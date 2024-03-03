Классический борщ с мясом – это популярное домашнее блюдо, которое можно приготовить из разного мяса, добавить грибы, фасоль или заменить свежую капусту кислой. В подборке собраны различные варианты, которые чаще всего используют как опытные кулинары, так и новички в кулинарии. Выбирайте свой вариант и готовьте яркое угощение.

Классический борщ с мясом, свеклой и капустой

Классический борщ с мясом, свеклой и капустой готовится довольно просто из доступных и недорогих ингредиентов, которые с легкостью найдутся в любом доме. При желании говядину можно заменить более бюджетным вариантом. Здесь все зависит от собственного предпочтения.

Ингредиенты –+6 порц.

Говядина 300 гр.

Картофель 4 шт.

Лук репчатый 1 головка

Капуста белокочанная ⅓ кочана

Морковь 2 шт.

Помидоры 1 шт.

Свекла 1 шт. (крупная)

Зелень по вкусу

Вода 2 л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Лавровый лист 1 шт.

Масло растительное для жарки

Шаги 65 мин.

Как приготовить классический борщ с мясом? Ополоснув говядину, выкладываем в кастрюлю, вливаем воду и размещаем на конфорке. Ждем закипания, установив сильное пламя. Снимаем пену шумовкой. Уменьшив нагрев и поддерживая несильное кипение, варим полчаса. Не теряя времени, готовим зажарку. Очищаем и промываем овощи. Лук нарезаем четвертинками и отправляем в раскаленную с растительным маслом сковороду. Морковку нарезаем кубиком и отправляем к луку. Нарезаем помидор кубиком и отправляем к овощам. Тушим 5 минут. Свеклу режем, как нравится. Кладем в сковороду. Готовим под крышкой 15 минут. Шинкуем капусту. Измельченную капусту отправляем в кастрюлю с бульоном. Кипятим 10 минут. Сковороду с заправкой снимаем с плиты. Освободив картофель от кожуры, промываем и нарезаем кубиком. Забрасываем картошку в кастрюлю. После закипания варим 10 минут. В завершении выгружаем обжарку. Кладем соль и перец. Забрасываем лаврушку. Даем покипеть пару минут. Отключаем огонь. Промытую зелень мелко рубим, кладем в борщ и даем постоять 10 минут. Классический борщ с мясом готов! Разливаем суп по порциям и дополняем сметаной. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Классический борщ с говядиной

Классический борщ с говядиной представляет собой изумительное угощение для домашнего обеда. Подают наваристый борщ с черным хлебом, чесноком, салом и сметаной. Наваристый борщ – это блюдо, которое всегда получается вкусным, и даже начинающие кулинары справятся с его приготовлением с первого раза.

Время готовки – 1 ч. 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина – 400 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 головка.

Капуста – 180 гр.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Кориандр молотый – по вкусу.

Томатная паста – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Чеснок – 1 зуб.

Универсальная приправа – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продуктовый набор в соответствии с рецептурой. Овощи промываем и освобождаем от шелухи, кожицы и кожуры, снова ополаскиваем под краном. Выбираем мясо на косточке и моем под краном. Промытое мясо кладем в кастрюлю. Заливаем водой и размещаем на огне. После закипания убираем образовавшуюся пену. Варим полтора часа. Хорошо солим бульон. Вместо соли можно добавить универсальную приправу. Очищенный лук мелко рубим. Половину рубленого лука кладем в бульон. Очистив свеклу от кожицы, нарезаем ее соломкой. В сотейнике разогреваем подсолнечное масло, забрасываем лук. Немного обжарив, кладем свеклу и пассеруем до мягкости. Очищенную морковку и болгарский перец режем полосками. Отправляем к овощам и при частом помешивании обжариваем 5 минут. Приправляем специями, солим и кладем сахарный песок. Забрасываем лаврушку. Заливаем половину стакана горячей воды и тушим под крышкой до полного испарения влаги. Проверяем готовность свеклы. Далее вливаем консервированный томат или разведенную водой томатную пасту. Добавляем измельченный чеснок. Тушим овощи еще 3 минуты. Если томат не кислый, вливаем немного лимонного сока или уксуса. Отключаем нагрев и даем постоять под крышкой. Почищенный картофель нарезаем кубиком и отправляем в кастрюлю, когда мясо станет мягким. Шинкуем капусту. У меня молодая, поэтому добавляем после картофеля. Из бульона достаем мясо и отделяем от косточки. Возвращаем обратно в бульон. Перекладываем заправку в кастрюлю. Перемешиваем и кипятим 5 минут. Пробуем и при необходимости балансируем вкус. Отключаем конфорку и даем постоять и настояться под крышкой. Разливаем настоявшийся борщ по глубоким тарелкам. Кладем сметану. При желании подаем сало и чеснок. Присыпаем рубленой зеленью и подаем к обеденному столу. Приятного аппетита!

