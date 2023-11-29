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Ореховый торт с грушей

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Ореховый торт с грушей

Не нужно терять время на раздумья, следует скорее приступать к готовке этой вкуснотищи! К празднику или для встречи подруг за чашечкой чая — ореховый торт с грушей и сметанным кремом всегда будет к месту.

Основа этого десерта делает его особенным. Ведь для такого торта готовится не совсем обычный бисквит. В тесто необходимо добавить измельченные грецкие орехи. Тогда коржи для будущего лакомства выйдут великолепными.

Как правильно приготовить вкусный ореховый торт с грушей

Ароматная фруктовая начинка выведет такой бисквитный десерт на совсем новый уровень. Вот почему закарамелизировать грушу на сковороде с мёдом и молотой корицей — потрясающая идея. Фруктовая начинка сделает торт фантастически вкусным.

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Сахар220 г Соль1 щеп. Пшеничная мука170 г Разрыхлитель1 ч. л. Кукурузный крахмал50 г Грецкие орехи100 г Сметана600 г Сгущенное молоко вареное250 г Лимонная кислота1 щеп. Корица по вкусу Груша1 шт. Сливочное масло1 ч. л. Мёд1 ст. л.

Приготовление

    Готовим тесто. В миску вбиваем яйца. Добавляем соль. Взбиваем всё до пены. Всыпаем 200 г сахара. Снова взбиваем смесь до побеления.Просеиваем пшеничную муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Добавляем их в яичную смесь. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Мелко рубим ножом грецкие орехи. Всыпаем их в тесто. Хорошенько всё перемешиваем. Выливаем тесто в форму для выпекания диаметром 22 см, бока и дно которой смазаны маслом.

    Ореховый торт с грушей

    Ровняем тесто лопаткой. Отправляем его в разогретую до 170 градусов духовку на 35–40 минут. Достаем бисквит из формы. Даем ему слегка остыть. Заворачиваем бисквит в пищевую пленку. Отправляем его на 2 часа в холодильник.Готовим начинку. Разогреваем на сковороде сливочное масло. Добавляем к нему 20 г сахара, мёд, лимонную кислоту и молотую корицу. Подогреваем всё и перемешиваем до однородности.Очищаем крупную грушу от кожуры. Удаляем сердцевинку. Нарезаем фрукт небольшим кубиком. Всыпаем на сковороду грушу. Тушим ее в медовом сиропе, постоянно помешивая. Через 3 минуты убираем сковороду с огня.

    Ореховый торт с грушей

    Делаем крем. В миске соединяем вареное сгущенное молоко со сметаной. Взбиваем всё миксером до пышной однородной массы.Аккуратно срезаем шапочку бисквита для посыпки. Измельчаем ее в крошку. Разрезаем бисквит на 4 равных коржа.Формируем торт. Выкладываем на блюдо разъемное кольцо. Помещаем в него первый корж. Сверху выкладываем крем. Равномерно его распределяем.Помещаем на крем второй корж. Также смазываем его кремом. Сверху выкладываем половину грушевой массы, стараясь равномерно ее распределить.

    Ореховый торт с грушей

    Помещаем сверху третий бисквитный корж. Выкладываем на него сперва крем, а затем карамелизированную грушу. Помещаем четвертый корж. Слегка его прижимаем.Смазываем верх сметанным кремом. Отправляем торт на ночь в холодильник. Затем смазываем его бока оставшимся кремом. Посыпаем верх и бока десерта мелкой крошкой, полученной из шапочки бисквита. Готово!

При желании сделайте еще небольшое количество крема из сметаны и вареной сгущенки. А затем украсьте им верх десерта. Также не забудьте посыпать десерт тертым шоколадом. Кстати, ранее мы рассказывали, как сделать качественную вареную сгущенку в домашних условиях. Она идеально подойдет для приготовления сметанного крема для этого райского торта с грушей.

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