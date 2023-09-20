Как правильно сушить яблоки на зиму: полезные лайфхаки для качественной сушки

Сушка яблок на зиму – это традиционный способ хранения плодов в холодное время года. Именно так можно сохранить полезные вещества и невероятный вкус фруктов.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Сушеные яблоки – это настоящая «душа» зимнего стола, ведь без компота из них не обойдется ни один праздник. Несколько простых шагов и вы сможете получить вкусный и полезный продукт для всей семьи.

Не упустите Яркие акценты для любимого вкуса: готовим соусы к нагетсам и стрипсам «Легко!»

Выбор яблок

Перед началом сушки выберите качественные и спелые яблоки. Они должны быть целыми и не содержать признаков порчи. Большие и сочные сорта, такие как «Голден» или «Джонатан», идеально подходят для сушки.