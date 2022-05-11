Речь в этой статье пойдет на давно избитую тему – автошкола и частный автоинструктор. Ну, вот скажут многие, неужели нельзя придумать, что-то более интересное, чем просто сравнение многофункционального предприятия и одного человека. Но тогда возникает другой вопрос, почему всегда побеждает именно индивидуальный подход.

Что лучше: автошкола или частный инструктор?

Ответ, конечно же, банален и прост. Конечно же, индивидуальность. Индивидуальность общения, индивидуальный подход, да и любой частник осознает, что если он не будет выкладываться на 100 %, то люди от него попросту отвернутся. В автошколах же за счет потока все должно быть более организованно, однако, зачастую это не так. И проблема здесь не в том, что нет желания, а просто нет возможности отследить проблемы каждого. Отсюда и возникает потребность большинства людей в индивидуальном подходе. Налицо тот факт, что любой из частных инструкторов когда-то работал в автошколе, а значит, у него есть возможность сравнить качество обучения в школе и то, что преподает он. Естественно, что он знает все уловки и возможности инструкторов частных и автошкольных. Именно это является одним из основных плюсов частников. Рекомендуем вам быстрое и качественное обучение в автошколе Красногорска по доступной цене вот тут avtoshkola-v-krasnogorske.ru.

И все же давайте попробуем разобраться. Частных автоинструкторов можно разделить на 2 категории:

автоинструкторы на машинах с МКПП (механика);

автоинструкторы на машинах с АКПП (автомат).

Так как в России возможность сдавать государственный экзамен на автоматических коробках передач появилась совсем недавно, то лишь малая часть автошкол (особенно это касается регионов) успела приобрести автомобили с автоматической коробкой передач. А потому 90% рынка автоинструкторов на автомате заняты именно частниками. У каждого из таких инструкторов есть свой курс подготовки, но, как правило, все они учат вождению по городу в реальных условиях максимально приближенных к действительности. Таким инструкторам не нужны площадки в каждом районе потому как первоначально вводный курс можно объяснить на 100 метрах обыкновенной прямой, т.е. подходит практически любая обочина спокойной дороги.