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Рассольник классический

На чтение: 11 минут
Рассольник классический

Классический рассольник – это очень вкусное и ароматное блюдо для семейного обеда. Такой питательный суп никого не оставит равнодушным. Чтобы приготовить его по всем традициям, воспользуйтесь готовой кулинарной подборкой из пошаговых рецептов. Порадуйте себя и близких аппетитным домашним угощением.

Классический рецепт рассольника с перловкой и солеными огурцами

Ароматный рассольник по классическому рецепту готовят с добавлением перловки и соленых огурцов. Горячий суп послужит идеальным вариантом для сытного домашнего обеда.

Рассольник классический

Ингредиенты –+8 порц.

  • Телятина 400 гр.
  • Перловая крупа 200 гр.
  • Картофель 4 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Огурцы соленые 5 шт.
  • Огуречный рассол 1 ст.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный горошек 8 шт.
  • Масло растительное  для жарки
  • Томатная паста 2 ст.л.

Шаги 75 мин.

  1. Рассольник классический

    Чтобы приготовить рассольник по классическому рецепту, отдельно отвариваем до готовности перловую крупу. Оставляем ее на время.

  2. Рассольник классический

    Промываем телятину, при необходимости разрезаем ее на кусочки поменьше, заливаем водой и ставим на огонь. Также добавляем в кастрюлю соль, очищенную луковицу и лавровые листья. Варим около 1 часа.

  3. Рассольник классический

    Очищаем оставшиеся овощи. Картофель режем тонкими дольками, а морковь натираем на терке. Также измельчаем соленые огурцы.

  4. Рассольник классический

    Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем картофель 10-15 минут.

  5. Рассольник классический

    Достаем из сковороды картофель и отправляем в нее морковь, соленые огурцы и томатную пасту. Готовим на слабом огне около 5 минут.

  6. Рассольник классический

    Выкладываем все обжаренные овощи в кастрюлю с бульоном. Сюда же вливаем огуречный рассол, вводим отваренную перловку и добавляем по вкусу соль. Варим блюдо еще 10-15 минут.

  7. Рассольник классический

    Горячий суп разливаем по тарелкам. Его можно дополнить свежей зеленью и сметаной. Готово, можно подавать к столу!

Как приготовить вкусный рассольник с рисом и солеными огурцами?

Рассольник с добавлением риса и соленых огурцов выходит питательным, но при этом легким. Приготовьте простое домашнее блюдо для вашего семейного обеда. Порадуйте близких ароматным горячим.

Время готовки: 1 час 20 минут

Время приготовления: 40 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Бедро куриное – 1 шт.
  • Рис – 150 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец соленый – 3 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Подготовим необходимые продукты. Лук с морковью очищаем и промываем.

Рассольник классический

2. Далее измельчаем овощи. Картофель, огурцы и лук режем кубиками, а морковь натираем на крупной терке.

Рассольник классический

3. Отвариваем куриное филе в воде с солью, специями и лавровым листком.

Рассольник классический

4. Разогреваем сковороду с растительным маслом, где обжариваем лук и с морковью и томатной пастой.

Рассольник классический

5. Отправляем поджарку в бульон. Сюда же выкладываем хорошо промытый рис и порезанный кубиками картофель.

Рассольник классический

6. Варим суп около 30 минут и отправляем в него измельченные соленые огурцы.

Рассольник классический

7. Доводим блюдо до кипения, добавляем укроп для аромата и снимаем с огня.

Рассольник классический

8. Разливаем горячий рассольник с рисом и солеными огурцами по тарелкам и подаем к столу. По вкусу можно добавить сметану. Приятного аппетита!

Рассольник классический

Классический рассольник с говядиной, перловкой и солеными огурцами

Домашний рассольник по классическому рецепту часто готовят на бульоне из говядины. Мясо сделает суп наваристым и сытным, а соленые огурцы добавят приятную кислинку и особый аромат.

