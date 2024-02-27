Что приготовить из свинины быстро и вкусно

Что быстро и вкусно приготовить из свинины, мы рассказываем в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фото и подробным описанием процесса. Здесь мы собрали самые аппетитные и интересные варианты для вашего стола. Разнообразьте домашнее меню питательными мясными угощениями. Обязательно берите на заметку!

Сочные отбивные из свинины на сковороде

Сочные отбивные из свинины на сковороде несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Готовый мясной продукт подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. Отличная кулинарная идея для семейного обеда или ужина.

Ингредиенты –+2 порц.

Свинина 250 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Мука 3 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное по вкусу

Шаги 20 мин.

Как приготовить быстрое и вкусное блюдо из свинины? Промываем свинину и обсушиваем ее бумажным полотенцем. Разделяем свинину на три порционных ломтика равной толщины. Закрываем мясо пленкой и отбиваем кухонным молоточком с двух сторон. Солим и перчим мясо, затем обваливаем его во взбитом яйце. Дальше обваливаем мясные заготовки в муке. Перекладываем мясо на сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румяной корочки с обеих сторон. Сочные отбивные из свинины на сковороде готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!

Свинина по-французски в духовке

Свинина по-французски в духовке – это яркое кулинарное решение для вашего праздника или семейного ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 5 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 0,7 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Сыр твердый – 250 гр.

Помидоры – 1 шт.

Майонез – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем свинину под водой, обсушиваем ее и разделываем на ломтики равной толщины.

Шаг 2. Каждый кусочек мяса отбиваем кухонным молоточком и выкладываем на противень, смазанный сливочным маслом. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 3. На мясные кусочки выкладываем полукольца репчатого лука.

Шаг 4. Поливаем все это майонезом.

Шаг 5. Твердый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.

Шаг 6. Подготовленную свинину отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут. Спустя указанное время посыпаем заготовки тертым сыром.

Шаг 7. Запекаем угощение еще 15 минут, чтобы образовалась румяная сырная корочка.

Шаг 8. Свинина по-французски в духовке готова. Скорее пробуйте!

Шашлык из свинины в духовке

Шашлык из свинины в духовке – это сытное и вкусное угощение для всей семьи. Для приготовления ароматного шашлыка в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с пошаговыми фотографиями. Готовое блюдо подавайте к столу с овощами и другими дополнениями.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 0,7 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Сок апельсиновый – 50 мл.

Соус соевый – 4 ст.л.

Приправа для мяса – по вкусу.

Приправа для гриля – по вкусу.

Дым жидкий – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину хорошо промываем и режем порционными кусочками. Выкладываем их большую миску.

Шаг 2. В чашу блендера выкладываем нарезанный лук и болгарский перец.

Шаг 3. Овощи измельчаем в блендере до образования кашицы.

Шаг 4. Овощную смесь выкладываем к мясу. Сюда вливаем растительное масло, соевый соус, жидкий дым и апельсиновый сок.

Шаг 5. Также добавляем сюда приправы.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем свинину со специями и оставляем мариноваться в холодильнике на 3-4 часа.

Шаг 7. Замачиваем в воде деревянные шпажки на 10 минут. Затем нанизываем на них маринованную свинину. Отправляем заготовки на противень с пергаментом и запекаем 30 минут при температуре 200°.

Шаг 8. Шашлык из свинины в духовке готов. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами и дополнениями.

Гуляш из свинины на сковороде с подливкой

Гуляш из свинины на сковороде с подливкой порадует вас ярким вкусом, сочностью и питательными свойствами. Такое блюдо послужит отличным кулинарным решением для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с картофельным пюре и другими гарнирами по вкусу.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 0,6 кг.

Сметана – 120 гр.

Паста томатная – 4 ст.л.

Вода – 1-1,5 ст.

Мука – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Хорошо промываем свинину и обсушиваем ее бумажным полотенцем. Затем мясо режем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем кусочки свинины. Обжариваем их до небольшого румянца около 15-20 минут.

Шаг 4. Посыпаем мясные кусочки мукой и хорошенько перемешиваем. Обжариваем пару минут.

Шаг 5. В отдельной посуде вымешиваем воду, томатную пасту и сметану.

Шаг 6. Заливаем свинину полученным соусом. Добавляем соль, специи и перемешиваем. Готовим на небольшом огне до мягкости мяса.

Шаг 7. Гуляш из свинины на сковороде с подливкой готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Вкусный стейк из свинины на сковороде

Вкусный стейк из свинины на сковороде – это яркая кулинарная идея для вашего домашнего обеда или праздника. Подавайте его к столу с вашими любимыми гарнирами. Приготовить мясные стейки несложно, и вы не потратите на это много времени. Берите на заметку наш проверенный рецепт!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину разделяем на равные стейки. Их оптимальная толщина – 2 см.

Шаг 2. Каждый стейк обтираем бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу.

Шаг 3. Каждый кусочек мяса хорошенько натираем солью и специями со всех сторон.

Шаг 4. Хорошо разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда заготовки из свинины.

Шаг 5. Обжариваем стейки по 2 минуты с каждой стороны на сильном огне.

Шаг 6. Обжаренные стейки перекладываем в кастрюлю, закрываем крышкой и даем отдохнуть 5 минут.

Шаг 7. Вкусный стейк из свинины на сковороде готов. Обязательно пробуйте!