Классический борщ с мясом из свинины

Классический борщ с мясом из свинины выходит наваристым и питательным. Каждая хозяйка пользуется своим рецептом приготовления и многое зависит не только от кулинарного опыта, но и используемых ингредиентов. Томатная паста или сок, сладость свеклы, часть используемого мяса – все это вносит свои коррективы во вкус блюда.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Свинина жирная – 500 гр.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 головка.

Капуста – 150 гр.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Вода – 2 л.

Томатный соус – 300 гр.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Чеснок – по желанию.

Зелень – по желанию.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Освободив овощи от кожицы, шелухи и кожуры, ополаскиваем под краном. Томатный соус при необходимости заменяем протертыми свежими помидорами. Промываем мясо. Мясо кладем в кастрюлю. Вливаем кипящую воду и размещаем на плите. Закипятив, удаляем пену и варим бульон в течение часа. В процессе варки забрасываем лаврушку. Солим и перчим. Трем свеклу и морковку, используя среднюю терку. Лук мелко крошим. Очищенный болгарский перец нарезаем и кладем в чашу блендера и заливаем томатным соусом. Пробиваем компоненты до жидкого состояния. Нагреваем сковороду с подсолнечным маслом. Забросив лук и морковку, обжариваем 3 минуты. Следом забрасываем свеклу и всыпаем сахарный песок. Обжарив 3 минуты, выливаем содержимое измельчителя. Томим овощную заправку на минимальном огне 8-10 минут. Из сваренной основы извлекаем мясо, снимаем с кости и разрезаем на части. Забрасываем обратно в бульон. Почищенный картофель режем кубиком и отправляем в кипящий бульон. Готовим 20 минут. Не теряя времени, рубим капусту соломкой. Когда картошка станет мягкой, в суповую основу добавляем овощную обжарку и капусту. Варим 10-12 минут. Спустя указанное время пробуем борщ на вкус и балансируем при необходимости. По своему усмотрению кладем рубленый чеснок и зелень. Отключаем нагрев и настаиваем блюдо под закрытой крышкой четверть часа. Наполняем тарелки ароматным угощением и подаем на стол с салом и луком. Приятного аппетита!

Борщ с мясом и квашеной капустой

Борщ с мясом и квашеной капустой обладает довольно интересным вкусом. Готовится такое блюдо не слишком долго и абсолютно не сложно, но приложить некоторые усилия придется. Кислая капуста придает блюду определенную изюминку и запоминающийся интересный вкус.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Свинина для бульона – 350 гр.

Картофель крупный – 2 шт.

Лук репчатый – 1 головка.

Капуста квашеная – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Вода – 2,5 л.

Томатная паста – 1,5 ст.л.

Свекла – 2 шт.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – 3 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Отвешиваем 200 граммов кислой капусты и отжимаем сок. Мясо при необходимости размораживаем и промываем. Очищаем лук и морковку от шелухи и кожицы, промываем. Мясо кладем в кастрюлю. Забрасываем пряности, лаврушку и специи. Заливаем водой и размещаем на плите. Дождавшись закипания, удаляем пену и минимизируем нагрев. Свинина должна вариться при умеренном кипении. Освободив картошку от кожуры и промыв, нарезаем клубни кубиками и отправляем в бульон спустя 1 час. Спустя час вынимаем свинину, осторожно, чтобы не обжечься, делим на мелкие части и отправляем обратно в бульон. Сразу же кладем квашеную капусту. Очищенную морковку и свеклу измельчаем на терке. Луковицу нарезаем кубиком. В сковороду наливаем подсолнечное масло и разогреваем. Забрасываем овощную нарезку и пассеруем 5-6 минут при частом помешивании. Кладем томатную пасту и вливаем половник бульона. Перемешав, солим и приправляем щепоткой специй. Перемешав, томим под крышкой 10 минут на минимальном пламени. Выкладываем заправку в кастрюлю. Солим и приправляем специями. Готовим 10 минут. Отключаем конфорку и даем борщу настояться в течение 15 минут. После чего тарелки наполняем борщом и заправляем сметаной. Подаем хлеб и украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Классический украинский борщ с мясом

Классический украинский борщ с мясом – это рецепт, который может повторить любой, кто располагает свободным временем. Не скажу, что приготовление очень сложное, но потребует некоторых временных затрат. Ароматный наваристый борщ понравится по вкусу всем без исключения.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 900 гр.

