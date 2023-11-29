Не нужно терять время на раздумья, следует скорее приступать к готовке этой вкуснотищи! К празднику или для встречи подруг за чашечкой чая — ореховый торт с грушей и сметанным кремом всегда будет к месту.

Основа этого десерта делает его особенным. Ведь для такого торта готовится не совсем обычный бисквит. В тесто необходимо добавить измельченные грецкие орехи. Тогда коржи для будущего лакомства выйдут великолепными.

Как правильно приготовить вкусный ореховый торт с грушей

Ароматная фруктовая начинка выведет такой бисквитный десерт на совсем новый уровень. Вот почему закарамелизировать грушу на сковороде с мёдом и молотой корицей — потрясающая идея. Фруктовая начинка сделает торт фантастически вкусным.

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Сахар220 г Соль1 щеп. Пшеничная мука170 г Разрыхлитель1 ч. л. Кукурузный крахмал50 г Грецкие орехи100 г Сметана600 г Сгущенное молоко вареное250 г Лимонная кислота1 щеп. Корица по вкусу Груша1 шт. Сливочное масло1 ч. л. Мёд1 ст. л.

Приготовление

Готовим тесто. В миску вбиваем яйца. Добавляем соль. Взбиваем всё до пены. Всыпаем 200 г сахара. Снова взбиваем смесь до побеления.Просеиваем пшеничную муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Добавляем их в яичную смесь. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Мелко рубим ножом грецкие орехи. Всыпаем их в тесто. Хорошенько всё перемешиваем. Выливаем тесто в форму для выпекания диаметром 22 см, бока и дно которой смазаны маслом. Ровняем тесто лопаткой. Отправляем его в разогретую до 170 градусов духовку на 35–40 минут. Достаем бисквит из формы. Даем ему слегка остыть. Заворачиваем бисквит в пищевую пленку. Отправляем его на 2 часа в холодильник.Готовим начинку. Разогреваем на сковороде сливочное масло. Добавляем к нему 20 г сахара, мёд, лимонную кислоту и молотую корицу. Подогреваем всё и перемешиваем до однородности.Очищаем крупную грушу от кожуры. Удаляем сердцевинку. Нарезаем фрукт небольшим кубиком. Всыпаем на сковороду грушу. Тушим ее в медовом сиропе, постоянно помешивая. Через 3 минуты убираем сковороду с огня. Делаем крем. В миске соединяем вареное сгущенное молоко со сметаной. Взбиваем всё миксером до пышной однородной массы.Аккуратно срезаем шапочку бисквита для посыпки. Измельчаем ее в крошку. Разрезаем бисквит на 4 равных коржа.Формируем торт. Выкладываем на блюдо разъемное кольцо. Помещаем в него первый корж. Сверху выкладываем крем. Равномерно его распределяем.Помещаем на крем второй корж. Также смазываем его кремом. Сверху выкладываем половину грушевой массы, стараясь равномерно ее распределить. Помещаем сверху третий бисквитный корж. Выкладываем на него сперва крем, а затем карамелизированную грушу. Помещаем четвертый корж. Слегка его прижимаем.Смазываем верх сметанным кремом. Отправляем торт на ночь в холодильник. Затем смазываем его бока оставшимся кремом. Посыпаем верх и бока десерта мелкой крошкой, полученной из шапочки бисквита. Готово!

При желании сделайте еще небольшое количество крема из сметаны и вареной сгущенки. А затем украсьте им верх десерта. Также не забудьте посыпать десерт тертым шоколадом. Кстати, ранее мы рассказывали, как сделать качественную вареную сгущенку в домашних условиях. Она идеально подойдет для приготовления сметанного крема для этого райского торта с грушей.