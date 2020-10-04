Что нового в Майнкрафт?

Игровые аналитики заявляют — продажи последнего дополнения к популярнейшей MMORPG World Of Warcraft провалились. Эксперты заявляют, что по их подсчетам, продажи Mists Of Pandaria за первую неделю продаж составили всего около 600 — 700 тысяч экземпляров. Для сравнения, предыдущее дополнение, WoW Cataclysm, за этот же срок продалось в количестве около 3.3 млн копий. Чтобы играть в майнкрафт онлайн вы можете обращаться к нам. Вы можете прямо сейчас майнкрафт 1.1.5 скачать бесплатно.

Информация о падении популярности главной MMO от Blizzard поступает уже довольно долго — на Mists Of Pandaria была возложена задача исправить ситуацию, привлечь азиатский игроков и вновь вернуть забросившим игру геймерам (например перешедшим на новые игры для Xbox 360) интерес к World Of Warcraft. Тем не менее, как мы видим по поступающим данным, это не совсем удаётся. И это помимо того, что каждое дополнение к WoW продавалось лучше предыдущего!

Впрочем, эта информация ещё не является финальной. Официальные данные поступят вскоре от NPD Group (компания изучения рыночной конъюнктуры). К тому же, аналитики упомянули, что не учитывали в своих расчётах продажи цифровой версий World Of Warcraft. А ведь процент продаж цифровых копий игр с каждым годом растёт!

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