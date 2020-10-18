Букмекерская Контора GGBET

Для того чтобы букмекер смог определить коэффициенты того или иного события, ему нужно вычислить его шансы. Шанс – это вероятность того, что произойдет или не произойдет. Другими словами, это вероятность конкретного исхода определенного спортивного соревнования. Выражаются такие шансы всегда в процентах. Например, если бросить самый обычный игральный кубик, то вероятность того, что выпадет нужная сторона 1 из 6. Таким образом, в процентах шанс будет выглядеть как 16,66%. То есть, для того чтобы узнать шанс нужного результата, нужно 100% разделить на количество возможных исходов. Коэффициент – это термин, обозначающий вероятность исхода.

Какие бывают коэффициенты в букмекерских конторах?

Коэффициенты, которые предлагают своим игрокам различные букмекерские конторы https://ggbet.guru/, могут быть нескольких видов, а именно: самые популярные десятичные, немного осложненные дробные и самые запутанные американские.

Десятичный коэффициент очень популярен среди беттеров, поскольку его совсем несложно вычислить самому. В основе лежит так называемая перевернутая вероятность. Их еще именуют европейскими коэффициентами. Например, если шансы конкретной футбольной команды равны 40%, то букмекер поставит коэффициент 2,5%, вычислив его с помощью несложного примера: 100%/40% = 2,5. Таким образом, каждый, кто поставит один доллар на эту команду, вернет 2,5 доллара в случае ее победы. Такие ставки на спорт являются самыми популярными как среди русскоязычных, так и среди зарубежных букмекеров.

Дробные коэффициенты выглядят несколько иначе. Та же команда, к примеру, в этом случае будет иметь вероятность победы 6/4, а выигрыш будет показан в чистом виде, то есть 1,5 доллара.

Американские коэффициенты немного сложнее в вычислении на первый взгляд. Цифры, которые в них использованы, всегда больше ста и могут иметь как плюсовое, так и минусовое значение. Они показывают возможный выигрыш в случае, если игрок сделает ставки в размере 100 долларов. Например, если букмекер определил коэффициент – 150, то это означает, что выиграть 100 долларов можно при условии поставленных 150 долларов.

При желании один вид коэффициентов можно переводить в другой путем нехитрых исчислений.

Как выбрать букмекера с высокими коэффициентами?

Для того чтобы иметь успех, делая ставки на спорт, нужно разобраться в самой сути коэффициентов, которые выставляют букмекерские конторы. Самые значимые компании, которые входят в ТОП букмекеров, используют все виды коэффициентов в своих линиях. Выбирать их них стоит тот, который прост для понимания и высчитывания своих шансов на выигрыш. Беттер, который не только понимает разницу коэффициентов, но и знает, почему букмекер выставил именно такие цифры для конкретного спортивного соревнования, имеет все шансы делать выигрышные ставки.

Для того чтобы выбрать букмекера с самыми удобными для игроков шансами, стоит, в первую очередь, внимательно изучить ТОП букмекеров, в который входят только значимые компании, предлагающие своим игрокам делать ставки на выгодных условиях.