Картофель – 400 гр.

Лук репчатый – 2 головки.

Капуста белокочанная – 200 гр.

Морковь – 2 шт.

Корень петрушки – 40 гр.

Свекла – 2 шт.

Вода – 2,5 л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Томатная паста – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 3 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Перец черный горошек – 10 шт.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Зачищаем от пленок и промываем мясо. Далее перемещаем в кастрюлю, заливаем фильтрованную воду. Если кусок достаточно большой, разрезаем его на части. Очищаем одну луковицу и морковку, разрезаем вдоль. Кладем в кастрюлю. Забрасываем лаврушку и горошки перца. Размещаем на огне и доводим до кипения. Варим борщевую основу 1,5-2 часа, периодически убирая образовавшуюся пену шумовкой. При варке можно первый бульон слить, доведя до закипания. А после этого промыть мясо, залить чистой водой, добавить овощи и специи. Варить до готовности. Спустя указанное время извлекаем мясо. Остудив его, разбираем на части. Бульон можно процедить или достать лаврушку, овощи и перец при помощи ложки. Выбрасываем их, они больше не пригодятся. Освобождаем свеклу от кожицы, промываем, нарезаем соломкой или трем с помощью терки. Очищаем оставшиеся лук и морковку. Лук мелко измельчаем, а морковку трем на терке. Обычно я использую со средними отверстиями. Очищенный корень петрушки измельчаем так же же как морковь. Нагреваем сковороду и наливаем немного растительного масла без запаха. Забрасываем лук и пассеруем пару минут. Далее кладем натертый корень петрушки и морковку. Томим 5 минут, периодически перемешивая для равномерной прожарки, и перекладываем на тарелку. Долив немного подсолнечного масла, выкладываем свеклу и кладем томатную пасту. Вливаем половник бульона из кастрюли и уксус. Кладем соль и сахарный песок. Перемешав, тушим 10 минут при среднем нагреве. Размещаем кастрюлю с процеженным бульоном на огне и ждем закипания. Очищенный и промытый картофель нарезаем привычным способом. Засыпаем в кастрюлю. Перекладываем свинину в бульон. Варим 15 минут. Далее перекладываем овощную обжарку из лука и моркови и свекольную заправку. Шинкуем капусту и выгружаем в борщ, готовим 5 минут. Очищенный чеснок измельчаем, используя чесночницу. Отправляем в кастрюлю. Солим и перчим. Пробуем, всего ли достаточно. Если нет, регулируем вкус специями и пряностями. Отключаем нагрев и даем борщу настояться минут 20. Горячий ароматный борщ разливаем по порциям, заправляем сметаной и присыпаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Мясной борщ с фасолью

Мясной борщ с фасолью представляет собой потрясающее угощение, над которым стоит потрудиться. Сам процесс приготовления элементарный, но достаточно длительный. особое внимание уделяется варке мяса и сухой фасоли, которую можно заменить консервированной, что чаще всего я и делаю. Эти продукты варятся довольно долго. Несмотря на эти нюансы, рецепт не имеет особых сложностей.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Картофель – 220 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Капуста белокочанная – 220 гр.

Морковь – 100 гр.

Фасоль консервированная – 150 гр.

Свекла – 350 гр.

