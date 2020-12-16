Бурение скважины на воду под ключ — это лучший вариант для загородного дома

Бурение водоносных скважин

Трудно переоценить важность наличия собственного, независимого источника на своем приусадебном участке, даче или частном жилом доме. Ведь издревле известно, что где есть вода, там успешно развиваются и все остальные блага жизни. И это неудивительно, поскольку именно тогда появляется смысл вкладывать большие деньги в дальнейшее развитие инфраструктуры такого участка. Эта уверенность подкрепляется ощущением полного контроля над ситуацией, поскольку если есть вода, все остальное постепенно приложится, и главное это полностью зависит уже только от самого хозяина. Если же у вас нет своего независимого водного источника, здесь может быть лишь один совет — бурение скважин на воду стоимость подробнее, которой в конечном итоге может оказаться не очень дешевой, но с учетом перспективности такого проекта, безусловно, оправданным и единственно верным шагом.

Итак, если вы приняли такое правильное решение, то вам следует определиться с местом расположения вашей будущей скважины. И это весьма непростой вопрос. Безусловно, бурить скважину нужно там, где есть вода, то есть над водоносным слоем. Но при этом не забывать, что располагаться она все же должна максимально удобно к существующей и перспективной инфраструктуре участка. Ведь в идеале подход к такой скважине не должен быть затруднительным, создавая безупречный комфорт для ее использования. Кроме того, надо также учесть и фактическую возможность проезда самих буровых машин к выбранному месту будущего источника. Конечно, правильно определить водоносный слой непросто, и для этого лучше привлечь специалистов, но все же существует ряд косвенных факторов на которые может ориентироваться и обычный собственник своего участка. На успешность места бурения водоносной скважины может указывать определенные виды пышной растительности в этом месте, некоторые геологические особенности этого места, а также близость расположения такого места к источникам поверхностных вод. Так, например, место благополучного произрастания ивы и щавеля, а также багульника и березы, либо черемухи и брусники могут быть явными признаками близости грунтовых вод и успешности всего проекта бурения. Еще неизменно хорошим признаком близости воды может быть постоянное скопление облака мелких насекомых и мошек в густых зарослях пышной растительности.

Существует еще один надежный способ, больше известный как определение источника расположения воды с помощью лозоходцев. Эти специалисты способны практически безошибочно определить где находится главный источник воды, используя для этого лишь специальные рамки и чувствительность своего тела. Если же такого специалиста рядом нет, то возможен и более радикальный и явный способ, но при этом более затратный, такой как предварительное разведывательное бурение. Нужно также помнить, что скважины не должны располагаться ближе 15 м от септических резервуаров и отстойников, а от выгребных ям и возможных сточных колодцев должны быть за 50 м. Мусорные же кучи от источника располагаются, согласно нормативам, за пределами 100 метровой зоны.