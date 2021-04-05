Бумага и бумажная продукция. Блоки для записей на все случаи жизни

Виды бумаги

В наше время изготавливают более 600 видов бумаги. По назначению выделяют следующие его виды:

для печати;

принадлежности и блок для записей (тетрадный, почтовый)

чертежно-рисовальный;

электроизоляционный (кабельный, конденсаторный)

сигаретный;

санитарно-бытовой (туалетная, гигиенический)

фильтровальная (фильтры для нефтепродуктов, лабораторные фильтры)

промышленно-технический (патронный, щелочестойкий, наждачная)

светочувствительные (назначен в качестве основы для фотобумаги)

переводная (копировальный)

упаковочный (оберточную).

Для выпуска издательской продукции используют бумагу первого вида. Эта бумага делят на печатный и переплетный.

Характеристики бумаги, в частности печатного и переплетного, оценивают по таким основным показателям:

Масса одного квадратного метра бумаги (находится в пределах 4-250 г / 2 ). Толщина или калибр (находится в пределах 4-400 микрон). Непрозрачность, которую измеряют от 0% до 100% (100% — полная светонепроницаемость). Белье, которое измеряют от 0 до 100% (бумага может иметь и определенный оттенок, например, кремовый или серый).

Кроме того, бумага характеризуют по его химическим составом, который определяет его свойства (например, устойчивость на излом, устойчивость на разрыв и т.д.). Нужно учитывать также, что выбор бумаги может зависеть и от вида печати, которым печатать издание.

Основные виды бумаги для печати. В печатном бумаге выделяют такие его виды как газетная, типографская, офсетная и мелованная.

Газетная бумага имеет массу 30-52 г / м 2 . Его используют для печатания не только газет, но и, учитывая дешевизну (примерно в два раза дешевле типографский), на печатание книг однократного чтения. Могут применять как для высокого, так и офсетной печати. По качеству существует несколько сортов газетной бумаги. Главные его недостатки — это быстрое старение (на свету он быстро желтеет и становится хрупким) и неудобство для чтения из-за низкой белизны.

+Типографский бумага имеет массу 60-80 г / м 2 . Его выпускают несколько сортов, которые отличаются качеством поверхности и долговечностью. В основном предназначен для для печати книжных и журнальных текстово-иллюстрационных изданий методом высокой печати.