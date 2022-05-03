Чем хрусталь отличается от обычного стекла?

Бывает, что неопытный глаз не в состоянии отличить содово-хозяйственное стекло от хрусталя. Те, кто лучше разбирается в предмете, знают, что на материал может повлиять звук, издаваемый данной посудой при ударе. Однако чтобы найти основные различия между стеклом и хрусталем, мы представим основные свойства и функции обоих из них.

Самым популярным и наиболее распространенным стеклом в домах является натриевое стекло. Оно идеально прозрачное, достаточно тонкое. Используемые в настоящее время технологии позволяют мыть стекло в посудомоечных машинах и использовать в микроволновых печах.

Также стоит упомянуть способы производства ассортимента содового стекла: автоматический и ручной. Большинство стаканов и графинов производятся автоматически. Он предполагает использование в производственном процессе современных станков, благодаря которым есть возможность выпускать множество одинаковых изделий в короткие сроки.

Ручное производство — это искусство создания изделий из стекла людьми – стекольщиками, металлургами, граверами и шлифовщиками. Стекло ручной работы — это всегда продукт высочайшего качества, уникальный и неповторимый.

Хрустальное стекло

Хрусталь — это общее название свинцового стекла. Добавление свинца в стеклянную массу в процессе производства стекла придает ей ряд свойств. Свинцовое стекло имеет больший показатель преломления и большую дисперсию, что придает ему специфическое свечение и идеально подходит для декоративных предметов, таких как блюда, вазы для фруктов, кувшины и графины. Хрусталь также мягче традиционного стекла, более восприимчив к воздействию кислот, травлению и шлифованию, что делает его хорошим материалом для сложной огранки и украшения. Также следует помнить, что добавление свинца влияет на вес хрусталя. Хрустальная посуда всегда намного тяжелее своих собратьев из традиционного стекла. Свинцовый хрусталь нельзя мыть в посудомоечной машине.

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Кристаллическое стекло

Новинкой на рынке посуды является бессвинцовый хрусталь, так называемое хрустальное стекло, также называемое по-русски кристаллин. Crystalline сочетает в себе преимущества хрусталя и традиционного стекла. В последние годы растет озабоченность по поводу выщелачивания свинца из хрусталя в газированные или алкогольные напитки. Эти потенциальные угрозы привели к развитию производства селекционного хрусталя. Кристаллин, также известный как бессвинцовый хрусталь, состоит на 24% из минералов, таких как магний и оксид бария, которые заменяют свинец и значительно повышают прозрачность и прочность стеклянной массы, а также сохраняют светопреломляющие свойства и высокую прозрачность стекла. Кристаллин также очень доступен по цене, обычно намного дешевле, чем традиционный свинцовый хрусталь.