растительным маслом. Здесь томим овощи 2-3 минуты.

6. Соленые огурцы натираем на терке и выкладываем в сковороду к остальным овощам.

7. Солим содержимое, добавляем томатную пасту, размешиваем и убираем с огня.

8. Выкладываем в кастрюлю картофель. Отвариваем его около 15 минут до полуготовности.

9. Далее кладем в суп промытый рис. Готовим еще 10 минут.

10. Следующим шагом кладем овощную поджарку.

11. Сковороду обдаем бульоном, который также возвращаем в суп.

12. Кладем лавровые листочки и доводим блюдо до кипения.

13. Чистим зубчики чеснока и измельчаем их ножом.

14. Отправляем чеснок в суп для придания еще более яркого аромата и через минуты убираем кастрюлю с плиты.

15. Разливаем ароматный рассольник на курином бульоне по тарелкам. Дополняем блюдо по вкусу и подаем к столу. Готово!

Пошаговый рецепт приготовления постного рассольника без мяса

Аппетитный домашний рассольник можно приготовить по простому постному рецепту без мяса. Несмотря на это, блюдо выходит наваристым и сытным, соленые огурцы придают оригинальный аромат. Попробуйте для вашего обеда!

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Крупа перловая – 100 гр.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Огурец соленый – 3 шт.

Рассол огуречный – 200 мл.

Вода – 6 ст.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец черный горошек – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Сметана – для подачи.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Начнем с подготовки всех ингредиентов. Картофель очищаем от кожуры, промываем его и режем кубиками среднего размера.

2. Отдельно отвариваем перловую крупу в подсоленной воде.

3. Измельчаем лук и натираем морковь. Обжариваем овощи в растительном масле 3-4 минуты.

4. Соленые огурцы режем небольшими кусочками и немного тушим их в сковороде.

5. Отвариваем в воде с солью и перцем картофель до его полной готовности. После этого последовательно отправляем в блюдо морковь с луком, перловую крупу и соленые огурцы. Убираем с плиты.

6. Горячий суп подаем к столу с зеленью. Готово!

Как приготовить рассольник с перловкой и солеными огурцами в мультиварке?

Ароматный рассольник с приятной кислинкой идеально подавать к обеденному столу. Оцените увлекательный процесс приготовления домашнего супа в мультиварке и порадуйте близких сытным блюдом.

Время готовки: 2 часа

Время приготовления: 1 час 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Говядина – 0,4 кг.

Крупа перловая – 2 ст.л.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Огурец соленый – 2 шт.

Рассол огуречный – 3 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Чашу мультиварки обмазываем растительным маслом. Включаем режим, который годится для жарки с открытой крышкой. Выкладываем порезанную говядину и готовим ее до румянца.

2. Нарезаем кубиками картофель, измельчаем лук и натираем морковь. Выкладываем овощи к мясу, солим, размешиваем и обжариваем 5 минут.

3. Небольшими кусочками разделываем соленые огурцы и также кладем их в чашу. Продолжаем готовить в таком же режиме еще 5 минут.

4. Вливаем рассол, томатную пасту и высыпаем заранее промытую перловую крупу.

5. Заливаем продукты водой и готовим, примерно, полтора часа в режиме «суп» или «тушение» (зависит от модели).

6. За 5 минут до готовности добавляем в блюдо специи и лавровые листья для пикантного аромата.

7. Готовый рассольник разливаем по тарелкам и угощаем домашних горячим обедом. Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт рассольника с томатной пастой

Наваристый и яркий по вкусу рассольник получается с добавлением томатной пасты. Блюдо выходит ароматным, с приятной легкой кислинкой. Попробуйте сытное блюдо для вашего домашнего обеда.

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Ребра свиные – 0,5 кг.

Крупа перловая – 100 гр.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Огурец соленый – 3 шт.

Паста томатная – 4 ст.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Перловую крупу заранее промываем и заливаем холодной водой на несколько часов. Можно на ночь.

2. Свиные ребра укладываем в кастрюлю, посыпаем их солью и заливаем водой. Варим на слабом огне 30-40 минут.

3. В это время измельчаем соленые огурцы, морковь и репчатый лук.

4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Затем обжариваем в нем подготовленные овощи, посолив их по своему вкусу.

5. Отдельно подогреваем томатную пасту со специями и лавровыми листьями. Достаточно подержать продукт на умеренном огне около 3 минут.

6. Возвращаемся к кастрюле со свининой. Сперва добавляем в бульон перловую крупу и нарезанный кубиками картофель. Варим еще 30 минут, после добавляем овощную поджарку и томатную пасту. Размешиваем и убираем с плиты.

7. Разливаем горячий рассольник по тарелкам и подаем к столу. Готово!

Классический ленинградский рассольник по технологической карте

Знаменитый ленинградский рассольник по технологической карте выходит в меру соленым и пикантным. Также блюдо подходит для детской кухни, несмотря на насыщенный и слегка пряный вкус. Попробуйте!

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 30 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Курица – 200 гр.

Крупа перловая – 1 ст.л.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Огурец соленый – 2 шт.

Масло сливочное – 0,5 ст.л.

Масло растительное – 0,5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сметана – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Перловую крупу промываем и отвариваем до полуготовности. Оставляем на время.

2. Отвариваем курицу в воде. Полученный бульон процеживаем, так как на нем будем готовить суп.

3. Очень мелко нарезаем соленые огурцы. Кожуру снимаем по желанию. Далее заливаем продукт небольшим количеством бульона и тушим в сковороде 10-15 минут.

4. Небольшими кубиками нарезаем картофель и опускаем его в бульон. Отвариваем.

5. Сковороду разогреваем с растительным и сливочным маслом. Обжариваем здесь тертую морковь и измельченный репчатый лук в течение 3-5 минут.

6. Отправляем в суп огурцы, морковь с луком и перловку. Держим блюдо на плите до готовности картофеля.

7. Горячий суп разливаем по тарелкам. По вкусу добавляем сметану и измельченную петрушку. Можно подавать к столу!