Вода – 1,5 л.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Томатная паста – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Зелень – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец душистый горошком – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Приправа – по вкусу.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Подготавливаем перечисленные в рецептуре ингредиенты. Промываем говядину и кладем в кастрюлю. Наливаем 1,5 литра воды и даем покипеть, удаляем пену шумовкой. Некоторые сливают первый бульон и заливают чистой водой. Здесь решение за вами. Немного солим, кладем горошины душистого перца и лаврушку. Варим до готовности говядины. В среднем понадобится 2 часа. Время варки зависит от вида мяса, его части и свежести. Репчатый лук и морковку освобождаем от шелухи и кожицы, и промываем. Лук мелко рубим, морковку трем на средней терке. На раскаленную с подсолнечным маслом сковороду забрасываем овощи и пассеруем до мягкости. Потребуется минут 5. Не забываем про регулярное помешивание. Освободив картофельные клубни и свеклу от кожуры и кожицы, промываем. Картошку нарезаем кубиком. Свеклу нарезаем соломкой или используем терку для корейской моркови. Очищаем капусту от подвядших листьев и нарезаем соломкой. Когда лук с морковью спассеруются, сдвигаем их к краю. На свободное место кладем свеклу и посыпаем сахарным песком. Кладем столовую ложку томатной пасты и перемешиваем. Слегка обжариваем. После чего добавляем уксус яблочный и 50-70 миллилитров горячего бульона. Перемешиваем и тушим под крышкой 10 минут. Достаем сваренную говядину. Слегка остудив, режем на удобные кусочки. В кастрюлю возвращаем мясо. Забрасываем картошку и капусту. Доведя до закипания, варим 10 минут. Спустя указанное время перекладываем яркую заправку. Кладем консервированную фасоль. Готовим 10 минут. Пробуем на вкус. Приправляем молотым перцем и приправами, и досаливаем при необходимости. Очищенный чеснок и промытую зелень мелко рубим. Нарезку отправляем в борщ. Провариваем минуту и отключаем конфорку. Прикрыв крышкой, даем постоять 10 минут. Разливаем борщ по глубоким тарелкам и дополнительно подаем сметану. Приятного аппетита!

Борщ с мясом курицы

Борщ с мясом курицы готовится просто и достаточно быстро в отличие от вариантов со свининой или говядиной. Несмотря на это, блюдо получается наваристым и достаточно аппетитным. Приготовление борща – дело ответственное, но вполне выполнимое, даже если его вы не готовили прежде.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица – 600 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 головка.

Капуста – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Вода – 2,5 л.

Томатная паста/кетчуп – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Сахар – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты для яркого и насыщенного блюда. Ополаскиваем курицу и помещаем в кастрюлю. Заливаем 2,5 литра воды и помещаем на огонь. Дождавшись закипания, убираем пену и солим. Готовим бульон полчаса. Освобождаем свеклу, морковку и лук от кожицы и шелухи. Ополоснув овощи, измельчаем. Лук рубим помельче. Корнеплоды натираем на терке. Разогреваем сковородку, предварительно смазав растительным маслом. Забрасываем порубленный лук. Пассеруем до мягкого состояния. Как только лук размягчится, кладем морковку и обжариваем несколько минут. Далее забрасываем свеклу и вливаем половник куриного бульона. Кладем чайную ложку сахарного песка. Готовим под крышкой до мягкости борщевой заправки. Потребуется минут 15. Далее для цвета и вкуса кладем томатную пасту, которую при желании можно заменить кетчупом. Размешиваем и томим еще 3 минуты. С кочана капусты снимаем верхние листья. После чего шинкуем ее соломкой. Сваренную курицу извлекаем из горячего бульона. Немного остудив, отделяем мякоть. выбирая косточки и убирая кожу. Почищенный картофель нарезаем, как обычно на суп, и кладем в кастрюлю. Доведя до закипания, забрасываем нашинкованную капусту и возвращаем разобранное куриное мясо. Готовим, пока не сварится картошка и капуста. Если капуста молодая, кладем ее за 5 минут до конца процесса варки. Как только овощи сварятся, выкладываем борщевую зажарку и лаврушку. Готовим борщ на минимальном пламени 4-5 минут. Солим и перчим. По желанию в готовое блюдо кладем измельченный свежий чеснок. Отключив нагрев, настаиваем борщ 15 минут и распределяем по порциям. Заправив сметаной, подаем к столу. Приятного аппетита!

Мясной борщ с томатной пастой

Мясной борщ с томатной пастой покорит всех любителей домашней пищи. Сытное блюдо готовится достаточно просто, но требует длительной варки бульона. Ароматное яркое блюдо подают со сметаной. Такое угощение, конечно, не подойдет для праздничного варианта, но вполне сойдет для дружеского застолья. Яркое насыщенное блюдо не стыдно подать гостям.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг

Картофель – 500 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Капуста – 300 гр.

Морковь – 200 гр.

Свекла – 400 гр.

Уксус 6% – 1 ч.л.

