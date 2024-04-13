Идеально подходит на ужин. Беру 1 стакан кефира и готовлю целую гору вкуснятины: рецепт за 15 минут

На кефире сейчас готовится много вкусной и полезной выпечки. Этот кисломолочный продукт содержит бактерии, благотворно влияющие на микрофлору кишечника.
Кефир помогает пищеварению, укрепляет иммунную систему и может способствовать снижению веса. Также кефир содержит кальций, который необходим для здоровья костей и зубов.
Однако стоит помнить, что кефир — это продукт с относительно высоким содержанием насыщенных жиров. Поэтому важно соблюдать умеренность в его потреблении.
Расскажем, как из полезного кефира сделать простой перекус в виде ленивых пирогов.
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл;
- соль — 1 ч.л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- яйца — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- колбаса — 100 г;
- мука — 450 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Приготовление ленивых пирогов:
В миску разбиваем яйца, солим и высыпаем сахар, перемешиваем ингредиенты до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь кефир, снова смешиваем продукты.
Натираем на крупной терке сыр, нарезаем тонкими брусочками колбасу. Выкладываем сыр и колбасу в смесь кефира и яйца, перемешиваем.
Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Посыпаем стол мукой и вымешиваем тесто руками, формуем колобок.
Раскатываем руками, затем скалкой большой пласт примерно 30х40 см. Делим пласт на небольшие прямоугольные кусочки.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем туда кусочки теста и обжариваем с каждой стороны до румяной корочки.
В результате получаются сытные хрустящие ленивые пирожки.
Кефир делает такие пирожки мягкими и нежными.