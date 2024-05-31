Готовлю на любой праздник к чаю. Сладкий пирог с вареньем «За 10 минут» — быстро и вкусно

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Штрейзель — это кондитерская крошка, которая используется для украшения пирогов, булочек и других десертов. Она может быть приготовлена из муки, сахара и масла (или маргарина) и имеет рассыпчатую структуру.

Пироги с штрейзелем популярны во многих странах мира. В Германии их называют Streuselkuchen, в Австрии — Streusel-Topf, а в Швейцарии — Torte mit Streuseln. Они могут иметь разные начинки, но всегда украшаются штрейзельной крошкой сверху.

Можно предположить, что пироги со штрейзелем появились как результат развития европейской кухни. Возможно, они были созданы на основе традиционных рецептов, которые со временем дополнились новым элементом — штрейзельной крошкой.

Испечем пирог с штрейзельной крошкой самостоятельно.

Ингредиенты для теста:

Яйцо — 4 шт.;

Сахар — 300 г;

Растительно масло — 150 мл;

Кефир — 300 мл;

Мука — 400 г;

Разрыхлитель — 2 ч.л.;

Ванилин — 1 ч.л.;

Варенье.

Ингредиенты для штрейзельной крошки:

Сливочное масло — 15 г;

Мука — 25 г;

Сахар — 25 г.

Приготовление пирога:

В миску с яйцами высыпаем сахар, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем. Добавляем в яичную смесь кефир, продолжаем смешивать.

Просеиваем ½ часть муки в яичную смесь, добавляем ванилин и разрыхлитель. Замешиваем густое тесто, продолжаем всыпать остатки муки.

Тесто делим на две равные части. В форму для выпечки выкладываем пергамент, выливаем одну часть теста. На верхушку теста кладем варенье по всей поверхности.

Заливаем слой варенья оставшейся частью теста.

Фото: www.youtube.com

Для крошки смешиваем сахар с мукой и сливочным маслом.

Посыпаем верхушку теста штрейзельной крошкой, выпекаем при 180 градусах 40 минут.

Фото: www.youtube.com

Получается пышный сладкий пирог с вареньем.

Фото: www.youtube.com

Такой можно подать на любой праздник к чаю.