Томатная паста – 3 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 3 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты. Очищаем морковь, лук и чеснок. Промываем зелень. Зачищаем мясо от пленок и излишков жира, ополаскиваем под краном. Мясо лучше использовать на сахарной косточке. Кладем в кастрюлю и заливаем водой. Разместив на плите, варим 1,5 часа, периодически снимая пену. Спустя указанное время вынимаем мясо из бульона, немного остудив нарезаем кубиками. Бульон по желанию процеживаем и возвращаем на огонь. Кладем кусочки мяса. Очищенный лук мелко рубим. Промытую морковь трем на терке со средними отверстиями. С белокочанной капусты снимаем верхние листья, тонко шинкуем соломкой. Очистив и промыв свеклу, нарезаем брусочками или натираем на терке для корейской моркови. Раскалив смазанную подсолнечным маслом сковороду, забрасываем свеклу и обжариваем при помешивании. К обжаренной свекле кладем томатную пасту и вливаем уксус. Если паста довольно густая, слегка разбавляем водой. Томим минут 6. В отдельной сковороде прогреваем подсолнечное масло и пассеруем лук. После чего кладем морковь и пассеруем овощи вместе. Освободив картофель от кожуры и промыв под краном, режем брусками или кубиком. В горячий бульон отправляем картошку и солим. Когда основа повторно закипит, забрасываем капустную нарезку. Варим на умеренном пламени 5 минут. Далее добавляем тушеную свеклу и готовим 10 минут. Спустя указанное время добавляем обжаренную морковку и лук. Пробуем на вкус. Забрасываем лаврушку. Регулируем по соли и перчим. В конце варки очищенный чеснок пропускаем через чесночницу и добавляем в борщ. Отключаем конфорку. Прикрыв, оставляем минут на 20 настояться. Готовый борщ разливаем по тарелкам. Заправив сметаной, украшаем измельченной зеленью. Приятного аппетита!

Красный борщ с мясом и грибами

Красный борщ с мясом и грибами получается с неповторимым ароматом и незабываемым вкусом. Блюдо выходит достаточно наваристым и сытным. Такое угощение идеально для семейного обеда. Приготовление красного борща не доставит проблем. Бюджетное угощение не ударит по карману.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Свинина – 200 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 головка.

Капуста белокочанная – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Грибы сушеные – 1 горсть.

Свекла средняя – 2 шт.

Фасоль белая – 2 горсти.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Соус томатный – 1 ст.

Соль – 2 щепотки.

Лавровый лист – 3 шт.

Масло растительное – для жарки.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Зачистив свинину от пленок и ополоснув, помещаем в кастрюлю с водой. Фасоль предварительно замачиваем с вечера. Отправляем к мясу. Кладем лаврушку и солим. Варим до полного приготовления мяса и фасоли. Не теряя времени, освобождаем картофель от кожуры, промываем и нарезаем произвольно, как обычно для первых блюд. Отправляем в борщевую основу, когда мясо и фасоль будут готовы. Сушеные грибы замачиваем, после чего нарезаем и отправляем в кастрюлю. Тонко нарезаем капусту соломкой. Освободив лук, морковку и свеклу от кожицы и шелухи, промываем. Лук мелко нарезаем и обжариваем на раскаленной сковороде с растительным маслом. Корнеплоды трем на терке и отправляем к луку. Обжариваем 10 минут. Вливаем уксус для баланса вкуса. Заправку отправляем в кастрюлю за 3 минуту до окончания процесса варки. В борщ кладем томатный соус. Перемешиваем и при необходимости регулируем вкус, поперчив и досолив. Если потребуется, балансируем щепоткой сахарного песка. Отключаем плиту и даем борщу настояться. Насыщенный яркий борщ приправляем сметаной и подаем на обеденный стол. Приятного аппетита!

Классический борщ с мясом в мультиварке

Классический борщ с мясом в мультиварке без хлопот повторит даже неопытная хозяюшка. Все настолько подробно расписано в описании, что ошибиться не получится при большом желании. Борщ получается ярким, с насыщенным богатым вкусом. Для приготовления борща потребуются простые и бюджетные ингредиенты.

Время готовки – 1 ч. 55 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Говядина – 300 гр. + косточка для бульона

Картофель – 250 гр.

Лук репчатый – 1 головка.

Капуста белокочанная – 250 гр.

Морковь – 1 шт.

Уксус винный – 1 ч.л.

Свекла средняя – 2 шт.

Томатная паста – 3 ч.л.

Болгарский перец сладкий – 0,5 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления: