Бюджетный кроссовер tesla Model Y

Тесла Модель Y — электрокар от одноименной американской компании. Позиционируется как кроссовер среднего класса. Отличается от более дорогого «собрата» Model X компактными размерами и не столь сложной платформой. Запущен в серийное производство в начале 2020 года.

Кроссовер — соплатформенник популярной Model 3, заимствовавший у нее подвески, силовые элементы, схему электродвигателей. Как утверждает И. Маск, унификация этих моделей составляет 75%. Model Y несколько длиннее и шире, но колесная база авто одинаковая — 2875 мм. При этом клиренс «игрека» на 135 мм больше (17,5 см).

Особенности экстерьера

Tesla Model Y в кузове хэтчбек не получил «крыльев сокола» — вместо них установлены распашные двери с безрамочными стеклами. В целом внешность паркетника лишена футуристических замыслов и соответствует концепции бюджетного сегмента Model. Стеклянная крыша предлагается в базовом исполнении.

Интерьер

Оформление салона отвечает статусу бюджетного электрокара. Никаких привычных механических джойстиков и рычажков. Все настройки выполняются через меню, что требует определенного привыкания. Единственным исключением стала кнопка аварийной сигнализации — по требованию законодательства она механическая, но расположена на потолке. Рычаг выбора режимов выступает из рулевой колонки, а центральный тоннель непривычно избавлен от элементов управления.

В целом интерьер похож на Model 3 лаконичностью и минимализмом. От взора водителя и пассажиров скрыты дефлекторы вентиляционной системы, а по центру находится тачскрин, отображающий показания приборов и другую важную информацию.

Под центральным сенсором расположилась ниша для беспроводной зарядки, между передними креслами широкий подлокотник и несколько емкостей для мелких предметов.

«Игрек» стал первым семиместным автомобилем в линейке электрокаров Tesla. Три секции задних сидений с функцией регулировки трансформируются в пропорции 40:20:40. Достаточно высокая крыша позволяет с удобством разместиться троим взрослым пассажирам.

Комплектации Tesla Model Y

Производитель поначалу предлагал 4 комплектации, однако затем две из них (заднеприводные) были сняты с продажи. Сейчас доступны следующие версии: