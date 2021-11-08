Чем плитный фундамент лучше всех остальных вариантов?

Бытует мнение, что плитный фундамент очень дорогой, так как на его строительство уходит очень много бетона и арматуры. Теоретически это так – этих материалов действительно уходит больше, чем на создание фундамента ленточного, но ненамного, если исходить из общей стоимости здания и его отделки. К тому же к сооружению плитного фундамента можно не привлекать дорогостоящих специалистов, которые обычно удорожают фундамент на 70-80%. Такой фундамент можно изготовить и своими силами при посильной помощи пары-тройки подсобных рабочих, которым не нужно оплачивать знания в сфере строительства. Даже на рытьё котлована не придется тратиться, так как плитный фундамент не требует основательного заглубления. Главное – понимать основу действия такого фундамента и использовать только качественные материалы.

Как писалось выше, плитный фундамент бывает двух видов. Сначала рассмотрим первый, более традиционный вид, для дома, в котором система «теплый пол» не планируется. Основу такого фундамента составляет песчаная подушка. Ни в коем случае нельзя использовать для создания этой подушки щебень. Из-за своих относительно крупных размеров фракции щебня плохо уплотняются, под давлением способны очень сильно погружаться даже в плотный грунт, и потому усадка фундамента может происходить вечно. К тому же щебень не обладает достаточно хорошими дренирующими свойствами. Всех этих недостатков лишен песок, который и уплотняется хорошо, и почву дренирует прекрасно, к тому же и стоит чуть ли не в два раза дешевле, чем щебень. Почему до сих пор в этих целях применяется щебень? Да потому что так советуют специалисты, которые часто связаны с компаниями, продающими щебень. Не опускайте ошибки при строительстве фундамента для здания – не используйте щебень в качестве подушки, и избежите многих проблем при эксплуатации своего дома.

На хорошо утрамбованную песчаную подушку укладывается арматура и заливается бетон. Помощь всяких специалистов тут не нужна, потому стоимость бетона, песка и арматуры прекрасно будет компенсирована отсутствием необходимости оплаты их услуг. Как только бетон полностью высохнет, сверху его нужно утеплить, утеплитель может быть любым, но только экологически чистым, прекрасно подойдет базальтовая вата. Таким образом бетон отсекает утеплитель от холодного грунта, хотя грунт, в принципе, сильно холодным не будет даже в самые суровее зимы, если фундамент дополнительно защитить по периметру с помощью отмостки. Для того чтобы под домом не скапливалась влага, также следует устроить дренажную систему. Эти все работы нужно произвести для того, чтобы грунт под фундаментом зимой не промерзал, даже если в него попадает влага от грунтовых вод. А если грунт не промерзает, то и весной он не будет пучиться и выталкивать фундамент наверх. Главное – не отступать от технологии, которая, в принципе, остаточно проста.