Что нужно в поездку: какие вещи взять с собой

Все любят путешествовать – узнавать новые страны, города, культуру. А собирать и разбирать чемоданы никому не нравится. Почти каждый сталкивался в поездке с проблемой, что забыл положить что-то необходимое в дорогу. Или, наоборот, взял вещь, которая не пригодилась.

Самый простой способ собрать все, что нужно в поездку, и ничего не забыть – это составить и распечатать список вещей, которые понадобятся в дороге. Список под кодовым названием “что взять с собой в поездку” можно составить на бумаге, в телефонных заметках или воспользоваться специальными приложениями. Все, что уложили в чемодан – отмечайте галочкой, так легче увидеть, какие вещи нужно докупить.

Какие вещи взять с собой в поездку:

Документы и деньги. Упакуйте в отдельный карман медицинскую страховку, билеты, водительское удостоверение, брони отелей. Можно забыть солнечные очки или крем от загара, но, есть ли в сумке пластиковая карта и паспорт, лучше перепроверить.

Походную аптечку. Что брать с собой в поездку из лекарственных средств, каждый решает сам. Если есть какие-то хронические заболевания, то при себе всегда необходимо иметь лекарства, выписанные врачом. Не помешают в дороге болеутоляющие таблетки, перекись водорода, лейкопластырь.

Предметы личной гигиены упакуйте в женский нессер, который можно выбрать здесь. В дорожную косметичку поместиться шампунь, гель для душа, зубные щетки, паста, дезодорант, маникюрные принадлежности, декоративная косметика, расческа, заколки. В продаже есть специальные дорожные наборы для шампуня и геля для душа. Небольшая упаковка сэкономит место в косметичке. Всегда пригодятся сухие и влажные салфетки.

Техника – телефон, фотоаппарат, ноутбук или планшет, запасная карта памяти, зарядные устройства. Часто девушки берут фен, а мужчины триммер.

Одежда. При выборе одежды представьте себя стилистом – составить будущие образы из одежды, которую планируете взять. Она должна сочетаться между собой, быть удобной, универсальной. Лучше взять кеды, а не каблуки, вместо вечернего платья – сарафан, который подойдет для дневной прогулки и ужина. Не забываем сменное белье, купальник, головные уборы, запасную пару обуви, комплект теплой одежды.

Необходимые мелочи. У опытного путешественника в сумке есть штопор, зонтик, складной ножик, швейный набор.

Все вещи рассортируйте на 2 группы – для ручной клади и багажа. Под рукой всегда должны быть документы, деньги, влажные салфетки. Не забудьте взять в дорогу книгу или журнал.

Старайтесь не оставлять сборы чемодана на последний момент, чтобы не бежать в магазин за покупками. Не стоит забывать про дела, которые нужно сделать перед вылетом: позаботится о домашних животных, оплатить коммунальные услуги, проверить срок действия документов и банковских карт. Для удобства перемещения в новом городе рекомендуется установить туристическую карту на телефон или планшет, спланировать маршрут путешествия.