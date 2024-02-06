ГлавнаяРецептыИсчезнет со стола за секунду: рецепт роскошной запеканки с картофелем и сосисками Исчезнет со стола за секунду: рецепт роскошной запеканки с картофелем и сосисками На чтение: 1 минута Порадуйте своих близких вкуснейшей запеканкой с картофелем и сосисками. Она готовится очень просто и быстро. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это блюдо понравится многим. Попробуйте – этот рецепт может стать вашим любимым. Стоит попробовать Попробуйте и будете готовить только так: запекаем идеальные сырники с секретным ингредиентом Рецепт запеканки из картофеля и сосисок Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 500 граммов сосисок; – 300 граммов картофеля; – 2 луковицы; – 2 моркови; – 1 красный болгарский перец; – 20 миллилитров оливкового масла; – 75 граммов меда; – 2 столовые ложки сушеного тимьяна; – 2 зубчика чеснока; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Овощи нарежьте кубиком, а чеснок измельчите. Включите духовку разогреваться до 210 градусов. В форму для запекания выложите нарезанный лук, морковь, перец, картофель и сосиски, полейте оливковым маслом и медом. Посыпьте сушеным тимьяном и нарезанным чесноком. Приправьте запеканку солью и перцем и тщательно перемешайте. Запекайте 20 минут, перемешайте и запекайте еще 20 минут. Подавайте запеканку с картофелем и сосисками горячей. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеканку из макарон – подойдут даже вчерашние. Поделитесь с друзьями