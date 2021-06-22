Чи варто брати PS4 чи краще PS5?

Що краще: взяти зараз PS4 або дочекатися виходу PS5?

Питання, яке мучить геймерів з усього світу! Зараз немає особливої ​​необхідності витрачати гроші на йде покоління консолей. Все тому, що PlayStation 5 буде мати зворотну сумісність з тисячами ігор минулого покоління (PlayStation 4).

На це питання є дві відповіді, як в знаменитій загадки.

Звичайно беріть PS4. Вона точно дешевше ніж PS5, має прекрасну колекцією ігор, і якщо не гнатися за 4К, то видає відмінну картинку. Головне щоб ТВ підтримував HDR. Багато ігор для цієї платформи можна віднести до не самих нових, а це в свою чергу сприятливо позначається на їх цінах. Звичайно почекайте PS5. По-перше це нове покоління консолі. Це означає, що вона у всіх сенсах могутніше попередньої і як наслідок подарує вам безліч незабутніх емоцій від тих можливостей, що забезпечує потужність. Сюди можна віднести новітній SSD, трасування променів, інноваційний геймпад.

Так само Sony обіцяли на старті зворотний совместівость з 4000 ігор від PS4. Це означає, що нехай на PS5 і анонсовано мало проектів, але в самі хітові гри з минулого покоління ви зможете пограти відразу після покупки. Ви можете зараз замовити нову PS4 в магазинi https://c.ua/ru/sony-playstation-5/.

Що це означає?

Вам буде простіше і вигідніше купити нову консоль і душі в ній не сподіватися найближчі 8 років (життєвий цикл консолей). Адже гри з PlayStation 4 можна купувати по дуже зниженою ціною і запускати на свежепріобретенном консолі останнього покоління.

Чому варто так вчинити?

Вигідна інвестиція! Адже в один момент ви зрозумієте, що нове покоління консолей показує небувалий потенціал, там багато цікавих ігор, неймовірні технологічні можливості, але ви замість того, щоб накопичити трохи більшу суму, зважилися купити PlayStation 4 в кінці життєвого циклу (хоча могли б грати в ті ж гри з цієї консолі, але на PlayStation 5). Тепер же вам доведеться якимось чином продати PlayStation 4 (швидше за все за копійки) і збирати на PlayStation 5.

Підсумок

Накопичуємо, купуємо PlayStation 5 і насолоджуємося новітніми ексклюзивами останнього покоління, а також граємо в ігри PlayStation 4. Вирішувати в будь-якому випадку вам. Однозначну відповідь дати складно.