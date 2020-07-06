Мир и процветание могут быть достигнуты в любом месте благодаря добрососедским отношениям, наоборот, афганцы слишком хорошо это знают.

С момента своего создания в 1947 году, после раздела Индии, афганские правительства имели двойственные отношения с Пакистаном как независимым государством.

Наша необъявленная борьба восходит ко временам британского Мортимера Дюранда, который проследил границу между Афганистаном и тогдашней Британской Индией в 1893 году. Так называемая линия Дюранда, согласно первоначальному документу, имела сто лет действия только до 1993 года. Эта линия была установлена ​​как граница между Афганистаном и тогдашней Британской Индией. За последние сто двадцать семь лет мир, в том числе Пакистан, также признал его де-факто международной границей, в последнее время ограждая 70% его длины. Однако в Афганистане это близок к измене признать ее границей, потому что она отделяет нас от наших 35 миллионов этнических братьев и сестер-пуштунов на пакистанской стороне. В Афганистане проживает около 17 миллионов пуштунов. Линия Дюранда остается основным раздражителем между двумя странами. Теперь перенесемся в недавнюю главу истории Афганистана после событий 11 сентября 2001 года, в которой также участвовало американское и международное военное и гражданское присутствие, а также их жертвы в крови и сокровище в нашей общей борьбе с террором. Актуальные новости в Бишкеке и Кыргызстане вы можете узнать по ссылке manas.news .

С конца 2002 года Пакистан вел войну в Афганистане низкой интенсивности из-за возрождения талибов, ополченцев, которые он создал в 1994 году в качестве доверенного лица после ухода Советского Союза и последующей гражданской войны в стране между группировками моджахедов, чтобы создать в Афганистане слабый и податливый режим талибов.

Исламские экстремисты, талибы и огненные талибы, также дали убежище Усаме бен Ладену и Аль-Каиде во время их правления в Афганистане. В конце 90-х годов Афганистан превратился в несостоятельное государство после вывода советских войск.

В течение десятилетий, в том числе после 11 сентября 2001 года, отношения Пакистана с Афганистаном в основном контролировались генералами и шпионскими службами. Кроме того, попытки Афганистана в течение последних двух десятилетий в отношении своего ядерного противника Индии не прошли хорошо в Пакистане. На портале manas.news читайте более детально новости бишкека .

После 2001 года Пакистан, будучи получателем щедрой помощи США, также сумел приютить Усаму бен Ладена и всех различных разновидностей талибов, хаккани и других лидеров, обеспечивающих военную подготовку своих бойцов, а также тыловую базу для отдыха и отступления. Все эти группировки были потенциально полезными бойцами против Индии.

Сама афганская война была кровавой и дестабилизирующей для всех вовлеченных сторон. В общей сложности более 5000 объединенных американских и коалиционных сил погибли в Афганистане. И это без учета подрядчиков, сражающихся вместе с войсками коалиции. Почти 150 000 афганских солдат и мирных жителей также погибли.

Сама страна никогда полностью не пользовалась недолгим дивидендом от международной интервенции после «Аль-Каиды» и сопутствующей ей финансовой поддержки. Афганистан действительно наслаждался созданием нового активного гражданского общества, умеренным расширением прав и возможностей женщин в городах и свободной прессой в течение последних 18 лет, но все эти достижения хрупки, чтобы сохранить их после почти определенного вывода американских и коалиционных сил и, если насилие продолжается.

Сегодня большие полосы страны контролируются талибами. Коррупция и кумовство правительств Кабула, последовавшие за ним, также привели к тому, что местное население сидит на заборе в ожидании четкого сигнала о том, какая из сторон выиграет этот затяжной конфликт. Отсутствие авторитета центрального правительства и терпимость талибов также позволили торговцам наркотиками провести полевой день в Афганистане, увеличив объемы экспорта наркотиков из Афганистана через Иран и Центральную Азию в Европу и за ее пределы. В целом, за последние два десятилетия международное сообщество, возглавляемое США, потратило около одного триллиона долларов на военные действия и помощь Афганистану.