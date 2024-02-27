Что приготовить из свинины быстро и вкусно

Что быстро и вкусно приготовить из свинины, мы рассказываем в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фото и подробным описанием процесса. Здесь мы собрали самые аппетитные и интересные варианты для вашего стола. Разнообразьте домашнее меню питательными мясными угощениями. Обязательно берите на заметку!
Сочные отбивные из свинины на сковороде
Сочные отбивные из свинины на сковороде несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Готовый мясной продукт подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. Отличная кулинарная идея для семейного обеда или ужина.
Ингредиенты –+2 порц.
- Свинина 250 гр.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Мука 3 ст.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Масло растительное по вкусу
Шаги 20 мин.
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Как приготовить быстрое и вкусное блюдо из свинины? Промываем свинину и обсушиваем ее бумажным полотенцем.
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Разделяем свинину на три порционных ломтика равной толщины.
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Закрываем мясо пленкой и отбиваем кухонным молоточком с двух сторон.
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Солим и перчим мясо, затем обваливаем его во взбитом яйце.
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Дальше обваливаем мясные заготовки в муке.
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Перекладываем мясо на сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румяной корочки с обеих сторон.
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Сочные отбивные из свинины на сковороде готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!
Свинина по-французски в духовке
Свинина по-французски в духовке – это яркое кулинарное решение для вашего праздника или семейного ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 5 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Свинина – 0,7 кг.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Сыр твердый – 250 гр.
- Помидоры – 1 шт.
- Майонез – 200 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло сливочное – для смазывания противня.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем свинину под водой, обсушиваем ее и разделываем на ломтики равной толщины.
Шаг 2. Каждый кусочек мяса отбиваем кухонным молоточком и выкладываем на противень, смазанный сливочным маслом. Солим и перчим по вкусу.
Шаг 3. На мясные кусочки выкладываем полукольца репчатого лука.
Шаг 4. Поливаем все это майонезом.
Шаг 5. Твердый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.
Шаг 6. Подготовленную свинину отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут. Спустя указанное время посыпаем заготовки тертым сыром.
Шаг 7. Запекаем угощение еще 15 минут, чтобы образовалась румяная сырная корочка.
Шаг 8. Свинина по-французски в духовке готова. Скорее пробуйте!
Шашлык из свинины в духовке
Шашлык из свинины в духовке – это сытное и вкусное угощение для всей семьи. Для приготовления ароматного шашлыка в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с пошаговыми фотографиями. Готовое блюдо подавайте к столу с овощами и другими дополнениями.
Время готовки – 3 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Свинина – 0,7 кг.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Сок апельсиновый – 50 мл.
- Соус соевый – 4 ст.л.
- Приправа для мяса – по вкусу.
- Приправа для гриля – по вкусу.
- Дым жидкий – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свинину хорошо промываем и режем порционными кусочками. Выкладываем их большую миску.
Шаг 2. В чашу блендера выкладываем нарезанный лук и болгарский перец.
Шаг 3. Овощи измельчаем в блендере до образования кашицы.
Шаг 4. Овощную смесь выкладываем к мясу. Сюда вливаем растительное масло, соевый соус, жидкий дым и апельсиновый сок.
Шаг 5. Также добавляем сюда приправы.
Шаг 6. Хорошенько перемешиваем свинину со специями и оставляем мариноваться в холодильнике на 3-4 часа.
Шаг 7. Замачиваем в воде деревянные шпажки на 10 минут. Затем нанизываем на них маринованную свинину. Отправляем заготовки на противень с пергаментом и запекаем 30 минут при температуре 200°.
Шаг 8. Шашлык из свинины в духовке готов. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами и дополнениями.
Гуляш из свинины на сковороде с подливкой
Гуляш из свинины на сковороде с подливкой порадует вас ярким вкусом, сочностью и питательными свойствами. Такое блюдо послужит отличным кулинарным решением для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с картофельным пюре и другими гарнирами по вкусу.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свинина – 0,6 кг.
- Сметана – 120 гр.
- Паста томатная – 4 ст.л.
- Вода – 1-1,5 ст.
- Мука – 2-3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Хорошо промываем свинину и обсушиваем ее бумажным полотенцем. Затем мясо режем на небольшие кусочки.
Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем кусочки свинины. Обжариваем их до небольшого румянца около 15-20 минут.
Шаг 4. Посыпаем мясные кусочки мукой и хорошенько перемешиваем. Обжариваем пару минут.
Шаг 5. В отдельной посуде вымешиваем воду, томатную пасту и сметану.
Шаг 6. Заливаем свинину полученным соусом. Добавляем соль, специи и перемешиваем. Готовим на небольшом огне до мягкости мяса.
Шаг 7. Гуляш из свинины на сковороде с подливкой готов. Подавайте к столу и пробуйте!
Вкусный стейк из свинины на сковороде
Вкусный стейк из свинины на сковороде – это яркая кулинарная идея для вашего домашнего обеда или праздника. Подавайте его к столу с вашими любимыми гарнирами. Приготовить мясные стейки несложно, и вы не потратите на это много времени. Берите на заметку наш проверенный рецепт!
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Свинина – 0,5 кг.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свинину разделяем на равные стейки. Их оптимальная толщина – 2 см.
Шаг 2. Каждый стейк обтираем бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу.
Шаг 3. Каждый кусочек мяса хорошенько натираем солью и специями со всех сторон.
Шаг 4. Хорошо разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда заготовки из свинины.
Шаг 5. Обжариваем стейки по 2 минуты с каждой стороны на сильном огне.
Шаг 6. Обжаренные стейки перекладываем в кастрюлю, закрываем крышкой и даем отдохнуть 5 минут.
Шаг 7. Вкусный стейк из свинины на сковороде готов. Обязательно пробуйте!