Время готовки: 1 час 40 минут

Время приготовления: 40 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

  • Говядина – 600 гр.
  • Крупа перловая – 100 гр.
  • Картофель – 4 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Огурец соленый – 4 шт.
  • Рассол огуречный – 0,5 ст.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Говядину заливаем водой. Добавляем соль и ставим кастрюлю на плиту на 1 час.

Рассольник классический

2. Перловку тщательно промываем, заливаем холодной водой и оставляем на время в стороне.

Рассольник классический

3. Спустя час достаем из бульона мясо. Даем ему остыть и режем на небольшие кусочки. Кладем обратно в кастрюлю.

Рассольник классический

4. На сковороде обжариваем тертую морковь и измельченные соленые огурцы. Достаточно подержать содержимое на среднем огне 5-7 минут.

Рассольник классический

5. Чистим картофель, режем его на небольшие кусочки и отправляем в бульон вместе с перловкой. Держим суп на плите до готовности овоща.

Рассольник классический

6. Выкладываем в кастрюлю поджарку из моркови и огурцов, кладем лавровый лист, а также вливаем рассол. Продолжаем готовить еще 20 минут.

Рассольник классический

7. Разливаем готовый суп по тарелкам, дополняем его измельченной зеленью и подаем к столу. Готово!

Рассольник классический

Классический рецепт рассольника со свининой, перловкой и солеными огурцами

Ароматный и наваристый рассольник выходит на свином бульоне с добавлением перловой крупы и соленых огурцов. Приготовьте домашний суп по простому классическому рецепту. Угостите родных сытным обедом.

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Свинина на кости – 0,3 кг.
  • Крупа перловая – 100 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец соленый – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.
  • Сметана – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Отвариваем мясо в подсоленной воде со специями. После готовности отделяем мякоть от косточки и возвращаем ее в бульон.

Рассольник классический

2. Измельчаем лук и натираем морковь. На растительном масле обжариваем овощи несколько минут.

Рассольник классический

3. Соленые огурцы нарезаем мелкими кубиками. При необходимости удаляем семена.

Рассольник классический

4. Тушим огурцы на раскаленной сковороде около 5 минут.

Рассольник классический

5. Чистим картофель, режем его кубиками и выкладываем в бульон вместе с промытой и замоченной на ночь перловой крупой.

Рассольник классический

6. Когда перловка и картофель станут мягкими, добавляем в суп лук с морковью и соленые огурцы. Держим на огне еще 10-15 минут и убираем с плиты.

Рассольник классический

7. Готовый суп дополняем сметаной и ароматным укропом по вкусу. Готово, можно подавать к столу!

Рассольник классический

Очень вкусный рассольник с курицей, перловкой и солеными огурцами

Питательный рассольник можно приготовить на курице, благодаря чему блюдо получится легким и ароматным. Подавайте суп горячим для вашего семейного обеда.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Курица – 0,5 кг.
  • Крупа перловая – 100 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Огурец соленый – 4 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Курицу заливаем водой, посыпаем солью и отвариваем. Для супа идеально подойдут голени.

Рассольник классический

2. Перловую крупу промываем и заливаем холодной водой на время.

Рассольник классический

3. Подготовим и остальные ингредиенты. Картофель, лук и огурцы нарезаем небольшими кубиками. Морковь натираем на крупной терке.

Рассольник классический

4. На растительном масле обжариваем лук с морковью. Достаточно подержать на слабом огне в течение 3-5 минут.

Рассольник классический

5. Отдельно обжариваем соленые огурцы с измельченным зубчиком чеснока. Томим пару минут.

Рассольник классический

6. Далее к огурцам добавляем немного куриного бульона. Кипятим содержимое и убираем с огня.

Рассольник классический

7. Перекладываем овощи и огурцы в кастрюлю. Сюда же высыпаем перловку и специи. Куриное мясо можно отделить от кости. Варим суп 25-30 минут до готовности картошки и крупы.

Рассольник классический

Рассольник классический

8. Горячий суп разливаем по тарелкам и дополняем его зеленью. Также можно добавить сметану. Готово!

