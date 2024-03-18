Рецепт: Горбуша, запеченная с овощами — По-домашнему

Ингредиенты:

горбуша свежемороженная — 300грамм;

масло растительное — 2ст.ллжки;

перец черный молотый — по вкусу;

овощи замороженные — 300грамм;

картофель свежий — 7штуки;

сыр твердый — 100 грамм;

лук репчатый — 1штука

Способ приготовления:

Доброго хорошего всем дня!

Сегодня готовим вкуснейшую нежную рыбку -горбушу. Беру сразу готовое филе, размораживаю. Затем в рукав поочередно загружаю сначала рыбку, на нее лук репчатый кольцами, потом овощи замороженное, нарезанную кружочками картошечка, на нее насыпаем тертый сыр.

Закрепляем рукав специальным крепежом, ставим в духовку на нижний режим минут на 15. Потом как радуется рукав, поднимаем наверх, включаем верхний режим. Запекаем все это прекрасное блюдо до золотистой корочки. Как зарумянится, достаем, выкладываем на плоскую тарелку, посыпаем рубленной зеленью. Все лёгкое и вкусное блюдо готово. Приятного аппетита!

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 250 руб.