Описание приготовления:
Спирт для виски должен быть от 45-50 градусов, если он выше, нужно разбавить до нужного состояния. Готовность напитка нужно проверять каждые 14 дней до желаемого вкуса. Дубовую основу можно купить в специализированных магазинах, они бывают трех видов обжарки. И чем темнее, тем насыщеннее будет цвет и аромат. Но если нет возможности ее купить, можно сделать дома. Для этого сначала из древесины сделайте небольшие палочки 2 на 2 и длиной 10 сантиметров. Залейте холодной водой на сутки, меняя воду каждые 6 часов. Затем промойте и залейте раствором соды (на 1 литр воды 3 грамма соды) на 6 часов. Затем промойте и выложите в кастрюлю, залейте холодной водой и варите в течение 45 минут. Далее палочки необходимо промыть и просушить в течение суток. После этого заверните их в фольгу и прокаливайте в течение 2 часов при температуре 160 градусов. После этого достаточно обжечь их горелкой и можно использовать по назначению.
Блюдо: Напитки / Алкогольные
Состав / Ингредиенты:
- Спирт 500 Миллилитров (50%)
- Глюкоза 5 Миллилитров (жидкая)
- Щепа 40 Грамм (дубовая)
Количество порций 2
Калорийность
235 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Виски из спирта»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления виски из спирта.
В чистую, сухую банку выложите подготовленные дубовые рейки или щепу. Добавьте жидкую глюкозу.
Влейте в банку спирт и плотно закройте.
Потрясите банку и уберите в сухое, темное место на два месяца. Процедите готовые виски, разлейте по бутылкам и плотно закройте. Затем виски охладите и подавайте к столу.
Приятного употребления!