Рассольник классический

Простой рецепт рассольника на курином бульоне с рисом и солеными огурцами

Аппетитный домашний рассольник на курином бульоне можно дополнить сметаной или сухариками. Наваристое и ароматное блюдо идеально для семейного обеда. Оцените простой и увлекательный процесс приготовления!

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 30 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

  • Курица – 1 шт.
  • Картофель – 5 шт.
  • Рис – 200 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец соленый – 5 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Курицу отвариваем до готовности в большом количестве подсоленной воды. После продукт извлекаем из кастрюли и даем ему остыть. Бульон оставляем для дальнейшего приготовления супа.

Рассольник классический

2. Остывшую курицу разделываем на небольшие кусочки. Отправляем мясо обратно в бульон.

Рассольник классический

3. Чистим и промываем овощи: лук, морковь и картофель.

Рассольник классический

4. Картошку нарезаем небольшими кубиками. Лук измельчаем, а морковь пропускаем через терку.

Рассольник классический

5. Нагреваем сковороду с растительным маслом. Здесь томим овощи 2-3 минуты.

Рассольник классический

6. Соленые огурцы натираем на терке и выкладываем в сковороду к остальным овощам.

Рассольник классический

7. Солим содержимое, добавляем томатную пасту, размешиваем и убираем с огня.

Рассольник классический

8. Выкладываем в кастрюлю картофель. Отвариваем его около 15 минут до полуготовности.

Рассольник классический

9. Далее кладем в суп промытый рис. Готовим еще 10 минут.

Рассольник классический

10. Следующим шагом кладем овощную поджарку.

Рассольник классический

11. Сковороду обдаем бульоном, который также возвращаем в суп.

Рассольник классический

12. Кладем лавровые листочки и доводим блюдо до кипения.

Рассольник классический

13. Чистим зубчики чеснока и измельчаем их ножом.

Рассольник классический

14. Отправляем чеснок в суп для придания еще более яркого аромата и через минуты убираем кастрюлю с плиты.

Рассольник классический

15. Разливаем ароматный рассольник на курином бульоне по тарелкам. Дополняем блюдо по вкусу и подаем к столу. Готово!

Рассольник классический

Пошаговый рецепт приготовления постного рассольника без мяса

Аппетитный домашний рассольник можно приготовить по простому постному рецепту без мяса. Несмотря на это, блюдо выходит наваристым и сытным, соленые огурцы придают оригинальный аромат. Попробуйте для вашего обеда!

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Крупа перловая – 100 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Огурец соленый – 3 шт.
  • Рассол огуречный – 200 мл.
  • Вода – 6 ст.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец черный горошек – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Сметана – для подачи.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Начнем с подготовки всех ингредиентов. Картофель очищаем от кожуры, промываем его и режем кубиками среднего размера.

Рассольник классический

2. Отдельно отвариваем перловую крупу в подсоленной воде.

Рассольник классический

3. Измельчаем лук и натираем морковь. Обжариваем овощи в растительном масле 3-4 минуты.

Рассольник классический

4. Соленые огурцы режем небольшими кусочками и немного тушим их в сковороде.

Рассольник классический

5. Отвариваем в воде с солью и перцем картофель до его полной готовности. После этого последовательно отправляем в блюдо морковь с луком, перловую крупу и соленые огурцы. Убираем с плиты.

Рассольник классический

6. Горячий суп подаем к столу с зеленью. Готово!

Как приготовить рассольник с перловкой и солеными огурцами в мультиварке?

Ароматный рассольник с приятной кислинкой идеально подавать к обеденному столу. Оцените увлекательный процесс приготовления домашнего супа в мультиварке и порадуйте близких сытным блюдом.

Время готовки: 2 часа

Время приготовления: 1 час 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,4 кг.
  • Крупа перловая – 2 ст.л.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец соленый – 2 шт.
  • Рассол огуречный – 3 ст.л.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Чашу мультиварки обмазываем растительным маслом. Включаем режим, который годится для жарки с открытой крышкой. Выкладываем порезанную говядину и готовим ее до румянца.

