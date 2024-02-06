Исчезнет со стола за секунду: рецепт роскошной запеканки с картофелем и сосисками

Порадуйте своих близких вкуснейшей запеканкой с картофелем и сосисками. Она готовится очень просто и быстро.

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Рецепт запеканки из картофеля и сосисок

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов сосисок;

– 300 граммов картофеля;

– 2 луковицы;

– 2 моркови;

– 1 красный болгарский перец;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 75 граммов меда;

– 2 столовые ложки сушеного тимьяна;

– 2 зубчика чеснока;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Овощи нарежьте кубиком, а чеснок измельчите. Включите духовку разогреваться до 210 градусов. В форму для запекания выложите нарезанный лук, морковь, перец, картофель и сосиски, полейте оливковым маслом и медом. Посыпьте сушеным тимьяном и нарезанным чесноком. Приправьте запеканку солью и перцем и тщательно перемешайте. Запекайте 20 минут, перемешайте и запекайте еще 20 минут. Подавайте запеканку с картофелем и сосисками горячей.

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