Сочный шашлык из свинины: проверенный рецепт от Валерия Пономаря

Чтобы мясо хорошо промариновалось, оставьте его на всю ночь.

Весна – пора пикников и шашлыков. В преддверии выходных хотим поделиться с вами рецептом сочного шашлыка из свинины от известного кулинарного блогера Валерия Пономаря. Маринад с томатным соком и специями, мягкое мясо и угли дают потрясающий результат.

Сочный шашлык из свинины

Ингредиенты:

свиной ошеек – 2 кг;

лук – 1 кг;

соль крупная – 1 ч. л;

черный перец – 1 ч. л;

тмин – 1 ч. л (можно взять специи по своему вкусу);

томатный сок – 250 мл.

Способ приготовления:

Ошеек нарезать на кусочки размером с куриное яйцо. Резать нужно перпендикулярно волокнам.

Лук порезать и перемять его с солью, чтобы он пустил сок, высыпать в глубокую посуду. Туда же добавить специи и томатный сок, а затем смещать все с мясом.

Оставить мясо мариноваться минимум на четыре часа, а еще лучше оставить на всю ночь. За это время шашлык промаринуется просто великолепно.

Нанизать мясо на шампура и готовить на углях 10-15 минут, периодически переворачивая.

Перед подачей посыпать шашлыку маринованым луком.

Ранее Фокус писал, какая закуска идеальна к шашлыку.

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