Жаркое из свинины с картошкой
Жаркое из свинины с картошкой порадует вас насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое блюдо послужит отличным кулинарным решением для вашего домашнего обеда или ужина. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свинина – 0,5 кг.
- Картофель – 2 кг.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Кипяток – 2 л.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Сметана – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем свинину и режем ее на небольшие кусочки. Выкладываем мясо в сотейник с одной столовой ложкой растительного масла и готовим до испарения мясного сока.
Шаг 2. В отдельной сковороде обжариваем на растительном масле измельченный лук и тертую на крупной терке морковь.
Шаг 3. Когда свинина поменяет цвет, вливаем немного кипятка (300 мл) и тушим мясо около 30 минут под крышкой.
Шаг 4. Очищаем и промываем картофель, затем режем его крупными кубиками. На время заливаем холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал.
Шаг 5. В готовое мясо выкладываем подготовленную картошку. Солим заготовку по вкусу. Вливаем оставшийся кипяток и готовим еще 30 минут под крышкой.
Шаг 6. В готовое блюдо выкладываем обжарку из лука и моркови. Перемешиваем и даем потомиться еще 2 минуты.
Шаг 7. Жаркое из свинины с картошкой готово. Подавайте к столу дополнив сметаной!
Классический бефстроганов из свинины
Классический бефстроганов из свинины – это очень вкусное мясное угощение, которое порадует аппетитным видом и питательными свойствами. Подавайте к столу с картофельным пюре или другими гарнирами по вкусу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 1
Ингредиенты:
- Свинина – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Горчица – 2 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Вода – 1 ст.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим небольшой кусочек свинины.
Шаг 2. Промываем его и обсушиваем. Режем на тонкие ломтики.
Шаг 3. Дальше эти ломтики разделываем тонкой соломкой.
Шаг 4. Выкладываем мясо в сковороду с растительным маслом и обжариваем до золотистой корочки.
Шаг 5. На время достаем мясо из сковороды и на этом же масле жарим измельченный репчатый лук до золотистого оттенка. Добавляем сюда сметану, горчицу, томатную пасту и специи. Перемешиваем, вливаем воду и даем соусу закипеть.
Шаг 6. В полученный соус опускаем обжаренную свинину. Прогреваем мясо в течение одной минуты и убираем с огня.
Шаг 7. Классический бефстроганов из свинины готов. Подавайте к столу с гарниром!
Поджарка из свинины на сковороде
Поджарка из свинины на сковороде порадует вас насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательностью. Такое блюдо послужит отличным кулинарным решением для вашего домашнего обеда или ужина. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Свинина – 350 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Вода кипяченая – 150 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи очищаем, мясо промываем под водой.
Шаг 2. Мелко рубим репчатый лук и натираем на крупной терке морковку. Также морковь можно нарезать тонкой соломкой.
Шаг 3. Обсушиваем промытое мясо и режем его кубиками среднего размера.
Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем на него лук с морковью. Жарим овощи до мягкости.
Шаг 5. К овощам выкладываем кусочки нарезанного мяса.
Шаг 6. Обжариваем свинину до изменения цвета.
Шаг 7. Добавляем сюда измельченный чеснок, соль и специи.
Шаг 8. Заливаем заготовку кипяченой водой.
Шаг 9. Томим блюдо на небольшом огне около 20-25 минут до испарения жидкости.
Шаг 10. Поджарка из свинины на сковороде готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!
Сочный шницель из свинины
Сочный шницель из свинины – это вкусное и сытное кулинарное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным, подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свинина – 0,6 кг.
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Сухари панировочные – 3 ст.л.
- Масло растительное – 30 мл.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свинину промываем и обсушиваем, затем режем ее ломтиками одинаковой толщины.
Шаг 2. Каждый ломтик мяса отбиваем кухонным молоточком.
Шаг 3. Мясные заготовки хорошенько натираем солью и перцем.
Шаг 4. Присыпаем мясо мукой.
Шаг 5. Растираем муку по всей поверхности мяса с обеих сторон.
Шаг 6. Затем обмакиваем заготовки во взбитых куриных яйцах.
Шаг 7. Далее хорошенько обваливаем в панировочных сухарях.
Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным и сливочным маслом. Выкладываем сюда подготовленные шницели.
Шаг 9. Обжариваем угощение до золотистой корочки с обеих сторон. Готовим на умеренном огне.
Шаг 10. Сочный шницель из свинины готов. Подавайте к столу!
Овощное рагу со свининой
Овощное рагу со свининой порадует вас ярким вкусом, сочностью и питательными свойствами. Такое блюдо послужит отличным кулинарным решением для вашего домашнего обеда или ужина. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Свинина – 0,6 кг.
- Картофель – 1 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – по вкусу.
- Паста томатная – 25 гр.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
- Сахар – 1 ч.л.
- Вода – 200 мл.
- Лечо – 400 гр.
- Хмели-сунели – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и промываем картофель, затем режем его небольшим кубиком.
Шаг 2. Очищаем остальные овощи. Лук, чеснок и морковь режем небольшими кусочками.
Шаг 3. Небольшим кубиком разделываем свинину. Обжариваем мясо с луком в кастрюле с толстым дном на растительном масле.
Шаг 4. Добавляем к мясу морковь и жарим еще несколько минут. Дальше выкладываем картофель. Добавляем соль, специи и вливаем воду. Закрываем блюдо крышкой, уменьшаем огонь и тушим 20 минут.
Шаг 5. Добавляем в содержимое томатную пасту и измельченный чеснок. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 6. В самом конце приготовления добавляем хмели-сунели.
Шаг 7. Томим еще немного под крышкой и выключаем огонь.
Шаг 8. Овощное рагу со свининой готово. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!