Жаркое из свинины с картошкой

Жаркое из свинины с картошкой порадует вас насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое блюдо послужит отличным кулинарным решением для вашего домашнего обеда или ужина. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг.

Картофель – 2 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Кипяток – 2 л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем свинину и режем ее на небольшие кусочки. Выкладываем мясо в сотейник с одной столовой ложкой растительного масла и готовим до испарения мясного сока.

Шаг 2. В отдельной сковороде обжариваем на растительном масле измельченный лук и тертую на крупной терке морковь.

Шаг 3. Когда свинина поменяет цвет, вливаем немного кипятка (300 мл) и тушим мясо около 30 минут под крышкой.

Шаг 4. Очищаем и промываем картофель, затем режем его крупными кубиками. На время заливаем холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал.

Шаг 5. В готовое мясо выкладываем подготовленную картошку. Солим заготовку по вкусу. Вливаем оставшийся кипяток и готовим еще 30 минут под крышкой.

Шаг 6. В готовое блюдо выкладываем обжарку из лука и моркови. Перемешиваем и даем потомиться еще 2 минуты.

Шаг 7. Жаркое из свинины с картошкой готово. Подавайте к столу дополнив сметаной!

Классический бефстроганов из свинины

Классический бефстроганов из свинины – это очень вкусное мясное угощение, которое порадует аппетитным видом и питательными свойствами. Подавайте к столу с картофельным пюре или другими гарнирами по вкусу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Горчица – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 1 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим небольшой кусочек свинины.

Шаг 2. Промываем его и обсушиваем. Режем на тонкие ломтики.

Шаг 3. Дальше эти ломтики разделываем тонкой соломкой.

Шаг 4. Выкладываем мясо в сковороду с растительным маслом и обжариваем до золотистой корочки.

Шаг 5. На время достаем мясо из сковороды и на этом же масле жарим измельченный репчатый лук до золотистого оттенка. Добавляем сюда сметану, горчицу, томатную пасту и специи. Перемешиваем, вливаем воду и даем соусу закипеть.

Шаг 6. В полученный соус опускаем обжаренную свинину. Прогреваем мясо в течение одной минуты и убираем с огня.

Шаг 7. Классический бефстроганов из свинины готов. Подавайте к столу с гарниром!

Поджарка из свинины на сковороде

Поджарка из свинины на сковороде порадует вас насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательностью. Такое блюдо послужит отличным кулинарным решением для вашего домашнего обеда или ужина. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Лист лавровый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода кипяченая – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи очищаем, мясо промываем под водой.

Шаг 2. Мелко рубим репчатый лук и натираем на крупной терке морковку. Также морковь можно нарезать тонкой соломкой.

Шаг 3. Обсушиваем промытое мясо и режем его кубиками среднего размера.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем на него лук с морковью. Жарим овощи до мягкости.

Шаг 5. К овощам выкладываем кусочки нарезанного мяса.

Шаг 6. Обжариваем свинину до изменения цвета.

Шаг 7. Добавляем сюда измельченный чеснок, соль и специи.

Шаг 8. Заливаем заготовку кипяченой водой.

Шаг 9. Томим блюдо на небольшом огне около 20-25 минут до испарения жидкости.

Шаг 10. Поджарка из свинины на сковороде готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Сочный шницель из свинины

Сочный шницель из свинины – это вкусное и сытное кулинарное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным, подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 0,6 кг.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 2 ст.л.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Масло растительное – 30 мл.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промываем и обсушиваем, затем режем ее ломтиками одинаковой толщины.

Шаг 2. Каждый ломтик мяса отбиваем кухонным молоточком.

Шаг 3. Мясные заготовки хорошенько натираем солью и перцем.

Шаг 4. Присыпаем мясо мукой.

Шаг 5. Растираем муку по всей поверхности мяса с обеих сторон.

Шаг 6. Затем обмакиваем заготовки во взбитых куриных яйцах.

Шаг 7. Далее хорошенько обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным и сливочным маслом. Выкладываем сюда подготовленные шницели.

Шаг 9. Обжариваем угощение до золотистой корочки с обеих сторон. Готовим на умеренном огне.

Шаг 10. Сочный шницель из свинины готов. Подавайте к столу!

Овощное рагу со свининой

Овощное рагу со свининой порадует вас ярким вкусом, сочностью и питательными свойствами. Такое блюдо послужит отличным кулинарным решением для вашего домашнего обеда или ужина. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 0,6 кг.

Картофель – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – по вкусу.

Паста томатная – 25 гр.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Сахар – 1 ч.л.

Вода – 200 мл.

Лечо – 400 гр.

Хмели-сунели – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем картофель, затем режем его небольшим кубиком.

Шаг 2. Очищаем остальные овощи. Лук, чеснок и морковь режем небольшими кусочками.

Шаг 3. Небольшим кубиком разделываем свинину. Обжариваем мясо с луком в кастрюле с толстым дном на растительном масле.

Шаг 4. Добавляем к мясу морковь и жарим еще несколько минут. Дальше выкладываем картофель. Добавляем соль, специи и вливаем воду. Закрываем блюдо крышкой, уменьшаем огонь и тушим 20 минут.

Шаг 5. Добавляем в содержимое томатную пасту и измельченный чеснок. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. В самом конце приготовления добавляем хмели-сунели.

Шаг 7. Томим еще немного под крышкой и выключаем огонь.

Шаг 8. Овощное рагу со свининой готово. Раскладывайте по порционным тарелкам и подавайте к столу!