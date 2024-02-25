Торт «Марс»: рецепт невероятно вкусного десерта

Сливочный крем, карамель и шоколадные коржи дают невероятное сочетание вкусов. Такой торт украсит любой стол.
Торт «Марс» – это очень вкусный десерт, который буквально тает во рту. Если хотите порадовать близких на их день рождения или к любому другому празднику, обязательно приготовьте его. Рецептом этой выпечки поделились в кулинарном блоге «Торты.Капкейки.Рецепты».
Торт «Марс»
Для теста:
- яйца – 2 шт;
- сахар – 200 гр;
- мед – 1,5 ст. л;
- масло сливочное – 60 гр;
- какао – 1,5 ст. л с горкой;
- сода – 1 ч. л;
- мука – 2 стакана.
Для крема:
- сливки (33-35%) – 600 мл;
- шоколад – 100 гр;
- сгущенное молоко – 1 банка.
Способ приготовления:
Масло, яйца, сахар, какао и мед перемешать и поставить на водяную баню или на минимальный огонь. Как только масло раствориться, ввести соду, не прекращая помешивать. Масса запенится, так и должно быть. Снять с огня, ввести два стакана просеянной муки.
Немного муки всыпать на стол и выложить тесто, аккуратно замесить его, чтоб не липло к рукам.
Готовое тесто разделить на шесть частей. Каждую раскатать на листе пергамента, припыляя мукой, в тонкий пласт и выпекать при температуре 190 градусов пять минут.
Обрезки также испечь, а затем перемолоть в крошку. Она пойдет для присыпки.
Для крема очень холодные сливки сбить миксером, начиная с минимальной скорости и постепенно увеличивая ее. Как только масса станет немного густеть, тонкой струйкой влить сгущенку, продолжая взбивать.
Когда масса загустеет еще больше, убавить скорость миксера и ввести 100 граммов растопленного остуженного шоколада.
Каждый корж покрыть карамелью и смазать кремом, верх и бока украсить шоколадной крошкой и другим декором по своему желанию.
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