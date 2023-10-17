Выбор немалый на любой кошелек: чем заменить хлеб в пище, чтобы не толстеть

Мы уверены, что вы хоть раз и соблюдали диету, стремительно пытались похудеть к той или иной дате. Первым продуктом, который обычно исключают из рациона при диете является хлеб. А вот чем его заменить, рассказываем в материале.

ПИТАНИЕ

24 канал подготовил несколько вариантов простых заменителей обычного белого хлеба, которые вы сможете приобрести чуть ли не в каждом магазине.

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Чем заменить хлеб в питании

Первое на что мы рекомендуем обратить внимание – цельнозерновой хлеб. В его составе нет белой муки, только цельнозерновая. Такая замена будет не только полезной, но и логичной. Прекрасным заменителем хлеба также станут хлебцы : рисовые, цельнозерновые или гречишные. Также в магазинах можно найти прессованные хлебцы из семян льна, кунжута или подсолнечника.



Хлебцы / Фото organic boosting

Их легко превратить в настоящее произведение кулинарного искусства – смажьте крем-сыром, добавьте авокадо или курочку и немного овощей. Готово!

На низкокалорийном питании также часто заменяют хлеб лаваши или тортильи.

Если вы решили полностью исключить мучное, даже из цельного зерна – на помощь придут овощи и салаты. Булочку к бургеру можно заменить на половинки авокадо, а тостовый хлеб в сэндвиче листьями салата. Интересным вариантом также будут достаточно грубые кольца батата или помидоров.



Чем заменить хлеб / Фото the celiac scene

На самом деле не нужно бояться хлеба, но если вы решили исключить его из ежедневного рациона – воспользуйтесь нашими советами и выберите тот, который нравится.

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