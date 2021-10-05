Вызов ритуального агента

Ритуального агента можно вызвать в любой момент после смерти человека. Порой бывает так, что сотрудники бюро приезжают до приезда врачей или милиции.

Если родственникам сложно самостоятельно заняться организацией похорон, то это можно предоставить работникам ритуального агентства. Сегодня многие квалифицированные бюро готовы не только грамотно организовать похороны, но и оказать дружественную поддержку или психологическую помощь родным усопшего.

Если всё-таки вам пришлось обратиться к ним, то можно быть уверенным, что они займутся оформлением всех бумаг.

Что лучше: похороны или кремация

На этот вопрос нам помогает ответить владелец похоронного дома «Память» Вадим Евгеньевич Малиновский. В настоящее время родственники усопшего могут выбрать любой вид погребения. По православным традициям принято организовывать захоронение, к тому же церковь не ставит запреты и на кремацию. Всё будет исходить от ранее заявленных пожеланий покойного или от выбора родственников и близких.

По просьбе родных можно заказать вскрытие, если предварительно подать для этого необходимое заявление. В некоторых случаях люди пишут отказ.

В настоящее время вскрытие необходимо проводить, если:

Существует вероятность неестественной смерти,

Нет возможности выяснить причину произошедшего события,

Смерть случилась вследствие передозировки лекарственных препаратов, либо она произошла в случае медицинских неграмотных действий,

У пациента установили инфекционное заболевание,

Смерть вызвана экологической катастрофой,

Смерть женщины при родах, либо беременной,

В случае смерти ребёнка до 28 дней жизни или он родился мёртвым,

В случае необходимости судмедэкспертизы.

Приготовление к похоронам

Если родственники умершего ничего не знают об организации похорон, то лучшим решением станет обращение в ритуальное агентство. Естественно, подготовка к погребению начинается после установления смерти врачом и осмотра милицией. Даже когда человек умирает за границей, ритуальные агенты также готовы взяться за оформление соответствующих бумаг и доставку груза 200 до места назначения.

Поэтому, обращаясь за помощью в ритуальное агентство, родные покойного избавляются от лишней волокиты и дополнительных проблем при подготовке к похоронам.