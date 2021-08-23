Быстро и профессионально осуществим подбор и поставку мультизональной системы VRV и VRF для вашего объекта!

Большинство людей решили установить кондиционер в квартире после жаркого лета, опасаясь повторения 2010 года. Многие компании в связи с повышенным спросом сменили сферу деятельности. Поэтому климатических компаний сейчас на рынке очень много. Казалось бы, установить кондиционер в квартиру стало намного проще и дешевле, но на самом деле не все так однозначно. Вы сможете выбрать качественную модель vrf системы по разумной цене.

Доверяя установку кондиционера мало известной компании, можно получить некачественный монтаж или в итоге сломанный кондиционер. Поэтому доверять работу нужно профессионалам. При неправильном монтаже, кондиционер может быстро выйти из строя, а вот чинить его вряд ли кто-то возьмется. Тогда придется отсоединять внешний блок и везти его в сервис. Это задача довольно сложная, которую можно сравнить с сервисным ремонтом стиральной машины.

Прежде всего, необходимо определить, какой кондиционер установить в квартиру.

Можно придерживаться следующих этапов:

Выбрать тип кондиционера. Подобрать необходимую мощность устройства, исходя из площади помещения. Продумать, какие функциональные возможности нужны в устройстве: будет ли это кондиционер или сплит-система.

Самым популярным видом кондиционера является сплит-система. Для покупки необходимо выбрать требуемую мощность и бренд кондиционера. В этом случае не придется решать, где установить кондиционер, так как он крепится на стену.

Если возникают сомнения относительно мощности кондиционера, то необходимо пригласить специалиста через сайт компании, который определит площадь помещения и посоветует тип системы.

Проблема выбора

Правильный выбор кондиционера позволит сократить время установки и сберечь средства. Основные вопросы, которые необходимо решить при покупке кондиционера:

Объем помещения.

Сколько комнат требуется охлаждать.

Место для установки.

Выбор марки кондиционера.

Всеобщее заблуждение, что один кондиционер способен создать прохладу во всей квартире, если не закрывать двери.

Это в корне неверное мнение. Для каждой комнаты требуется свой кондиционер или сплит-система. Есть возможность установки мультисплит-системы, тогда от одного внешнего блока будут работать несколько внутренних. В этом случае можно обеспечить благоприятный микроклимат в любое время года. Монтаж кондиционера лучше осуществлять в межсезонье, тогда монтажные бригады будут свободны, да и выбор моделей будет более обширным, чем в разгар сезона.