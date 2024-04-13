Идеально подходит на ужин. Беру 1 стакан кефира и готовлю целую гору вкуснятины: рецепт за 15 минут

На кефире сейчас готовится много вкусной и полезной выпечки. Этот кисломолочный продукт содержит бактерии, благотворно влияющие на микрофлору кишечника.

Кефир помогает пищеварению, укрепляет иммунную систему и может способствовать снижению веса. Также кефир содержит кальций, который необходим для здоровья костей и зубов.

Однако стоит помнить, что кефир — это продукт с относительно высоким содержанием насыщенных жиров. Поэтому важно соблюдать умеренность в его потреблении.

Расскажем, как из полезного кефира сделать простой перекус в виде ленивых пирогов.

Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

яйца — 2 шт.;

сыр — 100 г;

колбаса — 100 г;

мука — 450 г;

разрыхлитель — 10 г.

Приготовление ленивых пирогов:

В миску разбиваем яйца, солим и высыпаем сахар, перемешиваем ингредиенты до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь кефир, снова смешиваем продукты.

Натираем на крупной терке сыр, нарезаем тонкими брусочками колбасу. Выкладываем сыр и колбасу в смесь кефира и яйца, перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто. Посыпаем стол мукой и вымешиваем тесто руками, формуем колобок.

Раскатываем руками, затем скалкой большой пласт примерно 30х40 см. Делим пласт на небольшие прямоугольные кусочки.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем туда кусочки теста и обжариваем с каждой стороны до румяной корочки.

В результате получаются сытные хрустящие ленивые пирожки.

Кефир делает такие пирожки мягкими и нежными.