Рассольник классический

2. Нарезаем кубиками картофель, измельчаем лук и натираем морковь. Выкладываем овощи к мясу, солим, размешиваем и обжариваем 5 минут.

Рассольник классический

3. Небольшими кусочками разделываем соленые огурцы и также кладем их в чашу. Продолжаем готовить в таком же режиме еще 5 минут.

Рассольник классический

4. Вливаем рассол, томатную пасту и высыпаем заранее промытую перловую крупу.

Рассольник классический

5. Заливаем продукты водой и готовим, примерно, полтора часа в режиме «суп» или «тушение» (зависит от модели).

Рассольник классический

6. За 5 минут до готовности добавляем в блюдо специи и лавровые листья для пикантного аромата.

Рассольник классический

7. Готовый рассольник разливаем по тарелкам и угощаем домашних горячим обедом. Приятного аппетита!

Рассольник классический

Простой и вкусный рецепт рассольника с томатной пастой

Наваристый и яркий по вкусу рассольник получается с добавлением томатной пасты. Блюдо выходит ароматным, с приятной легкой кислинкой. Попробуйте сытное блюдо для вашего домашнего обеда.

Время готовки: 1 час 30 минут

Время приготовления: 30 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Ребра свиные – 0,5 кг.
  • Крупа перловая – 100 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец соленый – 3 шт.
  • Паста томатная – 4 ст.л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Перловую крупу заранее промываем и заливаем холодной водой на несколько часов. Можно на ночь.

Рассольник классический

2. Свиные ребра укладываем в кастрюлю, посыпаем их солью и заливаем водой. Варим на слабом огне 30-40 минут.

Рассольник классический

3. В это время измельчаем соленые огурцы, морковь и репчатый лук.

Рассольник классический

4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Затем обжариваем в нем подготовленные овощи, посолив их по своему вкусу.

Рассольник классический

5. Отдельно подогреваем томатную пасту со специями и лавровыми листьями. Достаточно подержать продукт на умеренном огне около 3 минут.

Рассольник классический

6. Возвращаемся к кастрюле со свининой. Сперва добавляем в бульон перловую крупу и нарезанный кубиками картофель. Варим еще 30 минут, после добавляем овощную поджарку и томатную пасту. Размешиваем и убираем с плиты.

Рассольник классический

7. Разливаем горячий рассольник по тарелкам и подаем к столу. Готово!

Рассольник классический

Классический ленинградский рассольник по технологической карте

Знаменитый ленинградский рассольник по технологической карте выходит в меру соленым и пикантным. Также блюдо подходит для детской кухни, несмотря на насыщенный и слегка пряный вкус. Попробуйте!

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 30 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Курица – 200 гр.
  • Крупа перловая – 1 ст.л.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Огурец соленый – 2 шт.
  • Масло сливочное – 0,5 ст.л.
  • Масло растительное – 0,5 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Сметана – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Перловую крупу промываем и отвариваем до полуготовности. Оставляем на время.

Рассольник классический

2. Отвариваем курицу в воде. Полученный бульон процеживаем, так как на нем будем готовить суп.

Рассольник классический

3. Очень мелко нарезаем соленые огурцы. Кожуру снимаем по желанию. Далее заливаем продукт небольшим количеством бульона и тушим в сковороде 10-15 минут.

Рассольник классический

4. Небольшими кубиками нарезаем картофель и опускаем его в бульон. Отвариваем.

Рассольник классический

5. Сковороду разогреваем с растительным и сливочным маслом. Обжариваем здесь тертую морковь и измельченный репчатый лук в течение 3-5 минут.

Рассольник классический

6. Отправляем в суп огурцы, морковь с луком и перловку. Держим блюдо на плите до готовности картофеля.

Рассольник классический

7. Горячий суп разливаем по тарелкам. По вкусу добавляем сметану и измельченную петрушку. Можно подавать к столу!

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