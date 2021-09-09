Бургери без м’яса — мрія багатьох вегетаріанців

Багато людей свідомо утримуються від м’яса або продуктів тваринного походження — з релігійних, етичних міркувань або за станом здоров’я.
Я не так давно утримуюся від м’яса, але відмовитися від улюблених бургерів було особливо складно.
Я вже давно перейшла на новий тип харчування і відмовилася від м’яса. Я серйозно підійшла до цього питання і не просто викреслила м’ясні продукти зі свого меню, а знайшла для них повноцінну заміну і вивчила багато корисних рецептів. Нещодавно на вечірку я вирішила приготувати веганські бургери без м’яса, і, знаєте, за смаком вони нітрохи не гірше класичних гамбургерів. Бургери без м’яса в готовому видi ви можете замовити тут https://beyondburger.com.ua/.
Якщо ви, так само як і я, виключили зі свого раціону м’ясо або просто хочете урізноманітнити своє меню смачними і корисними стравами, обов’язково спробуйте приготувати ці бургери.
Інгредієнти для приготування бургерів
Щоб зробити ці бургери, вам буде необхідна заміна м’ясного фаршу — соєвий фарш, його можна купити в магазинах з продуктами для здорового харчування, які сьогодні відкриті майже в усіх містах.
Для гамбургерів вам знадобиться:
- 500 грам соєвого фаршу;
- 1 яйце або 1 столова ложка перемелених насіння льону (я не відмовилася від яєць в своєму раціоні);
- 1 столова ложка панірувальних сухарів;
- щіпка солі і перцю;
- масло для смаження котлет (я беру кокосову);
- булочки для гамбургерів;
- веганські сир;
- майонез;
- листок салату;
- овочі.
А взагалі, ви можете додати в гамбургери будь-які інгредієнти, які ви любите, наприклад червона цибуля, авокадо і пікантні соуси.
Процес приготування страви
Змішайте соєвий фарш з яйцем або перемеленими насінням льону і додайте в нього 3 столові ложки води, сіль і перець. Залиште фарш на 10 хвилин.
Потім сформуйте з фаршу котлети, обваляйте їх в панірувальних сухарях і обсмажте. Ви можете і не використовувати панірувальні сухарі, котлети з соєвого фаршу все одно збережуть свою первинну форму.
До речі, для смаження котлет я найбільше люблю використовувати кокосове масло.
Поки котлети будуть готуватися, розріжте булочки навпіл, змастіть їх майонезом, покладіть листя салату, зверху викладіть котлети і ваші улюблені овочі.
Повірте, виходить, дійсно дуже смачно. Сподіваюся, рецепт веганських бургерів сподобається і вам.