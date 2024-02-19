Описание приготовления:

Спирт для виски должен быть от 45-50 градусов, если он выше, нужно разбавить до нужного состояния. Готовность напитка нужно проверять каждые 14 дней до желаемого вкуса. Дубовую основу можно купить в специализированных магазинах, они бывают трех видов обжарки. И чем темнее, тем насыщеннее будет цвет и аромат. Но если нет возможности ее купить, можно сделать дома. Для этого сначала из древесины сделайте небольшие палочки 2 на 2 и длиной 10 сантиметров. Залейте холодной водой на сутки, меняя воду каждые 6 часов. Затем промойте и залейте раствором соды (на 1 литр воды 3 грамма соды) на 6 часов. Затем промойте и выложите в кастрюлю, залейте холодной водой и варите в течение 45 минут. Далее палочки необходимо промыть и просушить в течение суток. После этого заверните их в фольгу и прокаливайте в течение 2 часов при температуре 160 градусов. После этого достаточно обжечь их горелкой и можно использовать по назначению.

Блюдо: Напитки / Алкогольные

Состав / Ингредиенты:

Спирт 500 Миллилитров (50%)

Глюкоза 5 Миллилитров (жидкая)

Щепа 40 Грамм (дубовая)

Количество порций 2

Калорийность

235 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Виски из спирта»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления виски из спирта.

В чистую, сухую банку выложите подготовленные дубовые рейки или щепу. Добавьте жидкую глюкозу.

Влейте в банку спирт и плотно закройте.

Потрясите банку и уберите в сухое, темное место на два месяца. Процедите готовые виски, разлейте по бутылкам и плотно закройте. Затем виски охладите и подавайте к столу.

Приятного употребления!