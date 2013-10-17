Чем полезно спортивное скалолазание? Скалодром в Киеве

от -

Открытие уникального комплекса скалодромов для подготовки военных альпинистов состоится в Подмосковье 26 января, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу III Зимних всемирных военных игр – 2019. Вы также можете заняться спортивным скалолазанием в Киеве, подробнее на сайте http://gepard.ua/uslugi/sportivnye/skalodrom/.

«Двадцать шестого января 2019 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Центральный спортивный клуб армии презентует уникальный комплекс скалодромов, обладающий самым высоким уровнем сложности трасс среди аналогичных российских конструкций. Комплекс собран специально для проведения III Зимних всемирных военных игр, которые пройдут на олимпийских объектах в Сочи с 22 по 28 февраля», – говорится в сообщении.

Презентация пройдет в формате открытой тренировки сборной команды Вооруженных Сил Российской Федерации по скалолазанию, в рамках которой спортсмены впервые протестируют новые трассы, уточняется в материале.

Как добавил тренер сборной Вооруженных Сил России по скалолазанию, заслуженный тренер России Сергей Сигов, чьи слова приводятся в сообщении, данный скалодром не имеет аналогов по функциональности и технологичности в России. Характеристики скалодрома соответствуют самым высоким международным требованиям и позволяют проводить всероссийские и международные соревнования, включая этапы Кубка мира.

«Высота конструкции составляет 15 метров, ширина – 12 метров, навис над основанием – 7 метров, то есть отклонение составляет порядка 30 градусов. Далеко не любой спортсмен способен пролезть по такой стене», – рассказал Сигов.

Тестировать уникальный комплекс будут спортсмены ЦСКА – шесть юношей и шесть девушек, среди которых – чемпионы мира и Европы, победители мировых первенств. После завершения тестовых мероприятий комплекс скалодромов будет отправлен в Сочи для установки во Дворце спорта «Большой», где с 24 по 27 февраля пройдут соревнования по скалолазанию в рамках III Зимних всемирных военных игр, заключается в материале.